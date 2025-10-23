Xúc tiến khai thác đường bay với Thâm Quyến (Trung Quốc)

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đang tiến gần hơn tới việc mở thêm đường bay quốc tế mới, sau buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Huế và Hãng hàng không Quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc) chiều 21/10...
Tại buổi làm việc, ông Jin Zhang, Giám đốc Trung tâm điều hành của Hãng hàng không Quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc), đã giới thiệu tổng quan về quy mô hoạt động và mạng lưới đường bay của hãng. Ông cho biết, Donghai Airlines hiện khai thác nhiều đường bay quốc tế với lượng khách ổn định, và đánh giá thành phố Huế có tiềm năng lớn, hoàn toàn đủ điều kiện để mở đường bay Thâm Quyến – Huế và ngược lại.
Đại diện phía Việt Nam, ông Lê Minh Triều, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, cho biết đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đón các chuyến bay quốc tế mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ mặt đất và lực lượng phục vụ đã sẵn sàng để tiếp nhận Hãng hàng không Donghai Airlines ngay khi có quyết định chính thức mở đường bay.
Ông Lê Minh Triều đồng thời kiến nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp hỗ trợ, đặc biệt trong việc hoàn thiện thủ tục và xây dựng các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để sớm triển khai chuyến bay charter Thâm Quyến – Huế – Thâm Quyến trong thời gian gần nhất.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định thống nhất chủ trương và khẳng định chính quyền thành phố Huế luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để đường bay sớm được đưa vào khai thác. Ông đề nghị Donghai Airlines và Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài nhanh chóng bàn bạc chi tiết, thống nhất phương án tổ chức để chuyến bay thành công ngay từ giai đoạn đầu.
Lãnh đạo thành phố Huế cũng nhấn mạnh, cần xây dựng kế hoạch bay cụ thể với tần suất ổn định, có cam kết lịch trình rõ ràng nhằm tạo niềm tin cho các doanh nghiệp lữ hành và duy trì nguồn khách bền vững. Đồng thời, hai bên cần chú trọng công tác phối hợp vận hành mặt đất để đảm bảo hiệu quả khai thác, an toàn và chất lượng dịch vụ.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định bày tỏ kỳ vọng, việc mở đường bay charter Thâm Quyến – Huế không chỉ là bước đi quan trọng trong việc kết nối giao thương, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa của Huế đến thị trường Trung Quốc – một trong những nguồn khách quốc tế tiềm năng hàng đầu của Việt Nam.
Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng, hai bên có thể phối hợp xây dựng sản phẩm tour hai chiều Huế – Thâm Quyến, tạo chuỗi liên kết du lịch đa dạng, góp phần tăng doanh thu cho các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành, đồng thời mở rộng không gian hợp tác quốc tế của thành phố Huế trong giai đoạn phát triển mới.
TP. Hồ Chí Minh vừa báo cáo Chính phủ 4 phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Trong đó, phương án kết hợp tuyến metro số 2 và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành được đánh giá là khả thi và thuận lợi để triển khai sớm...
Một hội nghị quốc tế đã được tổ chức nhằm tham vấn các nhà thầu quốc tế cho gói thầu EPC là gói thầu then chốt, quan trọng nhất của dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Qua đó, TP.Hồ Chí Minh mong muốn tiếp nhận những góp ý từ thực tiễn, hoàn thiện bộ tiêu chí lựa chọn, kế hoạch triển khai và yêu cầu kỹ thuật cho phù hợp.
TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) về kết quả chỉ số chuyển đổi số, khẳng định bước tiến mạnh mẽ và mục tiêu trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế vào năm 2030...
Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: