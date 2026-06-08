Thứ Hai, 08/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Truy tố cán bộ ngân hàng tội cố ý làm lộ bí mật công tác

Đỗ Mến

08/06/2026, 16:23

Cáo buộc thể hiện, Trần Khánh Huyền đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản ngân hàng để bị can Nguyễn Đình Chếsử dụng vào mục đích chiếm đoạt tài sản...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án làm lộ bí mật công tác và làm giả séc nhằm chiếm đoạt tiền.

Trong đó, bị can Nguyễn Đình Chế (sinh năm 2002, ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Lê Công Tuấn (sinh năm 1988, ở phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bị truy tố tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”;

Còn Trần Khánh Huyền (sinh năm 2001, cựu nhân viên ngân hàng) bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12/2023, Chế quen biết Huyền – khi đó là nhân viên ngân hàng (trụ sở ở Hải Phòng). Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Tuy nhiên, do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng nên đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024, theo đề nghị của Chế, Huyền truy cập vào phần mềm nội bộ ngân hàng, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty, gửi thông tin các công ty này cho Chế.

Từ đó, Chế đã làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên giám đốc 4 công ty để đóng dấu giả lên 4 “giấy đề nghị cung ứng Séc” và 4 tờ séc giả. Mục đích của việc làm giả tài liệu nhằm rút tiền từ tài khoản của 4 công ty này.

Ngoài ra, Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 2 công ty khác. Bị can còn thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả này.

Theo cáo buộc, Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của ngân hàng bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 công ty mở tài khoản tại ngân hàng này.

Viện Kiểm sát xác định Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác của ngân hàng, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.

Theo điều 361 Bộ luật Hình sự 2015 Tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”, các tình tiết tăng nặng được quy định tại khoản 2 bao gồm thực hiện hành vi có tổ chức, phạm tội 02 lần trở lên; thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại về tài sản 100 triệu đồng trở lên; gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức; để người khác sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng nghìn con dấu, tài liệu của 110 cơ quan, tổ chức

15:29, 15/05/2026

Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng nghìn con dấu, tài liệu của 110 cơ quan, tổ chức

Bắc Ninh: Khởi tố 4 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu để mua nhà ở xã hội

14:26, 23/03/2026

Bắc Ninh: Khởi tố 4 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu để mua nhà ở xã hội

Truy tố 100 bị can trong vụ án làm giả phiếu thử nghiệm tại TSL và Avatek

15:30, 26/12/2025

Truy tố 100 bị can trong vụ án làm giả phiếu thử nghiệm tại TSL và Avatek

Từ khóa:

cán bộ ngân hàng làm séc giả lộ thông tin khách hàng lừa đảo tài sản

Đọc thêm

Thu nhập của lao động Việt ở Đan Mạch đạt 4.000 USD/tháng

Thu nhập của lao động Việt ở Đan Mạch đạt 4.000 USD/tháng

Dữ liệu của Bộ Nội vụ cho thấy thu nhập hàng tháng của lao động Việt Nam tại thị trường Nhật Bản khoảng 1.300 USD; Hàn Quốc 1.600 USD, trong khi các thị trường châu Âu nhỉnh hơn như Cộng hòa Liên bang Đức 2.900 USD; Đan Mạch 4.000 USD...

Hà Nội cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đưa lao động đi nước ngoài

Hà Nội cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đưa lao động đi nước ngoài

Sở Nội vụ Hà Nội thông báo nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời gian áp dụng đến hết ngày 28/2/2027...

Hội Nông dân Việt Nam khóa IX ra mắt, xác định nhiệm vụ trọng tâm

Hội Nông dân Việt Nam khóa IX ra mắt, xác định nhiệm vụ trọng tâm

Chiều 8/6/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 81 người đã ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong kỷ nguyên số, phát triển xanh

Khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong kỷ nguyên số, phát triển xanh

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX khẳng định vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp số và chuyển đổi xanh. Đây là dấu mốc quan trọng để hiện đại hóa nông thôn, nâng cao đời sống và xây dựng thế hệ nông dân mới...

Lao động có kỹ năng ngày càng được săn đón

Lao động có kỹ năng ngày càng được săn đón

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng dịch chuyển rõ nét từ lao động phổ thông sang lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mcredit trao tặng 105.000 cây giống, hỗ trợ sinh kế cho người dân Nà Hỳ - Điện Biên

Doanh nghiệp

2

Blog chứng khoán: Đồng thuận giảm

Chứng khoán

3

Dự án Luồng Cửa Lở: Bước đột phá cho Khu kinh tế mở Chu Lai và khu vực miền Trung

Đầu tư

4

Truy tố cán bộ ngân hàng tội cố ý làm lộ bí mật công tác

Dân sinh

5

Thu nhập của lao động Việt ở Đan Mạch đạt 4.000 USD/tháng

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy