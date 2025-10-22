Thứ Năm, 23/10/2025

Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang nhà ven kênh, rạch

H.Vinh

22/10/2025, 17:09

Tiến độ thực hiện một số nội dung của Đề án chỉnh trang nhà ven kênh, rạch tại 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định (quận 8 cũ) còn chậm so với kế hoạch; do đó, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ…

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang nhà ven kênh, rạch tại 03 phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ triển khai đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch tại 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định (quận 8 cũ).

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của UBND các phường cùng ý kiến của các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua, tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ tiến độ thực hiện một số nội dung của Đề án còn chậm so với kế hoạch, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch chi tiết, lập quy hoạch phân khu, đề xuất chủ trương đầu tư và kế hoạch đấu giá quỹ đất.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đúng thời hạn các nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 27/6/2025.

Cụ thể, Chủ tịch UBND các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông được giao khẩn trương lập mới đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, cập nhật đầy đủ các khu vực phát triển TOD và dự án trọng điểm của thành phố, trình UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt trong quý 1/2026.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và 3 phường rà soát danh mục 14 dự án đề xuất đầu tư, thống nhất phương án lập các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khu vực bờ Nam kênh Đôi, đảm bảo phù hợp quy mô và nguồn lực. Công tác này cần hoàn thành trước ngày 30/10.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cũng nhấn mạnh các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà trên và ven kênh, rạch sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2026-2027.

Bên cạnh đó, Thành phố giao nghiên cứu lựa chọn một số dự án quy mô lớn để triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương trình Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án trước ngày 20/10/2025; Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện kế hoạch đấu giá các khu đất liên quan trước ngày 25/10/2025.

UBND TP. Hồ Chí Minh xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch là nhiệm vụ quan trọng nhằm cải thiện chất lượng sống của người dân, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

