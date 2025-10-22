Thứ Năm, 23/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bộ Xây dựng dự thảo Nghị định về cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Thanh Xuân

22/10/2025, 18:00

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Dự thảo gồm 6 chương, 47 điều nhằm tiếp tục hoàn thiện và làm rõ các quy định liên quan đến hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, ngày 24/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định đã xuất hiện một số tồn tại, bất cập. Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, thay thế Nghị định số 94/2024/NĐ-CP là cần thiết.

Cụ thể, Nghị định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, mà Bộ Xây dựng đang dự thảo gồm 6 chương và 47 điều. Trong đó, phần cơ sở dữ liệu về nhà ở, Dự thảo nêu: hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương ban hành theo thẩm quyền.

Chỉ tiêu phát triển các loại hình nhà ở theo chương trình, kế hoạch, đề án phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và kết quả thực hiện sẽ gồm: diện tích đất để phát triển từng loại hình nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; diện tích sàn nhà ở, số lượng nhà ở.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định thông tin, dữ liệu các loại hình nhà ở phát triển theo dự án nhà ở, dự án khu đô thị như: nhà ở thương mại; nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà ở do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đầu tư xây dựng; nhà ở công vụ; nhà ở phục vụ tái định cư; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Các thông tin, dữ liệu loại hình nhà ở khác là: nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã nghèo; nhà ở theo các chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; nhà ở thuộc tài sản công; nhà ở cho thuê (do hộ gia đình cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng); nhà ở (nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ) được bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; nhà ở theo các chương trình hỗ trợ khác (nếu có).

Đối với cơ sở dữ liệu về bất động sản, dự thảo quy định hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ban hành theo thẩm quyền.

Cơ sở dữ liệu về dự án bất động sản bao gồm thông tin, dữ liệu về: dự án đầu tư xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn; dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp; dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao.

Ngoài ra, Dự thảo cũng đề cập việc khởi tạo mã số thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Mỗi dự án bất động sản được gắn với một mã số thông tin duy nhất, do hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cấp tự động, bảo đảm tính định danh, không trùng lặp và không thay đổi trong suốt vòng đời dữ liệu.

Cơ quan chuyên môn về nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh thực hiện khởi tạo mã số thông tin đối với từng dự án bất động sản trên địa bàn theo nguyên tắc mã số thông tin được khởi tạo trên hệ thống tại thời điểm dự án được chấp thuận, phê duyệt.

Cơ quan chuyên môn về nhà ở và thị trường bất động sản cấp trung ương và địa phương được sử dụng mã số thông tin đã được khởi tạo để gán, liên kết hoặc cập nhật dữ liệu đối với từng sản phẩm bất động sản thuộc dự án...

Hà Nội ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về tài sản công

11:57, 18/10/2025

Hà Nội ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về tài sản công

Triển khai phong trào “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”

13:45, 15/10/2025

Triển khai phong trào “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”

Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường

07:53, 14/08/2025

Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường

Từ khóa:

bất động sản Bộ Xây dựng dự thảo nghị định về cơ sở dữ liệu nhà ở

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2025

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh nâng mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo lên 100-150 triệu đồng/căn

TP. Hồ Chí Minh nâng mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo lên 100-150 triệu đồng/căn

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo nâng mức sàn kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo ở Thành phố lên 100 - 150 triệu đồng/căn…

Lâm Đồng lên kế hoạch đấu giá 3 khu đất trong năm 2025

Lâm Đồng lên kế hoạch đấu giá 3 khu đất trong năm 2025

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 1761/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch và danh mục các khu đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 đối với quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Các khu đất này nằm tại phường Phú Thủy, phường Mũi Né, phường Đông Gia Nghĩa và phường Phan Thiết, với tổng diện tích hơn 492.000 m2…

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang nhà ven kênh, rạch

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang nhà ven kênh, rạch

Tiến độ thực hiện một số nội dung của Đề án chỉnh trang nhà ven kênh, rạch tại 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định (quận 8 cũ) còn chậm so với kế hoạch; do đó, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ…

Hơn 18 triệu thửa đất đã được đẩy dữ liệu lên hệ thống

Hơn 18 triệu thửa đất đã được đẩy dữ liệu lên hệ thống

Tính đến ngày 15/10/2025, dữ liệu của 18,1 triệu thửa đất đã được đẩy lên hệ thống (trên tổng số 52,9 triệu thửa đất đã được phân loại). Trong đó có 9,6 triệu thửa đất đảm bảo đúng cấu trúc kỹ thuật, đạt tỷ lệ 18,1%...

Hướng tới miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại TP. Hồ Chí Minh

Hướng tới miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nuôi “con ốc nhỏ” nhiều nông dân đổi đời

Thị trường

2

Xúc tiến khai thác đường bay với Thâm Quyến (Trung Quốc)

Hạ tầng

3

Huế đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng sạch, tiến tới trung hòa carbon

Kinh tế xanh

4

Trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm

Tiêu điểm

5

Tăng hai phiên liên tiếp, VN-Index sẽ hướng lên thử thách vùng cản 1.690 – 1.700 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy