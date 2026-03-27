Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Viettel Customer Service và tham vọng xuất khẩu năng lực trải nghiệm khách hàng

Tuấn Sơn

27/03/2026, 08:00

Sau một năm chuyển dịch từ một đơn vị vận hành nội bộ thành nhà cung cấp giải pháp trải nghiệm khách hàng, Viettel Customer Service đặt mục tiêu xuất khẩu năng lực trải nghiệm khách hàng “Make in Vietnam” ra khu vực và quốc tế.

Viettel Customer Service sẵn sàng đưa năng lực CX ra thị trường quốc tế. Ảnh: Viettel Customer Service.
Viettel Customer Service sẵn sàng đưa năng lực CX ra thị trường quốc tế. Ảnh: Viettel Customer Service.

Năm 2025, Viettel chính thức đưa năng lực dẫn đầu về vận hành hệ thống dịch vụ khách hàng cho hơn 120 triệu người dùng ra thị trường, với việc ra mắt Công ty Dịch vụ Khách hàng Viettel (Viettel Customer Service). Đây không chỉ là bước thay đổi về mô hình tổ chức, mà là bước chuyển từ một năng lực vận hành nội bộ sang một doanh nghiệp có khả năng cung cấp giải pháp trải nghiệm khách hàng ra thị trường.

Sau một năm hoạt động, Viettel Customer Service không đi theo hướng mở rộng nhanh về quy mô, mà tập trung chuẩn hóa và hệ thống hóa năng lực đã được tích lũy trong hơn hai thập kỷ. Từ một lực lượng vận hành phía sau, doanh nghiệp đang từng bước tham gia trực tiếp vào việc thiết kế và tối ưu trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhiều tổ chức bắt đầu đầu tư vào công nghệ và dịch vụ khách hàng, Viettel Customer Service cho rằng phần lớn vẫn tiếp cận theo hướng tối ưu từng điểm chạm riêng lẻ, trong khi trải nghiệm thực tế lại diễn ra xuyên suốt toàn bộ hành trình. Điều này tạo ra khoảng cách giữa vận hành và trải nghiệm.

Từ đó, doanh nghiệp định hướng một cách tiếp cận khác: Không chỉ làm dịch vụ tốt hơn, mà giúp doanh nghiệp biến dịch vụ khách hàng từ một chi phí vận hành thành năng lực tạo ra tăng trưởng.

TỪ NĂNG LỰC NỘI BỘ ĐẾN HỆ SINH THÁI GIẢI PHÁP TRẢI NGHIỆM TOÀN DIỆN

Viettel Customer Service kế thừa nền tảng vận hành dịch vụ khách hàng đã được tích lũy hơn 20 năm trong hệ sinh thái Viettel, với quy mô phục vụ hàng trăm triệu khách hàng. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tập trung chuẩn hóa và hệ thống hóa năng lực sẵn có, từng bước chuyển thành các sản phẩm và giải pháp có thể triển khai ra thị trường.

Từ năng lực nội bộ dẫn đầu đến hệ sinh thái giải pháp Trải nghiệm toàn diện. Ảnh: Viettel Customer Service.
Từ năng lực nội bộ dẫn đầu đến hệ sinh thái giải pháp Trải nghiệm toàn diện. Ảnh: Viettel Customer Service.

Hệ sinh thái dịch vụ và công nghệ được xây dựng theo hướng trải dài toàn bộ hành trình khách hàng, kết hợp giữa kinh nghiệm vận hành thực tế và các lớp công nghệ như AI, dữ liệu và tự động hóa.

Các sản phẩm như OmniX (Tổng đài đa kênh hợp nhất), CXBot (Trợ lý ảo – AI Agent) hay KnowX Hub (Hệ thống quản lý tri thức) không được phát triển như các công cụ riêng lẻ, mà là sự “đóng gói” các năng lực đã được kiểm chứng trong thực tế vận hành. Khi kết hợp với các dịch vụ như Contact Center Outsourcing, BPO hay Upsale, hệ sinh thái này cho phép Viettel Customer Service không chỉ xử lý tương tác, mà tham gia trực tiếp vào việc thiết kế và tối ưu toàn bộ hành trình khách hàng.

Theo Viettel Customer Service, giá trị không nằm ở việc làm dịch vụ tốt hơn theo cách truyền thống, mà ở việc giúp doanh nghiệp vận hành theo logic trải nghiệm. Trong nhiều trường hợp, việc loại bỏ các điểm ma sát trong hành trình có thể tạo ra hiệu quả lớn hơn so với việc tăng thêm nguồn lực xử lý.

Trong mô hình đó, công nghệ đóng vai trò như một lớp hạ tầng để mở rộng quy mô. AI được ứng dụng để xử lý khối lượng tương tác lớn, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực, trong khi con người tập trung vào các tương tác có giá trị cao hơn.

CHUẨN HÓA VÀ MỞ RỘNG: ĐƯA NĂNG LỰC CX RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Từ nền tảng đã được kiểm chứng trong môi trường vận hành quy mô lớn, Viettel Customer Service bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với định hướng mở rộng năng lực ra thị trường khu vực và quốc tế một cách phù hợp với đặc thù từng thị trường.

Trong 3–5 năm tới, doanh nghiệp tập trung vào ba hướng chính.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện mô hình vận hành dựa trên sự kết hợp giữa con người, công nghệ và dữ liệu, trong đó công nghệ và AI đóng vai trò tối ưu hiệu suất, còn con người là yếu tố tạo nên sự thấu cảm và niềm tin với khách hàng.

Thứ hai, chuẩn hóa các năng lực lõi ở mức mô hình và phương pháp, nhằm có thể linh hoạt triển khai trong các ngành và các thị trường có mức độ phát triển khác nhau, thay vì áp dụng một cách đồng nhất.

Thứ ba, từng bước đưa năng lực vận hành dịch vụ khách hàng ra các thị trường quốc tế, ưu tiên các thị trường đang phát triển, nơi nhu cầu tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành đang ngày càng rõ nét.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Viettel Customer Service chia sẻ về mục tiêu xuất khẩu năng lực trải nghiệm khách hàng. Ảnh: Viettel Customer Service.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Viettel Customer Service chia sẻ về mục tiêu xuất khẩu năng lực trải nghiệm khách hàng. Ảnh: Viettel Customer Service.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Viettel Customer Service nhận định: “Việt Nam không chỉ là nơi ứng dụng mà còn có thể xuất khẩu năng lực quản trị trải nghiệm khách hàng, dựa trên công nghệ, dữ liệu và kinh nghiệm vận hành quy mô lớn. Tuy nhiên, CX không thể “xuất khẩu nguyên trạng”, mà cần được thích nghi theo từng thị trường, văn hóa và hành vi khách hàng.”

Với định hướng đó, Công ty Dịch vụ Khách hàng Viettel đặt mục tiêu biến trải nghiệm khách hàng thành một năng lực tăng trưởng có thể thiết kế, đo lường và mở rộng – thay vì chỉ là một chi phí vận hành.

Với nền tảng năng lực và ưu thế về công nghệ, Viettel Customer Service đang từng bước hiện thực hóa tham vọng đưa năng lực trải nghiệm khách hàng của Việt Nam ra thị trường khu vực và quốc tế. Trong cách tiếp cận này, trải nghiệm khách hàng không chỉ là một hoạt động hỗ trợ, mà trở thành một năng lực cạnh tranh có thể phát triển và nhân rộng, không chỉ trong nước, mà trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Từ khóa:

Viettel Customer Service

Đọc thêm

Nền tảng EM-P Super Hybrid trên Lynk & Co 08 có gì khác biệt?

Lynk & Co 08, Honda CR-V và Hyundai Santa Fe thể hiện ba hướng tiếp cận khác nhau trong phân khúc SUV Hybrid. Sự khác biệt không chỉ ở thông số, mà ở cách mỗi hệ truyền động mang đến trải nghiệm thuần điện cho người dùng.

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nguồn cung Jet A-1 có dấu hiệu thắt chặt đang buộc các hãng hàng không trong nước điều chỉnh kế hoạch khai thác, cắt giảm một số đường bay và tập trung nguồn lực vào các tuyến trọng điểm...

Cú bắt tay toàn cầu mở ra hướng đi mới cho cà phê Việt Nam trong kỷ nguyên Net Zero

Sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh chịu sức ép từ biến đổi khí hậu, biến động thị trường và yêu cầu chuyển đổi bền vững…

Nghệ An xây dựng chính sách mới thu hút doanh nghiệp đầu tư

Sở Tài chính Nghệ An đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2026–2030. Dự thảo đưa ra nhiều cơ chế hỗ trợ về hạ tầng, đất đai, phát triển cụm công nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư vào tỉnh.

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (Incham) tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp Ấn Độ – Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược, giao thương và trao đổi công nghệ giữa hai quốc gia trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

2

3

4

5

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

VnEconomy