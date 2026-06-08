Thu nhập của lao động Việt ở Đan Mạch đạt 4.000 USD/tháng

Dữ liệu của Bộ Nội vụ cho thấy thu nhập hàng tháng của lao động Việt Nam tại thị trường Nhật Bản khoảng 1.300 USD; Hàn Quốc 1.600 USD, trong khi các thị trường châu Âu nhỉnh hơn như Cộng hòa Liên bang Đức 2.900 USD; Đan Mạch 4.000 USD...

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục được duy trì và phát triển, đặc biệt phục hồi mạnh sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐANG LÀM VIỆC TẠI GẦN 60 QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ

Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài qua hợp đồng đạt khoảng từ 130.000 đến 150.000 người mỗi năm. Cụ thể, năm 2022 đạt khoảng 142.000 người, năm 2023 đạt 170.355 người, năm 2024 đạt 157.243 người, năm 2025 đạt 144.345 người.

Thị trường lao động ngoài nước được mở rộng tới 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến hết năm 2025, lực lượng lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài đạt gần 900.000 người, tập trung tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản với khoảng 470.000 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) gần 300.000 lao động, Hàn Quốc khoảng 100.000 lao động. Phần còn lại làm việc tại các thị trường châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á và các khu vực khác.

Hằng năm, nguồn thu kiều hối từ người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài gửi về ước đạt 6-7 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào cán cân thanh toán quốc gia. Trong đó, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nhận về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm – là nguồn vốn khởi nghiệp quan trọng cho người lao động hồi hương.

Theo thống kê, thu nhập bình quân (USD/tháng) của người lao động Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm năm 2025 như sau: Nhật Bản 1.300 USD/tháng; Hàn Quốc 1.600 USD/tháng; Đài Loan (Trung Quốc) 1.300 USD/tháng; Macao 1.150 USD/tháng; Cộng hòa Liên bang Đức 2.900 USD/tháng; Đan Mạch 4.000 USD/tháng; Ba Lan 1.270 USD/tháng; Slovakia 1.350 USD/tháng; Romania 1.115 USD/tháng; Hungary 1.000 USD/tháng; Singapore 700 USD/tháng; Saudi Arabia, UAE, Qatar 450 USD/tháng; Canada 2.000 USD/tháng.

So với năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 8% đến 70% tùy thị trường, đặc biệt tại các thị trường châu Âu yêu cầu kỹ năng cao.

Đáng chú ý, không chỉ gia tăng thu nhập, mà thông qua quá trình làm việc ở nước ngoài, một lực lượng lao động được nâng cao tay nghề, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khi về nước.

ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, bên cạnh hình thức chính thông qua doanh nghiệp dịch vụ, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 (Luật số 69/2020/QH14) cũng quy định các hình thức khác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đó là, thông qua doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài; thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài; thông qua doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài; thông qua đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ thực hiện thỏa thuận quốc tế; và hợp đồng lao động trực tiếp ký kết giữa người lao động với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

Lớp đào tạo tiếng Hàn cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Khoa Trường.

Các hình thức này đã tạo sự đa dạng về kênh di cư lao động, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc thù từng thị trường. Đặc biệt, hình thức thông qua đơn vị sự nghiệp công lập đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước về hợp tác lao động để triển khai các chương trình phi lợi nhuận, giảm chi phí đối với người lao động.

Điển hình là Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS) với Hàn Quốc, do Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ thực hiện.

Hình thức hợp tác thí điểm giữa địa phương Việt Nam với địa phương Hàn Quốc trong việc đưa lao động đi làm việc thời vụ theo Nghị quyết số 59/NQ-CP được triển khai có hiệu quả tại nhiều địa phương, mang lại cơ hội việc làm thiết thực cho lao động nông thôn.

Tính đến tháng 2/2026, đã có trên 10.000 lượt lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với địa phương Hàn Quốc.

Có 16/34 địa phương đã chủ động ký kết Bản ghi nhớ (MOU) trực tiếp với các địa phương Hàn Quốc, gồm: Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Tuyên Quang.

Đến nay, cả nước có 499 doanh nghiệp dịch vụ được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ còn hiệu lực. Bộ Nội vụ thường xuyên rà soát, công bố danh sách các doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để cảnh báo người lao động và các đối tác.

Bộ Nội vụ đánh giá, qua gần 5 năm thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, qua tổng kết thi hành Luật, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp đã phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc cần được khắc phục trong thời gian tới.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đang xây dựng hồ sơ dự thảo sửa đổi Luật, với định hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương; cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.