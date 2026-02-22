Giảm gần 30% số vụ tai nạn dịp Tết, Thủ tướng yêu cầu siết chặt an toàn giao thông cuối kỳ nghỉ

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các lực lượng đã kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trong 8 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm và không để ùn tắc kéo dài trong ngày cuối kỳ nghỉ và mùa lễ hội xuân...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2026 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Công điện, trong 8 ngày nghỉ Tết vừa qua, các lực lượng chức năng, đặc biệt là Bộ Công an (nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông), Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các địa phương đã triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết năm 2025, trong đó số vụ giảm khoảng 29,5%; giảm 66 người chết (tương đương 24%) và giảm 120 người bị thương (tương đương 33,8%).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, trong đó Bộ Công an huy động 100% quân số ra quân ngay từ đầu kỳ nghỉ Tết để duy trì trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ và đường thủy; vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn, thậm chí có trường hợp chống đối người thi hành công vụ.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn trong ngày cuối kỳ nghỉ (22/2/2026) và mùa lễ hội xuân 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc, đường địa phương và phương tiện vận tải hành khách; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi sai làn, dừng đỗ trái phép; kiên quyết xử lý hành vi gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ.

Bộ Công an phối hợp Bộ Xây dựng và địa phương tổ chức giao thông hợp lý, điều tiết làn đường phù hợp nhằm giảm nguy cơ ùn tắc tại trạm thu phí, cao tốc và các cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Bộ Xây dựng được giao quản lý chặt hoạt động vận tải, kiểm soát nghiêm xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định; xử lý dứt điểm tình trạng chở quá số người quy định; tăng cường kiểm soát vận tải thủy nội địa, đặc biệt tại các tuyến ra đảo và khu vực lễ hội.

Bộ Y tế bảo đảm lực lượng, phương tiện và năng lực cấp cứu tại các tuyến giao thông trọng điểm. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu để xảy ra mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện, kịp thời báo cáo và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2026.