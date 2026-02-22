Thứ Hai, 23/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Giảm gần 30% số vụ tai nạn dịp Tết, Thủ tướng yêu cầu siết chặt an toàn giao thông cuối kỳ nghỉ

Tuấn Khang

22/02/2026, 20:25

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các lực lượng đã kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trong 8 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm và không để ùn tắc kéo dài trong ngày cuối kỳ nghỉ và mùa lễ hội xuân...

Chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng. Ảnh minh họa
Chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2026 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Công điện, trong 8 ngày nghỉ Tết vừa qua, các lực lượng chức năng, đặc biệt là Bộ Công an (nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông), Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các địa phương đã triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết năm 2025, trong đó số vụ giảm khoảng 29,5%; giảm 66 người chết (tương đương 24%) và giảm 120 người bị thương (tương đương 33,8%).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, trong đó Bộ Công an huy động 100% quân số ra quân ngay từ đầu kỳ nghỉ Tết để duy trì trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ và đường thủy; vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn, thậm chí có trường hợp chống đối người thi hành công vụ.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn trong ngày cuối kỳ nghỉ (22/2/2026) và mùa lễ hội xuân 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc, đường địa phương và phương tiện vận tải hành khách; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi sai làn, dừng đỗ trái phép; kiên quyết xử lý hành vi gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ.

Bộ Công an phối hợp Bộ Xây dựng và địa phương tổ chức giao thông hợp lý, điều tiết làn đường phù hợp nhằm giảm nguy cơ ùn tắc tại trạm thu phí, cao tốc và các cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Bộ Xây dựng được giao quản lý chặt hoạt động vận tải, kiểm soát nghiêm xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định; xử lý dứt điểm tình trạng chở quá số người quy định; tăng cường kiểm soát vận tải thủy nội địa, đặc biệt tại các tuyến ra đảo và khu vực lễ hội.

Bộ Y tế bảo đảm lực lượng, phương tiện và năng lực cấp cứu tại các tuyến giao thông trọng điểm. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu để xảy ra mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện, kịp thời báo cáo và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thiện các trạm dừng nghỉ, bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết 2026

15:54, 05/02/2026

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thiện các trạm dừng nghỉ, bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết 2026

Thủ tướng: Triển khai quyết liệt các dự án giao thông trọng điểm ngay từ đầu nhiệm kỳ

15:28, 30/01/2026

Thủ tướng: Triển khai quyết liệt các dự án giao thông trọng điểm ngay từ đầu nhiệm kỳ

Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn “đáng lo”, Chính phủ yêu cầu mô hình quản lý mạnh hơn từ năm 2026

12:02, 07/01/2026

Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn “đáng lo”, Chính phủ yêu cầu mô hình quản lý mạnh hơn từ năm 2026

Từ khóa:

an toàn giao thông dân sinh đầu tư Tiêu điểm

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Thủ tướng khẳng định cả nước đã đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh và nghĩa tình, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời phục vụ hiệu quả chuyến công tác đối ngoại quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hoa Kỳ.

Việt Nam khẳng định hợp tác minh bạch về thuế với EU

Việt Nam khẳng định hợp tác minh bạch về thuế với EU

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhằm bảo đảm minh bạch, hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, đồng thời sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, đẩy nhanh tiến độ tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, đẩy nhanh tiến độ tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, thăm và động viên lực lượng đang thi công dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội...

Tết trồng cây: Gắn phong trào truyền thống với định hướng phát triển đô thị xanh

Tết trồng cây: Gắn phong trào truyền thống với định hướng phát triển đô thị xanh

Sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố, gắn phong trào trồng cây với yêu cầu phát triển bền vững, đô thị xanh và bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, siết kỷ luật thi công

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, siết kỷ luật thi công

Kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ cân đối, bố trí vốn xây lắp phù hợp cho dự án.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Thế giới

2

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

Thế giới

3

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Tiêu điểm

4

Cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất lập kỷ lục khai thác ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Đầu tư

5

TP.HCM: Đột phá công nghệ để thoát bẫy gia công

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy