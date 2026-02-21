Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trao đổi về các định hướng phát triển lớn và hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ những định hướng lớn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhấn mạnh tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam ưu tiên hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh; đồng thời tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao vai trò, những đóng góp tích cực của ông Kurt Campbell trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong nhiều năm qua; Đồng thời khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường; nhất quán chính sách hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và có trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Trọng tâm là thúc đẩy đối thoại chính sách; cung cấp các phân tích chiến lược về xu hướng kinh tế, công nghệ và chính sách toàn cầu; tăng cường kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ và các nhà đầu tư chiến lược với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trao đổi về các định hướng phát triển lớn và hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như công nghệ cao, tài chính, hạ tầng số và năng lượng sạch; khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam gắn với nâng cao tiêu chuẩn quản trị và minh bạch thị trường.

Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị kịp thời tổng hợp, phản ánh các đề xuất xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp ngay từ giai đoạn sớm của quá trình xây dựng chính sách, qua đó góp phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả hợp tác giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Khẳng định “thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của Việt Nam”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao chất lượng thể chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp quốc tế phát triển lâu dài, hiệu quả và bền vững. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong tiến trình phát triển bền vững.

Về phần mình, ông Kurt Campbell trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chúc mừng Tổng Bí thư được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Kurt Campbell đánh giá cao chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, cho rằng chuyến thăm và việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza thể hiện rõ vai trò chủ động, trách nhiệm và đóng góp thực chất của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế.

Ông Kurt Campbell bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn, mục tiêu phát triển và các định hướng lớn của Việt Nam trong giai đoạn tới; cho rằng đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, phát triển nhanh và bền vững.

Ông Kurt Campbell cho biết cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, coi Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo toàn cầu, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước.