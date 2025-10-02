Thứ Năm, 02/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Vingroup: Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ Nhà đầu tư được yêu thích nhất năm 2025

Thu Ngân

02/10/2025, 17:14

Tập đoàn Vingroup được vinh danh trong Top 3 Doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn, phi tài chính (Non-Financial Large Cap) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) được yêu thích nhất năm 2025, trong khuôn khổ chương trình IR Awards 2025.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của Vingroup trong suốt quá trình xây dựng hệ thống IR chuyên nghiệp, mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin và sự gắn bó ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn.

IR Awards là giải thưởng thường niên do Vietstock phối hợp cùng với Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm. Giải thưởng được dựa trên những đánh giá định lượng, tổ chức bình chọn trực tuyến dành cho cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Giải thưởng tại IR Awards 2025 là sự ghi nhận cho nỗ lực của Vingroup trong suốt quá trình xây dựng hệ thống IR chuyên nghiệp, minh bạch.
Giải thưởng tại IR Awards 2025 là sự ghi nhận cho nỗ lực của Vingroup trong suốt quá trình xây dựng hệ thống IR chuyên nghiệp, minh bạch.

Tại Vingroup, hoạt động IR được xác định là một thành tố cốt lõi trong cấu trúc quản trị doanh nghiệp hiện đại. Vingroup luôn duy trì đối thoại hai chiều, minh bạch và kịp thời thông qua việc công bố đều đặn kết quả kinh doanh theo quy định, cập nhật đầy đủ hoạt động tài chính, tổ chức các chương trình hội thảo – thăm quan hệ sinh thái (Vingroup Tour),… giúp cộng đồng đầu tư tiếp cận thông tin chính thống, hiểu đúng – hiểu đủ về chiến lược, giá trị của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, với cam kết duy trì tiêu chuẩn quản trị minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm, Tập đoàn hiện có tới 3 thành viên độc lập trong Hội đồng Quản trị là các chuyên gia tài chính quốc tế giàu kinh nghiệm - vượt yêu cầu tối thiểu theo luật định.

Trên phương diện phát triển bền vững, Vingroup đã công bố báo cáo độc lập, tích hợp các chỉ số môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược kinh doanh trung – dài hạn cũng như báo cáo thường niên. Những nỗ lực này góp phần củng cố niềm tin từ thị trường và khẳng định vai trò tiên phong của Tập đoàn trong việc hướng tới chuẩn mực quản trị quốc tế.

Với vị thế Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu khu vực, Vingroup xác định hiệu quả của hoạt động quan hệ nhà đầu tư còn đến từ chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Tính đến ngày 30/06/2025, Vingroup có tổng tài sản đạt 964.439 tỷ đồng – là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 130.366 tỷ đồng và 4.509 tỷ đồng, lần lượt tăng 104% và 120% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, với việc mở rộng thêm 2 trụ cột hoạt động mới là Hạ tầng và Năng lượng Xanh, cùng với các trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch và Thiện nguyện xã hội, hoạt động kinh doanh của Vingroup hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá.

Tính đến ngày 30/6/2025, Vingroup có tổng tài sản đạt 964.439 tỷ đồng, là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tính đến ngày 30/6/2025, Vingroup có tổng tài sản đạt 964.439 tỷ đồng, là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giải thưởng tại IR Awards 2025 tiếp tục nối dài chuỗi thành tựu ấn tượng mà Vingroup đạt được trong lĩnh vực quan hệ nhà đầu tư. Trước đó, Tập đoàn đã vinh dự được trao Giải Vàng cho “Hoạt động IR tốt nhất Việt Nam năm 2025” do FinanceAsia bình chọn, và được Global Banking and Finance Review vinh danh là Doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động IR tốt nhất năm 2024.

Thành quả này là sự công nhận cho cam kết và nỗ lực không ngừng của Vingroup trong việc duy trì tính minh bạch, nâng cao chất lượng thông tin và đối thoại cởi mở trên thị trường vốn. Đây cũng là thước đo phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.

Trong thời gian tới, Vingroup sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động gắn kết nhà đầu tư, nổi bật là sự kiện Vingroup Investor Conference 2025 nhằm cập nhật những thông tin mới nhất tới cộng đồng nhà đầu tư, đội ngũ chuyên gia phân tích trong và ngoài nước, từ đó khẳng định cam kết phát triển bền vững và đồng hành cùng sự lớn mạnh của thị trường tài chính Việt Nam.

Từ khóa:

Vingroup

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Trời nắng không chắc đã khô

Blog chứng khoán: Trời nắng không chắc đã khô

Phiên hôm nay xác nhận cuối cùng nhà đầu tư cầm cổ phiếu cũng phải hành động theo vị thế của mình. Chỉ số tăng chưa chắc đã có lãi, nhưng cổ phiếu giảm thì chắc chắn lỗ.

Áp lực bán tăng mạnh, cổ phiếu bị ép giảm cả loạt, khối ngoại rút ròng gần 2.400 tỷ

Áp lực bán tăng mạnh, cổ phiếu bị ép giảm cả loạt, khối ngoại rút ròng gần 2.400 tỷ

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết chiều nay tăng vọt 36% so với buổi sáng, trong đó HoSE tăng 32%. Tuy nhiên cùng với mức thanh khoản tăng cao này mặt bằng giá cổ phiếu lại rơi xuống sâu hơn…

Thanh khoản lại dò đáy, thị trường “lịm” dần

Thanh khoản lại dò đáy, thị trường “lịm” dần

Mức tăng nhẹ của VN-Index sáng nay không giấu được thực tế là thanh khoản tiếp tục sụt giảm rất mạnh. Hai sàn cả sáng chỉ khớp chưa tới 10 ngàn tỷ đồng, giảm 18% so với sáng hôm qua còn độ rộng ngày càng thể hiện sự áp đảo ở phía giảm.

Lạm phát ở châu Âu tăng tốc, ECB có thể “án binh bất động” về lãi suất

Lạm phát ở châu Âu tăng tốc, ECB có thể “án binh bất động” về lãi suất

Lạm phát tại eurozone đã tăng tốc trong tháng 9, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong thời gian còn lại của năm nay...

Ảnh hưởng của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đến thị trường toàn cầu

Ảnh hưởng của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đến thị trường toàn cầu

Thị trường tài chính thế giới về cơ bản chưa đến mức quá bi quan về những gì đang diễn ra ở Washington DC

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Video

2

Kiến nghị kinh tế hóa môi trường, nâng cao hiệu quả công cụ thuế, phí môi trường, hạn ngạch phát thải

Kinh tế xanh

3

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

eMagazine

4

Nghiên cứu đề xuất quy định màu nền biển nhận diện xe năng lượng xanh và gắn mã QR vào hệ thống đăng ký, thu phí

Kinh tế xanh

5

Dự báo lợi nhuận nhóm chứng khoán tiếp tục bùng nổ trong quý 3 nhờ thị trường lập nhiều kỷ lục

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy