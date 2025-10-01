Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng): Tâm điểm đầu tư bất động sản thế hệ mới

Vị trí lõi trung tâm, chi phí dễ tiếp cận, thiết kế tối ưu và đa dạng lựa chọn đã khẳng định vị thế của phân khu Phú Quý thuộc khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên. Đây không chỉ là sản phẩm bất động sản đón đầu xu hướng mà còn là tài sản bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho nhà đầu tư.

Thị trường bất động sản Thủy Nguyên đang trỗi dậy mạnh mẽ khi khu vực này chuyển mình thành trung tâm hành chính, công nghiệp và đô thị mới của thành phố Hải Phòng. Theo Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng (HPREA), Thủy Nguyên nằm trong top 3 địa phương có số lượng giao dịch nhà phố và biệt thự cao nhất thành phố trong nửa đầu năm 2025.

Để tối ưu hóa tiềm năng, nhà đầu tư nên ưu tiên các sản phẩm tọa lạc tại lõi trung tâm, sở hữu hạ tầng đồng bộ hoặc đang được triển khai, đảm bảo khả năng kinh doanh và thanh khoản dài hạn. Nổi bật trong số đó là phân khu Phú Quý của khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên, do Văn Phú phát triển.

VỊ TRÍ LÕI - TÂM ĐIỂM KẾT NỐI ĐA CHIỀU

Nằm tại vùng lõi của khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên, phân khu Phú Quý hội tụ ba yếu tố cốt lõi để trở thành tâm điểm thịnh vượng: Kết nối hành chính: Liền kề trục hành chính mới của TP. Hải Phòng. Tiện ích thương mại: Tiếp cận trực tiếp đại lộ thương mại nội khu. Cộng đồng sôi động: Gần trung tâm cư dân năng động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Chỉ mất 3-5 phút từ Phú Quý, cư dân có thể tiếp cận đầy đủ các tiện ích thiết yếu như trường học, công viên, phố đi bộ, trung tâm thương mại - dịch vụ. Hạ tầng hiện hữu và đang hoàn thiện nhanh chóng, sẵn sàng chào đón cư dân. Với vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và dòng cư dân thực đổ về, Phú Quý không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn đảm bảo tính thanh khoản vượt trội trên thị trường.

Phân khu Phú Quý sở hữu hệ tiện ích nội - ngoại khu phong phú, hứa hẹn đón dòng cư dân mới đến an cư.

TÀI SẢN TINH GỌN - THIẾT KẾ TỐI ƯU, GIÁ TRỊ VÀNG

Phú Quý mang đến dòng sản phẩm liền kề nhỏ gọn với diện tích từ 62,5m², phù hợp với khả năng tài chính của nhiều nhà đầu tư cá nhân. Thiết kế linh hoạt cho phép khai thác đa mục đích, từ an cư, kinh doanh nhỏ đến cho thuê, đảm bảo tính thanh khoản cao.

Với pháp lý minh bạch, hạ tầng hiện hữu và cộng đồng cư dân phát triển, Phú Quý tạo ra giá trị thực: Dễ nắm giữ: Chi phí đầu tư vừa tầm. Dễ khai thác: Linh hoạt công năng sử dụng. Dễ thanh khoản: Đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đây là giải pháp lý tưởng, vừa đảm bảo an toàn tài chính, vừa duy trì khả năng sinh lời trong bối cảnh Thủy Nguyên đô thị hóa mạnh mẽ.

ĐA DẠNG LỰA CHỌN VỚI BA DÒNG SẢN PHẨM CÙNG ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Phú Quý mang đến ba dòng sản phẩm, mỗi loại đáp ứng nhu cầu riêng biệt nhưng đều đảm bảo giá trị cốt lõi: diện tích hợp lý, công năng linh hoạt, giá trị sử dụng cao.

Hybrid Home: Diện tích dưới 70m2, thiết kế tinh gọn. Phù hợp để an cư, kinh doanh nhỏ, cho thuê hoặc làm văn phòng dịch vụ. Lựa chọn lý tưởng cho gia đình trẻ hoặc nhà đầu tư vốn vừa, ưu tiên thanh khoản nhanh.

Signature Home: Diện tích 80-90m2, hai mặt thoáng, liền kề công viên. Dành cho gia đình đa thế hệ hoặc những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên. Mang đến trải nghiệm sống chất lượng, bền vững.

Ba dòng sản phẩm mang đến nhiều lựa chọn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư và khách mua để ở.

Bazaar Home: Diện tích trên 90m2, tọa lạc trên các trục đường chính, quỹ đất hạn chế. Mặt tiền rộng, kết nối trực tiếp đại lộ thương mại nội khu, phù hợp để mở cửa hàng, kinh doanh dịch vụ hoặc cho thuê. Sản phẩm số lượng giới hạn, kết hợp giá trị an cư và thương mại, lý tưởng cho nhà đầu tư tìm kiếm tài sản sinh lời bền vững và gia tăng giá trị theo chu kỳ phát triển hạ tầng.

Với vị trí trung tâm, thiết kế tối ưu, sản phẩm đa dạng, chi phí dễ tiếp cận và hạ tầng đồng bộ, Phú Quý tạo nên nền tảng giá trị vững chắc cho nhà đầu tư. Đặc biệt, những nhà đầu tư tiên phong sẽ nhận được: Ưu đãi 1% khi booking sớm. Ưu đãi thêm 1% từ căn thứ hai trở đi.

Những chính sách này giúp tối ưu hóa vốn đầu tư và gia tăng biên độ lợi nhuận, khẳng định Phú Quý là lựa chọn lý tưởng trong thị trường bất động sản Thủy Nguyên đang bứt phá.

Hotline: 086 267 3388

Website: https://www.vlastathuynguyen.vn/