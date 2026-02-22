Việt Nam khẳng định hợp tác minh bạch về thuế với EU

Ngày 22/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 17/2/2026, căn cứ kết quả rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đối với Việt Nam trong niên độ 2021-2023, Liên minh châu Âu (EU) đã thêm Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:
“Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Ngay trong quá trình rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của OECD, Việt Nam đã tiếp thu, sửa đổi và gần đây, đã bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp như Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về quản lý doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế.
Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu.
Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu về những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; từ đó giúp có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì phát triển và thịnh vượng chung”.
Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn
diện vào cuối tháng 1-2026, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu
Antonio Costa. Qua đó đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên trong ASEAN có cấp
độ quan hệ mức cao này với EU.
Về Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) được thành lập năm 1960,
hiện có 38 thành viên, chủ yếu là các nước phát triển. Mục đích của OECD là
tăng cường hợp tác kinh tế, phối hợp chính sách giữa các nước thành viên về các
vấn đề kinh tế và phát triển. OECD có nhiều ảnh hưởng đến các nước phát triển
trong việc xây dựng chính sách hợp tác và phát triển kinh tế ở tầm toàn cầu.
Ngoài các chương trình hoạt động với các nước thành viên, OECD có một số cơ
chế với sự tham gia của các nước không phải thành viên như Chương trình Đông
Nam Á, Trung tâm phát triển OECD, v.v.
Hợp tác song phương Việt Nam – OECD chủ yếu thông qua các dự án quốc gia cụ
thể và chương trình Đông Nam Á (SEARP), bằng nhiều hình thức, bao gồm tham gia
vào các cơ quan của OECD, các báo cáo rà soát chính sách quốc gia, tham gia
đóng góp dữ liệu cho hệ thống dữ liệu của OECD, các hoạt động đo lường/đánh giá
và tuân thủ các tiêu chuẩn của OECD.