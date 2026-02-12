VN-Index hồi phục, dự báo kiểm tra vùng 1.825-1.830 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/2/2026

Kết phiên 12/2, VN-Index tăng 17,24 điểm, tương đương 0,96% lên mốc 1.814,09 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,62 điểm, tương đương 0,24% lên 256,48 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ chỉ tăng nhẹ trong phiên cuối cùng của năm Ất Tỵ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên và duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch. Đà tăng tiếp tục lan tỏa đến hầu hết các nhóm cổ phiếu. Tuy nhiên thanh khoản suy giảm mạnh, về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Thanh khoản trong phiên cuối trước kỳ nghỉ Tết có thể vẫn sẽ ở mức thấp, khiến cho đà tăng của chỉ số chậm lại. VN-Index nhiều khả năng sẽ chỉ tăng nhẹ trong phiên cuối cùng của năm Ất Tỵ.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức hợp lý, có thể gia tăng nhẹ tỷ cổ phiếu ngắn hạn trước Tết”.

Thị trường có thể sẽ giao dịch ổn định hơn sau kỳ nghỉ Tết

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng hơn 17 điểm trong ngày hôm nay, với đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vin, và đóng cửa tại mốc 1,814.09 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản tiếp tục dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Ô tô & phụ tùng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Thị trường vẫn đang giao dịch khá lỏng lẻo cùng thanh khoản thấp. Thị trường có thể sẽ giao dịch ổn định hơn sau kỳ nghỉ Tết”.

Thanh khoản suy giảm trước Tết

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vượt lên kênh giảm giá ngắn hạn và vùng giá cao nhất năm 2025, tiếp tục phục hồi lên vùng giá quanh 1.825 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay. Trường hợp tích cực VN-Index có thể tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.850 điểm. Ảnh hưởng tích cực phần lớn đến từ các cổ phiếu Vin Group trong khi thanh khoản đa phần các nhóm cổ phiếu khác suy giảm. Trong đó VIC đang phục hồi lên lại vùng đỉnh cũ tương ứng 170 -190.

Sau phiên giao dịch khá bùng nổ, thị trường đã giao dịch chậm lại. Thanh khoản giảm mạnh, khối lượng giao dịch khớp lệnh chỉ 449 triệu cổ phiếu/HOSE, mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch ngày 10/04/2025. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng, giảm mạnh giao dịch của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ kéo dài. Đây là diễn biến tương đối bình thường và nhà đầu tư có thể chờ thanh khoản thị trưởng ổn định trở lại sau kỳ nghĩ Tết Nguyên đán để đánh giá, xem xét các vị thế đầu tư mới. Dựa trên kỳ vọng mới, tăng trưởng GDP quý 1/2026 có thể đạt 10% như mục tiêu, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng và kỳ vọng vào thông tin nâng hạng thị trường.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hồi phục và hướng đến 1.827 - 1.850 trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 17,2 điểm (+0,96%) và đóng cửa tại 1.814.1 điểm. Chỉ số tăng điểm từ đầu phiên sáng với động lực chính đến từ nhóm Vingroup. Ngoài ra, dòng tiền cũng tham gia ở nhiều nhóm ngành khác như Bất động sản, Cảng biển, Bán lẻ, ... Thanh khoản giảm mạnh trong phiên hôm nay khi nhà đầu tư hạn chế giao dịch trước khi nghỉ lễ.

Với việc thị trường đang diễn biến thuận lợi, chúng tôi duy trì quan điểm về việc VN-Index tiếp tục hồi phục và hướng đến 1.827 - 1.850 trong ngắn hạn nhờ sự hồi phục của nhóm Vingroup. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng và không nên mở mua mới trong phiên ngày mai để hạn chế rủi ro có thể xảy ra trong kỳ nghỉ lễ dài ngày”.

Chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.820 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.820 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm dần khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức giảm lên trung tính, trong đó xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN30-VNX50-VN100 đều được nâng lên mức tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể dừng bán và xem xét tăng dần tỷ trọng cổ phiếu trở lại với tỷ trọng phù hợp ở mức 30-40% danh mục và chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội giải ngân”.

Chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiểm tra vùng kháng cự quanh 1.825 - 1.830 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tăng điểm có dạng Spinning Top, chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup tăng mạnh.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động giằng co trong biên độ hẹp nhằm kiểm tra cung cầu quanh vùng 1.800–1.815 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung đều đã cho tín hiệu đảo chiều hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động đang dần quay trở lại thị trường. Theo đó, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiểm tra vùng kháng cự quanh 1.825 - 1.830 điểm (tương đương đường MA20) trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang có dấu hiệu rung lắc tại vùng biên trên của dải Bollinger Bands. Đồng thời, chỉ báo RSI đi ngang, phản ánh trạng thái tích lũy ngắn hạn. Do đó, cần lưu ý khả năng rung lắc có thể tiếp tục xuất hiện trong phiên tới.

Diễn biến giằng co trong phiên hôm nay là thường thấy sau khi chỉ số đã có một nhịp hồi phục sau đà giảm mạnh. Thị trường đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu sau khi tạo đáy ngắn hạn. Đồng thời, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét, và đang có tín hiệu tìm kiếm cơ hội ở một số cổ phiếu hoặc nhóm ngành có câu chuyện riêng. Trước diễn biến hiện tại của thị trường chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chiến lược đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn này, tập trung tìm kiếm và chọn lọc cổ phiếu củng cố nền giá/vùng hỗ trợ dài hạn thuyết phục với tín hiệu tham gia tích cực của lực cầu và canh giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm bán lẻ, dầu khí và vận tải biển”.

Đà tăng đang cải thiện trên VN-Index và khu vực 1.825-1.830 điểm sẽ được kiểm định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Sau tín hiệu tạo đáy có được từ phiên 11/02, đà tăng đang cải thiện trên VN-Index và khu vực 1.825-1.830 điểm sẽ được kiểm định, tiếp đến là vùng đỉnh cũ (quanh 1.920 điểm). Sự suy giảm từ hoạt động mua giá cao trong phiên 12/02 sẽ góp phần thúc đẩy các áp lực bán ngắn hạn trước kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng hoạt động bán sẽ được cân bằng quanh hỗ trợ 1.790 điểm và tín hiệu tăng sẽ được duy trì”

VN-Index tiếp tục diễn biến tích cực và tiệm cận vùng cản 1.820 – 1.825

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục diễn biến tích cực và tiệm cận vùng cản 1.820 – 1.825. Dù dòng tiền có phần thận trọng trước kỳ nghỉ Tết và kỳ đáo hạn HĐTL vào cuối tuần, nhưng trạng thái chung vẫn chưa có nhiều yếu tố lo ngại.

Việc chinh phục thành công và giữ ổn định trên vùng 1.820 – 1.825 sẽ mang tính xác nhận tốt hơn cho xu hướng ngắn hạn của chỉ số và tạo dư địa hướng lên các mốc điểm số cao hơn. Ngược lại, điểm tựa của chỉ số duy trì quanh vùng 1.780 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.