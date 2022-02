Vinatex báo lãi 2021 trên 1.400 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2021 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa được công bố cho thấy mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ 2020 dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4.

Cụ thể, doanh thu bán hàng quý 4/2021 hợp nhất của Vinatex đạt gần 5.000 tỷ, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm trước (3.578 tỷ). Luỹ kế cả năm 2021 đạt doanh thu trên 16.100 tỷ, tăng 15,7% cùng kỳ 2020 (13.939 tỷ).

Biên lợi nhuận gộp kỳ này đạt 15,2% tăng 10,5% so với quý 4/2020. Cả năm đạt 13,8%, tăng 9,2% so với năm trước.

Doanh thu tài chính của Vinatex trong quý 4 đạt gần 95 tỷ đồng, tăng 43,7% cùng kỳ năm trước. Luỹ kế cả năm đạt 307 tỷ đồng, tăng gần 21% cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính của Vinatex ở mức 67,4 tỷ đồng - giảm đáng kể trong năm 2021, giảm hơn 30% so với 2020.

Các công ty liên kết hoạt động hiệu quả, lãi từ các công ty liên kết trong quý 4/2021 đạt 230 tỷ đồng, tăng 46% cùng kỳ năm trước. Luỹ kế cả năm đạt hơn 570 tỷ, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2020 (579 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2021 đạt gần 500 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước. Luỹ kế cả năm đạt 1.446 tỷ đồng, tăng 143% cùng kỳ 2020.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2021 của Vinatex đạt 441 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước. Luỹ kế cả năm đạt 1.313 tỷ đồng, tăng 131%.

Theo giải trình của Vinatex về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/2020, quý 4 hàng năm thường có kết quả kinh doanh tốt nhất so với các quý còn lại do lượng xuất hàng hoá tăng đột biến vào tháng 11 và tháng 12.

Tuy nhiên, quý 4/2020 tình hình dịch bệnh phức tạp trên toàn cầu khiến lượng xuất bán hàng hoá của Vinatex giảm đáng kể so với thông thường. Sang đến quý 4/2021, sản lượng sản xuất và xuất bán cao hơn so với mọi năm do các đơn vị trong tập đoàn đẩy mạnh hoạt động sản xuất sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh dẫn đến có sự chênh lệch về lợi nhuận quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Vinatex cho rằng, ngay từ giữa năm, các đơn vị Sợi trong tập đoàn đã dự báo được việc giá bông thế giới có xu hướng tăng cao, từ đó đưa ra những quyết sách phù hợp, tích trữ được lượng bông lớn với giá thành rẻ. Nên thời điểm quý 4 khi giá bông bắt đầu tăng khiến giá bán sợi tăng theo, hệ thống Sợi của Vinatex đã thu được kết quả tương đối tích cực.