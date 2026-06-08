Truy tố cán bộ ngân hàng tội cố ý làm lộ bí mật công tác

Cáo buộc thể hiện, Trần Khánh Huyền đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản ngân hàng để bị can Nguyễn Đình Chếsử dụng vào mục đích chiếm đoạt tài sản...

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án làm lộ bí mật công tác và làm giả séc nhằm chiếm đoạt tiền.

Trong đó, bị can Nguyễn Đình Chế (sinh năm 2002, ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Lê Công Tuấn (sinh năm 1988, ở phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bị truy tố tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”;

Còn Trần Khánh Huyền (sinh năm 2001, cựu nhân viên ngân hàng) bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12/2023, Chế quen biết Huyền – khi đó là nhân viên ngân hàng (trụ sở ở Hải Phòng). Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Tuy nhiên, do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng nên đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024, theo đề nghị của Chế, Huyền truy cập vào phần mềm nội bộ ngân hàng, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty, gửi thông tin các công ty này cho Chế.

Từ đó, Chế đã làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên giám đốc 4 công ty để đóng dấu giả lên 4 “giấy đề nghị cung ứng Séc” và 4 tờ séc giả. Mục đích của việc làm giả tài liệu nhằm rút tiền từ tài khoản của 4 công ty này.

Ngoài ra, Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 2 công ty khác. Bị can còn thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả này.

Theo cáo buộc, Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của ngân hàng bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 công ty mở tài khoản tại ngân hàng này.

Viện Kiểm sát xác định Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác của ngân hàng, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.

Theo điều 361 Bộ luật Hình sự 2015 Tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”, các tình tiết tăng nặng được quy định tại khoản 2 bao gồm thực hiện hành vi có tổ chức, phạm tội 02 lần trở lên; thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại về tài sản 100 triệu đồng trở lên; gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức; để người khác sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.