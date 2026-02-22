Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, siết kỷ luật thi công

Kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ cân đối, bố trí vốn xây lắp phù hợp cho dự án.

Ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku nhằm động viên lực lượng đang thi công tuyến giao thông trọng điểm kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên.

Tại điểm đầu dự án thuộc phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng kiểm tra gói thầu XL.01 (Km0 000 – Km12 000) thuộc dự án thành phần 1 đoạn Km0 000 – Km22 000; ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, nhà thầu trong việc tổ chức thi công bảo đảm tiến độ kể từ khi khởi công cuối năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục tăng tốc thi công, tập trung giải phóng mặt bằng, chủ động bố trí vốn. Đối với vốn xây lắp, Chính phủ sẽ tính toán, cân đối phù hợp. Việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm năng lực, uy tín, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu; không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng, bán thầu ảnh hưởng tiến độ và chất lượng dự án.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh chuẩn bị đầy đủ nguồn vật liệu xây dựng như đất, cát, đá; ưu tiên các mỏ vật liệu tại chỗ, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, yêu cầu rà soát các dự án vừa khởi công, bảo đảm đã khởi công là phải triển khai thực chất. Chính phủ sẽ kiểm tra các dự án được khởi công trong các đợt kỷ niệm lớn vừa qua, địa phương chậm triển khai phải chịu trách nhiệm.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết dự án đã bàn giao khoảng 5km mặt bằng sạch; nhà thầu triển khai thi công đến đâu theo mặt bằng được bàn giao đến đó. Các đơn vị thi công đang tổ chức nhiều mũi thi công, làm việc xuyên Tết để bảo đảm tiến độ.

Theo lãnh đạo tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản ổn định; sau kỳ nghỉ Tết sẽ triển khai chi trả bồi thường, với sự đồng thuận cao của người dân. Dự kiến trong tháng 3 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần 1.

Dự án thành phần 1 đoạn Km0 000 – Km22 000 hiện do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn triển khai 3 mũi thi công, Công ty Minh Hiếu 1 mũi, tập trung san lấp, thi công nền đường, hệ thống thoát nước, cầu cống. Dự kiến dự án thành phần 2 sẽ được khởi công trong tháng 3.

Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có tổng chiều dài 125km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/giờ, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, chia làm 3 dự án thành phần, triển khai từ năm 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2029.

Trước đó, Phó Thủ tướng cũng kiểm tra kết quả xây dựng nhà ở tái định cư trong chiến dịch Quang Trung tại khu tái định cư An Quang Đông, xã Đề Gi; đánh giá công tác tổ chức thi công và chất lượng các công trình phục vụ ổn định đời sống người dân sau thiên tai.