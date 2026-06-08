Hội Nông dân Việt Nam khóa IX ra mắt, xác định nhiệm vụ trọng tâm
Chu Minh Khôi
08/06/2026, 15:50
Chiều 8/6/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 81 người đã ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông
dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 8/6/2026, ông Trần Cẩm Tú, Ủy
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh yêu cầu tiếp
tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, phát huy
vai trò trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng
giai cấp nông dân văn minh, phát triển toàn diện.
XÂY DỰNG GIAI CẤP NÔNG DÂN VĂN MINH, PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Theo ông Trần Cẩm Tú, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất
nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến
năm 2045 xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, văn minh và hạnh
phúc. Trong tiến trình đó, nông nghiệp, nông dân và nông thôn tiếp tục giữ vị
trí chiến lược, trong đó nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát
triển.
Nhấn mạnh vai trò lịch sử của giai cấp nông dân, ông Trần
Cẩm Tú khẳng định, nông dân luôn là lực lượng đông đảo, có nhiều đóng góp quan
trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiện nay, nông dân tiếp tục giữ vai trò chiến lược trong phát triển nông nghiệp,
bảo đảm an ninh lương thực, giữ gìn bản sắc văn hóa và ổn định xã hội.
Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, ông ghi nhận và biểu dương
những thành tích của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân cả nước.
Công tác Hội có nhiều đổi mới, các mô hình hợp tác, liên
kết sản xuất tiếp tục được nhân rộng, hoạt động đối thoại giữa chính quyền với
nông dân được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của người dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trần Cẩm Tú cũng chỉ
rõ một số hạn chế cần khắc phục như hoạt động của Hội ở một số nơi chưa đồng đều;
việc hỗ trợ nông dân còn hạn chế; sản xuất nông nghiệp vẫn manh mún, liên kết
chưa chặt chẽ; năng suất lao động còn thấp; chuyển đổi số và ứng dụng khoa học
công nghệ còn chậm; tình trạng “được mùa mất giá” và ô nhiễm môi trường vẫn diễn
ra ở nhiều địa phương.
Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát
triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông
thôn hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp, ông Trần Cẩm
Tú đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
trong nhiệm kỳ tới.
Trước hết, Hội cần tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy và
phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sát cơ sở; nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình thức hóa trong
hoạt động. Đồng thời, lấy nông dân làm trung tâm trong mọi hoạt động, đẩy mạnh
tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị,
thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.
Cùng với đó, Hội cần triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển
nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ nông dân tiếp cận bảo hiểm, đào tạo nghề, phát
triển kinh tế tập thể.
Khẳng định Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị sẽ
luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp
nông dân phát triển toàn diện, ông Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng rằng với tinh
thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hợp tác và phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ đạt
nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát
triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
RA MẮT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM KHOÁ
IX
Chiều 8/6, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân
Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân
Việt Nam khóa IX gồm 81 ủy viên đã chính thức ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại
hội. Các ủy viên Ban Chấp hành khóa mới được đánh giá là những cán bộ có phẩm
chất chính trị, đạo đức, năng lực, bản lĩnh, uy tín và trình độ, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành
Trung ương Hội khóa IX, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội
Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 đồng chí.
Hội nghị cũng bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp
hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Trong đó, ông Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội
Nông dân Việt Nam khóa VIII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ban
Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Bốn Phó Chủ tịch tái đắc cử
gồm các ông, bà: Phan Như Nguyện, Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân
Định.
Phát biểu nhận nhiệm vụ thay mặt Ban Chấp hành khóa mới,
Chủ tịch Lương Quốc Đoàn bày tỏ vinh dự và tự hào khi được Đại hội tín nhiệm
giao trọng trách lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Ông khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân
Việt Nam khóa IX sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực
vượt qua khó khăn, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên
môn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể Trung ương cùng các bộ, ngành để Hội Nông dân Việt Nam hoàn
thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân phát triển trong giai
đoạn mới.
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