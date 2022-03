Vivienne Westwood và những BST năng lượng xanh

“Mua ít hơn, chọn kỹ hơn, sử dụng đến tận cùng” là câu nói nổi tiếng nhất liên quan đến thời trang bền vững của nhà nữ thiết kế này. Nó khiến những người trẻ suy nghĩ lại về “hành vi” mua sắm và sử dụng thời trang: mọi người nên chọn thiết kế thời trang tốt hơn, sử dụng, trân trọng thiết kế đó để chúng có tuổi thọ cao. Điều này sẽ giúp giảm áp lực đối với ngành công nghiệp thời trang về nguyên liệu, phương pháp sản xuất và sức mua vô tận.

Là một NTK thời trang mạnh mẽ, Vivienne Westwood tạo dựng thương hiệu của mình trở thành một trong những hãng thời trang cao cấp độc lập. Ban đầu là phong cách punk, sau đó chuyển sang phong cách lãng mạn hơn nhưng mạnh mẽ nhất vẫn là các thông điệp về môi trường và xã hội. Vivienne Westwood cùng với khoảng 300 nhân viên trên khắp vương quốc Anh đã sử dụng tiếng nói thương hiệu để nâng cao nhận thức về tác động môi trường của việc tiêu dùng quá mức. Họ cố gắng tạo ra những sản phẩm chất lượng, tôn trọng con người và hành tinh, tập trung vào bốn lĩnh vực chính: thủ công và di sản, sức người, vật liệu – chế biến và tái tạo chất thải.

Trong những năm gần đây, các nghệ nhân cũng như các nhà máy lớn hơn ở Ý cũng hợp tác với Vivienne. Hiện tại, thương hiệu vẫn hoạt động với nhiều doanh nghiệp nhỏ độc lập, có tay nghề cao. Thương hiệu tập trung sử dụng các loại vải tái chế hoặc thân thiện với môi trường như vải lanh, bông hữu cơ, sợi tre và vải thô nhiều màu sắc tự nhiên. Với các phương pháp thân thiện với môi trường và bền vững trong quy trình sản xuất, Vivienne Westwood đã đưa ra một số dòng sản phẩm bền vững mang lợi ích cho cộng đồng.

Năm 2022 này, với Vivienne Westwood, mọi thứ cũ đều được làm mới trở lại: từ chủ đề đến chất liệu. "Save Our Souls", bộ sưu tập Xuân - Hè 2022, đã mô tả lại bộ sưu tập mùa hè năm 1998 của Westwood "Tied To The Mast" một cách thành công nhưng theo xu hướng bền vững hơn. Trong toàn bộ bộ sưu tập chính và bộ sưu tập tiền đề, 98% các chất liệu được sử dụng là bông hữu cơ, bông tái chế, lụa hữu cơ, polyester tái chế, sợi viscose có nguồn gốc rõ ràng hoặc len không có mulesing.

Để tiếp tục thực hiện ý tưởng giảm thiểu rác thải, Westwood đã thiết kế bộ sưu tập với những kiểu dáng vượt thời gian nhưng độc đáo mang đậm dấu ấn của bà như áo nịt ngực vừa vặn và những bộ quần áo được thiết kế riêng. Các thiết kế đi theo bộ sưu tập trước đó và chủ đề biển với các sọc xanh hải lý và cánh buồm như những chiếc váy xếp nếp, từ mũ đội đầu quá khổ đến ví hình trái tim nhỏ và từ những chiếc váy đẹp tuyệt vời đến những bộ đồ dạ tiệc.

Còn với BST Thu - Đông 2022 mang tên Wild Beauty, thương hiệu không chỉ coi những thiết kế Thu - Đông hồi năm 2001 như là nguồn cảm hứng, mà còn kết nối sâu sắc với năm con Hổ theo văn hóa phương Đông. Các hình ảnh hổ, vằn hổ đều được khắc họa rõ nét qua các kiểu dáng áo khoác ve rộng, đầm bó sát, đầm chữ A cho đến một số dòng giày. Được áp dụng đa dạng các loại sọc đủ sắc màu, những bộ âu phục vẫn phản ánh được tài nghệ may đo vốn có của các thương hiệu Anh quốc.

Đặc biệt, Vivienne Westwood cho biết sử dụng đến 71% là các chất liệu không có tác động đến môi trường, dự kiến sẽ tăng lên 95% khi bộ sưu tập ra mắt thực tế tại các cửa hàng. Cotton hữu cơ, cotton tái chế, cotton từ nông nghiệp tái sinh, polyester tái chế, nylon tái chế và viscose sản xuất từ các nguồn đáng tin cậy chỉ là một số trong tất cả loại vải kết hợp được sử dụng, bao gồm thêm 6 loại vải được tái chế nâng cấp từ các mùa trước.

Không chỉ với trang phục, mà Vivienne Westwood còn đảm bảo tính bền vững cả trong dòng phụ kiện. Với bộ sưu tập kính mắt mới của nhất, có tựa đề đơn giản là “Mặt trời”, nhà mốt đã kết hợp hoàn hảo giữa nét tinh tế cổ điển và sự đổi mới hướng tới tương lai. Những đôi mắt kính này thuộc hai loại đầu tiên trong số ba loại của bộ sưu tập: Vanguard và Prêt-à-Porter. Danh mục trước là phi giới tính, là một sự tôn vinh cho định hướng của ngành công nghiệp thời trang nói chung là tiến lên phía trước. Loại thứ hai mang phong cách đối ngược với những huyền thoại đã khiến chúng trở nên mang tính biểu tượng ngay từ đầu.

Như thường lệ, Westwood rất chú ý đến tính bền vững của dòng kính mắt mới nhất của mình. Vật liệu được lựa chọn là axetat dựa trên sinh học, được kết hợp với các kim loại lâu dài, được cho là đảm bảo vòng đời lâu dài cho mỗi cặp kính mà không ảnh hưởng đến môi trường. Bao bì cho bộ sưu tập có nguồn gốc từ da phụ phẩm, polyester tái chế, bông hữu cơ và giấy tái chế. Có lẽ quan trọng nhất, bộ sưu tập “Mặt trời” được sản xuất bằng 100% năng lượng xanh. Nhìn đẹp và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững? Hiếm có bộ sưu tập nào làm tốt cả hai điều này, nhưng Vivienne Westwood đã hoàn thành điều đó một cách dễ dàng.

Vivienne Westwood là nhà thiết kế người Anh. Ban đầu bà theo học sư phạm rồi trở thành giáo viên tiểu học khi ra trường. Đến khi bà gặp Malcolm McLaren, niềm đam mê thời trang như trỗi dậy trong bà. Vivienne và McLaren là người đầu tiên tạo ra trào lưu punk của thập niên 1970 phát triển với trang phục và các phụ kiện kèm theo như kim băng, vòng cổ mặt hình lưỡi lam hay xe đạp, trang sức đóng đinh nhọn. Cùng với đó là phong cách trang điểm, làm tóc thái quá và khá là dị biệt.

Kể từ khi thành lập thương hiệu riêng từ thập niên 1970, Vivienne Westwood đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với phương thức may mặc DIY – sử dụng ít chất liệu hơn, sản xuất ít hơn. Có thể nói, bà là một trong số ít các nhà thiết kế nổi tiếng thể hiện quan điểm rõ rệt về việc bảo vệ môi trường trong thời trang.