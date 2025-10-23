Huế đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng sạch, tiến tới trung hòa carbon

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Nguyễn Thuấn
23/10/2025, 00:56
Huế đã và đang triển khai hàng loạt chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế xanh và bền vững. Thành phố cũng định hướng phát triển năng lượng tái tạo; đồng thời đang nghiên cứu mô hình vùng phát thải thấp cho khu vực lõi di sản...
Ngày 21/10, tại thành phố Huế, Hội thảo quốc tế “Khung hướng dẫn đô thị xanh, phát thải thấp, hướng tới mục tiêu Net Zero” đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài nước.
Sự kiện là diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra giải pháp khả thi cho định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững của Huế trong giai đoạn mới.
Khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: thời gian qua, Huế đã và đang triển khai hàng loạt chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế xanh và bền vững. Trong đó, thành phố đã ban hành Kế hoạch hành động về kinh tế tuần hoàn đến năm 2035, đồng thời thí điểm mô hình xe tải điện thu gom rác tại một số khu vực trung tâm.
Bên cạnh đó, Huế cũng định hướng phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm điện mặt trời, điện gió, điện rác và sinh khối – những nguồn năng lượng thân thiện môi trường, giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Một điểm nhấn đáng chú ý là thành phố đang nghiên cứu mô hình Vùng phát thải thấp (Low Emission Zone – LEZ) cho khu vực lõi di sản, nhằm kiểm soát khí thải giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng không khí, góp phần bảo tồn giá trị di sản đô thị.
Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh kỳ vọng hội thảo sẽ là dịp để các chuyên gia và tổ chức quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp mang tính thực tiễn, giúp Huế hoàn thiện chiến lược phát triển đô thị di sản – xanh – thông minh, tiên phong hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
“Tôi mong rằng những ý kiến tâm huyết, khoa học tại hội thảo sẽ giúp thành phố xác định rõ hơn lộ trình và hành động cụ thể trong thời gian tới,” ông Minh nói.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận và thảo luận nhiều chủ đề quan trọng như: quản lý phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững trong bối cảnh chuyển đổi chính quyền đô thị hai cấp; thực trạng phát triển tăng trưởng xanh tại Huế; chính sách xây dựng vùng phát thải thấp (LEZ); giới thiệu khung hướng dẫn xây dựng phát triển đô thị xanh, phát thải thấp cho các đô thị Việt Nam; cùng với đó là cam kết của Việt Nam tại COP26 và những nỗ lực tiếp nối đến COP29.
Các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quy hoạch, quản lý chất thải và huy động nguồn lực tài chính xanh.
Điểm nhấn đáng chú ý tại hội thảo, Công ty Netzero và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Thỏa thuận nhằm thiết lập cơ sở phối hợp thực hiện các chương trình hành động chung, hỗ trợ thành phố trong việc xây dựng và vận hành hệ thống đo lường, đánh giá phát thải, cũng như thúc đẩy các dự án hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, quy hoạch đô thị xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.
Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050” đặt mục tiêu đến năm 2035, ngành trồng trọt giảm ít nhất 15% tổng phát thải khí nhà kính so với năm 2020; xây dựng nhãn hiệu “Phát thải thấp” cho nông sản; và mỗi tỉnh hình thành ít nhất một mô hình sản xuất giảm phát thải, cùng 15 mô hình thí điểm tín chỉ carbon đạt chuẩn quốc tế...
Khép lại giai đoạn 5 năm (2020–2025), dự án ASSET đã xác lập nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô các thực hành nông nghiệp sinh thái, củng cố đối thoại chính sách và tăng cường năng lực nghiên cứu – đào tạo tại Việt Nam. Qua đó, đã góp phần vào xây dựng hệ thống lương thực bền vững, sản xuất nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu...
Để đáp ứng nhu cầu tính toán cao từ công nghệ AI, trung tâm dữ liệu tại Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức về tiêu thụ điện năng công suất lớn và nguồn nước làm mát thiết bị, đòi hỏi các giải pháp bền vững để giải quyết…
Giữa vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ (Nghệ An), Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ đang lặng lẽ gìn giữ nguồn gen quý của hàng trăm giống cây trồng, đồng thời tiên phong ứng dụng nông nghiệp sinh thái, trồng xen canh giảm phát thải khí nhà kính – hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận toàn diện về Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng năm 2026, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh làm trụ cột cho giai đoạn tới.
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: