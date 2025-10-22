Bộ Xây dựng dự thảo Nghị định về cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Dự thảo gồm 6 chương, 47 điều nhằm tiếp tục hoàn thiện và làm rõ các quy định liên quan đến hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản…

Theo Bộ Xây dựng, ngày 24/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định đã xuất hiện một số tồn tại, bất cập. Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, thay thế Nghị định số 94/2024/NĐ-CP là cần thiết.

Cụ thể, Nghị định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, mà Bộ Xây dựng đang dự thảo gồm 6 chương và 47 điều. Trong đó, phần cơ sở dữ liệu về nhà ở, Dự thảo nêu: hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương ban hành theo thẩm quyền.

Chỉ tiêu phát triển các loại hình nhà ở theo chương trình, kế hoạch, đề án phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và kết quả thực hiện sẽ gồm: diện tích đất để phát triển từng loại hình nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; diện tích sàn nhà ở, số lượng nhà ở.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định thông tin, dữ liệu các loại hình nhà ở phát triển theo dự án nhà ở, dự án khu đô thị như: nhà ở thương mại; nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà ở do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đầu tư xây dựng; nhà ở công vụ; nhà ở phục vụ tái định cư; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Các thông tin, dữ liệu loại hình nhà ở khác là: nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã nghèo; nhà ở theo các chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; nhà ở thuộc tài sản công; nhà ở cho thuê (do hộ gia đình cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng); nhà ở (nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ) được bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; nhà ở theo các chương trình hỗ trợ khác (nếu có).

Đối với cơ sở dữ liệu về bất động sản, dự thảo quy định hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ban hành theo thẩm quyền.

Cơ sở dữ liệu về dự án bất động sản bao gồm thông tin, dữ liệu về: dự án đầu tư xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn; dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp; dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao.

Ngoài ra, Dự thảo cũng đề cập việc khởi tạo mã số thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Mỗi dự án bất động sản được gắn với một mã số thông tin duy nhất, do hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cấp tự động, bảo đảm tính định danh, không trùng lặp và không thay đổi trong suốt vòng đời dữ liệu.

Cơ quan chuyên môn về nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh thực hiện khởi tạo mã số thông tin đối với từng dự án bất động sản trên địa bàn theo nguyên tắc mã số thông tin được khởi tạo trên hệ thống tại thời điểm dự án được chấp thuận, phê duyệt.

Cơ quan chuyên môn về nhà ở và thị trường bất động sản cấp trung ương và địa phương được sử dụng mã số thông tin đã được khởi tạo để gán, liên kết hoặc cập nhật dữ liệu đối với từng sản phẩm bất động sản thuộc dự án...