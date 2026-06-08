Thu nhập của lao động Việt ở Đan Mạch đạt 4.000 USD/tháng
Thu Hằng
08/06/2026, 16:23
Dữ liệu của Bộ Nội vụ cho thấy thu nhập hàng tháng của lao động Việt Nam tại thị trường Nhật Bản khoảng 1.300 USD; Hàn Quốc 1.600 USD, trong khi các thị trường châu Âu nhỉnh hơn như Cộng hòa Liên bang Đức 2.900 USD; Đan Mạch 4.000 USD...
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn
từ năm 2022 đến năm 2025, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài tiếp tục được duy trì và phát triển, đặc biệt phục hồi mạnh sau ảnh
hưởng của đại dịch Covid-19.
LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐANG LÀM VIỆC TẠI GẦN 60 QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ
Số lượng lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài qua hợp đồng đạt khoảng từ 130.000 đến 150.000 người mỗi năm. Cụ thể, năm 2022 đạt khoảng 142.000 người, năm
2023 đạt 170.355 người, năm 2024 đạt 157.243 người, năm 2025 đạt 144.345 người.
Thị trường lao động ngoài nước được mở rộng
tới 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến hết năm 2025, lực
lượng lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài đạt gần 900.000 người, tập
trung tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản với khoảng 470.000 lao động, Đài Loan
(Trung Quốc) gần 300.000 lao động,
Hàn Quốc khoảng 100.000 lao động.
Phần còn lại làm việc tại các thị trường châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á
và các khu vực khác.
Hằng năm, nguồn thu kiều hối từ người lao động
Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài gửi về ước đạt 6-7 tỷ USD, đóng góp đáng kể
vào cán cân thanh toán quốc gia.
Trong đó, các tỉnh
Nghệ An, Hà Tĩnh nhận về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm – là nguồn vốn khởi nghiệp
quan trọng cho người lao động hồi hương.
Theo thống kê, thu nhập bình quân
(USD/tháng) của người lao động Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm năm
2025 như sau: Nhật Bản
1.300 USD/tháng;
Hàn Quốc 1.600 USD/tháng;
Đài Loan (Trung Quốc) 1.300 USD/tháng; Macao 1.150 USD/tháng; Cộng hòa Liên bang Đức 2.900 USD/tháng; Đan
Mạch 4.000 USD/tháng;
Ba Lan 1.270 USD/tháng;
Slovakia 1.350 USD/tháng;
Romania 1.115 USD/tháng;
Hungary 1.000 USD/tháng;
Singapore 700 USD/tháng;
Saudi Arabia, UAE, Qatar 450 USD/tháng; Canada 2.000 USD/tháng.
So với năm 2022, thu nhập bình
quân của người lao động tăng từ 8% đến 70% tùy thị trường, đặc biệt tại các thị trường châu Âu yêu
cầu kỹ năng cao.
Đáng chú ý, không chỉ gia tăng thu nhập, mà thông
qua quá trình làm việc ở nước ngoài, một lực lượng lao động được nâng cao tay
nghề, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội khi về nước.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, bên cạnh hình thức chính
thông qua doanh nghiệp dịch vụ, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng năm 2020
(Luật số 69/2020/QH14)
cũng quy định các hình thức khác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài.
Đó là, thông
qua doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài; thông qua tổ chức, cá nhân
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài;
thông qua doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao
trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài; thông qua đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ thực hiện
thỏa thuận quốc tế; và hợp đồng
lao động trực tiếp ký kết giữa người lao động với người sử dụng lao động ở nước
ngoài.
Các hình thức này đã tạo sự đa dạng
về kênh di cư lao động, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc thù từng thị trường. Đặc biệt, hình thức thông qua đơn vị sự nghiệp công lập đã phát huy hiệu quả
trong việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ
các nước về hợp tác lao động để triển khai các chương trình phi lợi nhuận, giảm
chi phí đối với người lao động.
Điển hình là Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước
ngoài (Chương trình EPS)
với Hàn Quốc, do Trung
tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ thực hiện.
Hình thức hợp tác thí điểm giữa địa
phương Việt Nam với địa phương Hàn Quốc trong việc đưa lao động đi làm việc thời
vụ theo Nghị quyết số 59/NQ-CP được
triển khai có hiệu quả tại nhiều địa phương, mang lại cơ hội việc làm thiết thực
cho lao động nông thôn.
Tính đến tháng 2/2026, đã có trên
10.000 lượt lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các
địa phương Việt Nam với địa phương Hàn Quốc.
Có 16/34 địa phương đã chủ động ký
kết Bản ghi nhớ (MOU) trực tiếp với các địa phương Hàn Quốc, gồm: Cà Mau, Cần
Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào
Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Tuyên Quang.
Đến nay, cả nước có 499 doanh nghiệp dịch
vụ được cấp giấy phép
hoạt động dịch vụ còn hiệu lực.
Bộ Nội vụ thường xuyên rà soát, công bố danh sách các doanh nghiệp bị
thu hồi giấy phép, đình
chỉ hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để cảnh báo người lao động và
các đối tác.
Bộ Nội vụ đánh giá, qua gần 5 năm thi
hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, công tác đưa người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được những kết quả
quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, qua tổng kết thi hành Luật,
các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp đã phản ánh nhiều
khó khăn, vướng mắc cần được khắc phục trong thời gian tới.
Vì vậy, Bộ Nội vụ đang xây dựng hồ sơ dự thảo sửa
đổi Luật, với định hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương; cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng
cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Hà Nội cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đưa lao động đi nước ngoài
15:54, 08/06/2026
Đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạn
10:00, 01/04/2026
Từ “giấc mơ” Hàn Quốc đến hành trình lập nghiệp tại quê hương
Truy tố cán bộ ngân hàng tội cố ý làm lộ bí mật công tác
Cáo buộc thể hiện, Trần Khánh Huyền đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản ngân hàng để bị can Nguyễn Đình Chếsử dụng vào mục đích chiếm đoạt tài sản...
Hà Nội cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đưa lao động đi nước ngoài
Sở Nội vụ Hà Nội thông báo nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời gian áp dụng đến hết ngày 28/2/2027...
Hội Nông dân Việt Nam khóa IX ra mắt, xác định nhiệm vụ trọng tâm
Chiều 8/6/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 81 người đã ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong kỷ nguyên số, phát triển xanh
Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX khẳng định vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp số và chuyển đổi xanh. Đây là dấu mốc quan trọng để hiện đại hóa nông thôn, nâng cao đời sống và xây dựng thế hệ nông dân mới...
Lao động có kỹ năng ngày càng được săn đón
Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng dịch chuyển rõ nét từ lao động phổ thông sang lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: