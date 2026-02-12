Chỉ số VN-Index sẽ kiểm định vùng 1.830 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/2/2026

Kết phiên VN-Index tăng 42,82 điểm, tương đương 2,44% lên mốc 1.796,85 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 2,09 điểm, tương đương 0,82% lên 255,86 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự 1800-1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tăng điểm tích cực với đà tăng lan tòa ở hầu hết các nhóm ngành. VN-Index quay trờ lại đóng cửa trên đường trung bình động 50 ngày. Thanh khoản tăng trở lại và tiệm cận mức trung bình 20 phiên trong khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh. Với sự cải thiện tích cực ở nhiều khía cạnh trong phiên hôm nay, đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới.

VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.800-1.820 điểm. Nhà đầu tư tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường cơ cầu lại danh mục về mức cản bằng trước kỳ nghì Tết dài ngày. Đổi với hoạt động mua trading: nên chờ các mức giá chiết khẩu mạnh trong các phiên trước Tết hoặc thực hiện mua trading T+ với các vị thể có sẵn ở các thời điểm thị trường rung rũ mạnh trong phiên”.

Vẫn thiếu sự ủng hộ từ thanh khoản, nhà đầu tư nên giữ tâm lý cẩn trọng trong tuần này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 43 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.796,85 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng với đóng góp chủ yếu từ cổ phiếu VIC, theo sau là ngành Bảo hiểm. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn, đặc biệt mua ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Phiên tăng mạnh hôm nay thiếu sự ủng hộ từ thanh khoản, nhà đầu tư nên giữ tâm lý cẩn trọng trong tuần này”.

VN-Index đang phục hồi tốt trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn suy giảm từ vùng giá quanh 1.920 điểm về vùng giá quanh 1.740 điểm tương ứng đường xu hướng tăng trưởng nối các vùng giá thấp nhất tháng 11/2025 và tháng 12/2025, đang phục hồi tốt trở lại. VN-Index đang vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn và chuyển sang giai đoạn phục hồi. Trường hợp tích cực VN-Index sẽ phục hồi lên lại vùng giá quanh 1.850 điểm.

Dưới ảnh hưởng của của các cổ phiếu ngân hàng, khối ngoại. Đồng thời các nguyên nhân dẫn đến thị trường biến động trong những phiên trước mà chúng tôi đề cập đã giảm, đặc biệt là lãi suất liên ngân hàng đã giảm mạnh, quay trở lại mức bình thường. Thị trường tích cực trở lại, VN-Index ngắt mạch suy giảm. Chúng tôi đã nhận định cơ hội có thể xuất hiện đối với các vị thế quản trị rủi ro tốt. Nhà đầu tư sau giai đoạn cơ cấu danh mục, có thể đánh giá xem xét các vị thế đầu tư mới. Dựa trên kỳ vọng mới, tăng trưởng GDP quý I/2026 có thể đạt 10% như mục tiêu, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng và kỳ vọng vào thông tin nâng hạng thị trường.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng hồi phục của VN-Index sẽ tiếp diễn và hướng đến vùng giá dao động trong khoảng 1.827 - 1.850

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng mạnh 42,8 điểm (+2,44%) và đóng cửa tại 1.796.9 điểm. Chỉ số tăng điểm từ đầu phiên sáng với đà tăng lan tỏa rộng khắp trên thị trường, trong đó lực cầu chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản.

TVS Research thay đổi quan điểm sau phiên hôm nay, cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới sau phiên hôm nay. Hiện tại, nhiều nhóm ngành bắt đầu hồi phục và các nhóm cổ phiếu thị trường như Ngân hàng, Bất động sản hay Chứng khoán đang thu hút dòng tiền trở lại. Về kỹ thuật, VN-Index đã đóng cửa trên MA50 ngày cùng thanh khoản tiếp tục tăng cho thấy xu hướng hồi phục sẽ tiếp diễn và hướng đến vùng giá dao động trong khoảng 1.827 - 1.850. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên mua đuổi sau khi thị trường đã tăng mạnh. TTCK Việt Nam cũng chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài, do đó nhà đầu tư nên cân nhắc đối với việc giải ngân trong khoảng thời gian trước nghỉ lễ để hạn chế rủi ro”.

Thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức kháng cự 1,820 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy đà giảm có dấu hiệu chững lại và nhịp hồi phục kỹ thuật có thể sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm, nhưng các nhà đầu tư cần chú ý vào xu hướng ở nhóm cổ phiếu và từng cổ phiếu nhiều hơn chỉ số trong giai đoạn này.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục và chú ý vào xu hướng từng cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận vì chúng tôi đánh giá cơ hội nằm ở các cổ phiếu vẫn có”.

Khả năng cao nhịp hồi phục sẽ tiếp tục trong những phiên tới với vùng kháng cự tiếp theo ở quanh mốc 1.830 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa quanh mốc 1.800 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cùng sắc xanh lan tỏa mạnh mẽ.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI đã đảo chiều và có tín hiệu tạo đáy cho thấy lực cầu dần trở lại trên thị trường. Chỉ số đã dừng giảm điểm sau khi lùi về vùng hỗ trợ quanh 1750 điểm và cho tín hiệu hồi phục tích cực nên khả năng cao nhịp hồi phục sẽ tiếp tục trong những phiên tới với vùng kháng cự tiếp theo ở quanh đường MA20, tương đương mốc 1.830 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám sát đường biên trên dải Bollinger và vận động giằng co biên độ nhỏ. Các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung đều hướng lên thể hiện VN-Index vẫn có khả năng tăng điểm, tuy nhiên cũng cần lưu ý thêm khả năng xảy ra các nhịp rung lắc trong phiên nhằm kiểm tra lại vùng hỗ trợ gần nhất quanh đường MA20, tương đương vùng 1770 điểm.

Thị trường ghi nhận pha hồi phục mạnh hơn 42 điểm nhờ sự nâng đỡ nhịp nhàng của cổ phiếu vốn hóa lớn. Bên cạnh đó, sắc xanh cũng có sự lan tỏa rộng hơn trên thị trường, theo đó góp phần củng cố đà hồi phục của chỉ số chung. Tuy nhiên, rủi ro rung lắc vẫn có thể xảy ra trong những phiên cận kề kỳ nghỉ Tết Âm lịch dài ngày. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời nên ưu tiên hơn cho việc giải ngân với những mã vừa mới bật tăng từ nền hỗ trợ, các nhóm ngành đáng chú ý hiện tại là ngân hàng, chứng khoán, và dầu khí”.

Chỉ số VN-Index sẽ kiểm định vùng 1.830 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index tăng mạnh kèm sự đồng thuận ở nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản và vượt kháng cự 1.780 điểm, tín hiệu tạo đáy quanh khu vực 1.740 điểm được xác nhận. Dựa trên tín hiệu đang có, chỉ số sẽ kiểm định vùng 1.830 điểm trong thời gian tới. Riêng phiên 12/02, không thể loại trừ các hoạt động chốt lãi xuất hiện trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và khi đó hỗ trợ 1.780 điểm sẽ giúp cân bằng lực cung trong ngày”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.