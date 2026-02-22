Thứ Hai, 23/02/2026

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức

Bình Minh

22/02/2026, 18:54

Ông chủ Nhà Trắng nói mức thuế quan toàn cầu mới 15% sẽ “có hiệu lực ngay lập tức”, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục áp thêm thuế quan...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Donald Trump ngày 21/2 tuyên bố sẽ tăng thuế quan toàn cầu lên 15% từ mức 10% trước đó, chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan đối ứng - thành phần chủ chốt trong chính sách bảo hộ thương mại của ông trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói mức thuế quan toàn cầu mới 15% sẽ “có hiệu lực ngay lập tức”, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục áp thêm thuế quan.

“Tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, sẽ tăng thuế quan toàn cầu lên các quốc gia - trong đó có nhiều nước đã lừa gạt nước Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ mà không chịu bất kỳ sự trừng phạt nào (cho tới khi tôi lên nắm quyền!) - từ 10% lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức”, ông Trump viết trong một bài đăng, và khẳng định mức thuế 15% này hoàn toàn được cho phép và đã được kiểm chứng về mặt luật pháp.

“Trong vài tháng tới đây, chính quyền Trump sẽ quyết định và ban hành các thuế quan mới và được luật pháp cho phép”, ông chủ Nhà Trắng viết.

Tuyên bố trên của ông Trump nói rằng mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức, không có bất kỳ sự trì hoãn nào, nhưng hãng tin CNBC nói rằng hiện chưa rõ có bất kỳ tài liệu chính thức nào đã được ký đưa ra chi tiết về thời điểm có hiệu lực của mức thuế này. Một tờ thông tin của Nhà Trắng công bố hôm 20/2 cho biết mức thuế ban đầu 10% sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày thứ Ba (24/2).

Hôm 20/2, chính sách thuế quan của ông Trump vấp phải một trở ngại lớn khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống bác bỏ thuế quan đối ứng. Phán quyết nói rằng Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) mà ông Trump viện dẫn để áp thuế quan đối ứng thực chất không trao thẩm quyền như vậy cho tổng thống Mỹ.

Chỉ vài giờ sau khi phán quyết trên được đưa ra, ông Trump phản ứng bằng tuyên bố áp thuế quan toàn cầu 10% trên cơ sở Mục 122 Đạo luật Thương mại 1974. Mục này cho phép Tổng thống áp thuế quan tạm thời trong thời gian 150 ngày. Bất kỳ sự gia hạn nào sau đó sẽ cần tới sự cho phép của Quốc hội Mỹ.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump chỉ trích mạnh phán quyết của Tòa án Tối cao, cho rằng phán quyết này là “nực cười, được diễn đạt kém và cực kỳ chống lại nước Mỹ”. Ông cũng công kích các thẩm phán bỏ phiếu thuận với phán quyết này.

Các nghị sỹ Dân chủ trong Quốc hội Mỹ ủng hộ phán quyết trên của Tòa án Tối cao Mỹ. Nghị sỹ Chuck Schumer, thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện, nói trong một tuyên bố rằng thuế quan đối ứng “gây hỗn loạn và bất hợp pháp”.

Phe Cộng hòa có phản ứng không đồng nhất. Một số nghị sỹ của đảng này phê phán quyết định của Tòa án Tối cao, trong khi một số khác lập luận rằng Quốc hội mới được Hiến pháp trao quyền áp thuế quan.

Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp

14:44, 21/02/2026

Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp

Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả 175 tỷ USD tiền thuế quan

11:55, 21/02/2026

Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả 175 tỷ USD tiền thuế quan

Tổng thống Trump áp thuế quan toàn cầu mới 10% sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng

08:19, 21/02/2026

Tổng thống Trump áp thuế quan toàn cầu mới 10% sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng

Đọc thêm

AI Impact Summit 2026: Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm

AI Impact Summit 2026: Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của Trí tuệ Nhân tạo (AI Impact Summit) 2026 tổ chức ở New Delhi, Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm, dựa trên các giá trị đạo đức, sự minh bạch và hợp tác toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng định hình tương lai của AI theo hướng phục vụ lợi ích chung của nhân loại...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/2/2026: Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng, căng thẳng Mỹ - Iran âm ỉ nóng

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/2/2026: Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng, căng thẳng Mỹ - Iran âm ỉ nóng

Tuần này ghi nhận nhiều thông tin và sự kiện đáng chú ý như đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, phán quyết về thuế đối ứng của Tòa án Tối cao Mỹ, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Mỹ - Indonesia ký thỏa thuận thương mại...

Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp

Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp

Thông tin này được một số đối tác thương mại lớn của Mỹ đón nhận một cách lạc quan thận trọng, trong khi một số tổ chức hiệp hội doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về sự bất định thuế quan kéo dài...

Đóng tàu có thể là điểm khởi đầu cho chiến lược đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ

Đóng tàu có thể là điểm khởi đầu cho chiến lược đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ

Sau khi Mỹ công bố các dự án đầu tư quy mô lớn của Nhật Bản trong khuôn khổ cam kết 550 tỷ USD, áp lực đang gia tăng đối với Hàn Quốc phải đẩy nhanh kế hoạch đầu tư vào Mỹ nhằm giảm rủi ro thuế quan và bảo đảm vị thế trong các lĩnh vực công nghiệp có lợi nhuận cao...

Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả 175 tỷ USD tiền thuế quan

Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả 175 tỷ USD tiền thuế quan

Chính phủ Mỹ đang đối mặt với khả năng phải hoàn lại hơn 175 tỷ USD tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng biện pháp thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump là không có căn cứ pháp lý...

