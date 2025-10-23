Thứ Năm, 23/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Huế đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng sạch, tiến tới trung hòa carbon

Nguyễn Thuấn

23/10/2025, 00:56

Huế đã và đang triển khai hàng loạt chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế xanh và bền vững. Thành phố cũng định hướng phát triển năng lượng tái tạo; đồng thời đang nghiên cứu mô hình vùng phát thải thấp cho khu vực lõi di sản...

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Ngày 21/10, tại thành phố Huế, Hội thảo quốc tế “Khung hướng dẫn đô thị xanh, phát thải thấp, hướng tới mục tiêu Net Zero” đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Sự kiện là diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra giải pháp khả thi cho định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững của Huế trong giai đoạn mới.

Khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: thời gian qua, Huế đã và đang triển khai hàng loạt chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế xanh và bền vững. Trong đó, thành phố đã ban hành Kế hoạch hành động về kinh tế tuần hoàn đến năm 2035, đồng thời thí điểm mô hình xe tải điện thu gom rác tại một số khu vực trung tâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại hội thảo
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, Huế cũng định hướng phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm điện mặt trời, điện gió, điện rác và sinh khối – những nguồn năng lượng thân thiện môi trường, giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Một điểm nhấn đáng chú ý là thành phố đang nghiên cứu mô hình Vùng phát thải thấp (Low Emission Zone – LEZ) cho khu vực lõi di sản, nhằm kiểm soát khí thải giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng không khí, góp phần bảo tồn giá trị di sản đô thị.

Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh kỳ vọng hội thảo sẽ là dịp để các chuyên gia và tổ chức quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp mang tính thực tiễn, giúp Huế hoàn thiện chiến lược phát triển đô thị di sản – xanh – thông minh, tiên phong hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

“Tôi mong rằng những ý kiến tâm huyết, khoa học tại hội thảo sẽ giúp thành phố xác định rõ hơn lộ trình và hành động cụ thể trong thời gian tới,” ông Minh nói.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Công ty Netzero và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Công ty Netzero và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận và thảo luận nhiều chủ đề quan trọng như: quản lý phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững trong bối cảnh chuyển đổi chính quyền đô thị hai cấp; thực trạng phát triển tăng trưởng xanh tại Huế; chính sách xây dựng vùng phát thải thấp (LEZ); giới thiệu khung hướng dẫn xây dựng phát triển đô thị xanh, phát thải thấp cho các đô thị Việt Nam; cùng với đó là cam kết của Việt Nam tại COP26 và những nỗ lực tiếp nối đến COP29.

Các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quy hoạch, quản lý chất thải và huy động nguồn lực tài chính xanh.

Điểm nhấn đáng chú ý tại hội thảo, Công ty Netzero và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Thỏa thuận nhằm thiết lập cơ sở phối hợp thực hiện các chương trình hành động chung, hỗ trợ thành phố trong việc xây dựng và vận hành hệ thống đo lường, đánh giá phát thải, cũng như thúc đẩy các dự án hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, quy hoạch đô thị xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Chuyển đổi năng lượng xanh cho tăng trưởng xanh, hiện thực hóa mục tiêu NetZero

09:57, 05/03/2025

Chuyển đổi năng lượng xanh cho tăng trưởng xanh, hiện thực hóa mục tiêu NetZero

Huế phát triển trạm sạc, thúc đẩy xe điện vận tải

23:50, 20/07/2025

Huế phát triển trạm sạc, thúc đẩy xe điện vận tải

Chuyển đổi xanh – chiến lược hút vốn đầu tư công nghiệp tại Huế

10:21, 20/09/2025

Chuyển đổi xanh – chiến lược hút vốn đầu tư công nghiệp tại Huế

Từ khóa:

đô thị xanh huế Kinh tế tuần hoàn năng lượng tái tạo Net Zero phát triển bền vững vùng phát thải thấp

Đọc thêm

Trồng trọt phát thải thấp: Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững

Trồng trọt phát thải thấp: Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững

Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050” đặt mục tiêu đến năm 2035, ngành trồng trọt giảm ít nhất 15% tổng phát thải khí nhà kính so với năm 2020; xây dựng nhãn hiệu “Phát thải thấp” cho nông sản; và mỗi tỉnh hình thành ít nhất một mô hình sản xuất giảm phát thải, cùng 15 mô hình thí điểm tín chỉ carbon đạt chuẩn quốc tế...

Lan tỏa mô hình nông nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Lan tỏa mô hình nông nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Khép lại giai đoạn 5 năm (2020–2025), dự án ASSET đã xác lập nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô các thực hành nông nghiệp sinh thái, củng cố đối thoại chính sách và tăng cường năng lực nghiên cứu – đào tạo tại Việt Nam. Qua đó, đã góp phần vào xây dựng hệ thống lương thực bền vững, sản xuất nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Thách thức

Thách thức "xanh hoá" cho trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu tính toán cao từ công nghệ AI, trung tâm dữ liệu tại Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức về tiêu thụ điện năng công suất lớn và nguồn nước làm mát thiết bị, đòi hỏi các giải pháp bền vững để giải quyết…

Phủ Quỳ: Nơi gìn giữ nguồn gen cây trồng và tri thức nông nghiệp sinh thái

Phủ Quỳ: Nơi gìn giữ nguồn gen cây trồng và tri thức nông nghiệp sinh thái

Giữa vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ (Nghệ An), Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ đang lặng lẽ gìn giữ nguồn gen quý của hàng trăm giống cây trồng, đồng thời tiên phong ứng dụng nông nghiệp sinh thái, trồng xen canh giảm phát thải khí nhà kính – hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ và tăng trưởng xanh làm trụ cột

Đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ và tăng trưởng xanh làm trụ cột

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận toàn diện về Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng năm 2026, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh làm trụ cột cho giai đoạn tới.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nuôi “con ốc nhỏ” nhiều nông dân đổi đời

Thị trường

2

Xúc tiến khai thác đường bay với Thâm Quyến (Trung Quốc)

Hạ tầng

3

Huế đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng sạch, tiến tới trung hòa carbon

Kinh tế xanh

4

Trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm

Tiêu điểm

5

Tăng hai phiên liên tiếp, VN-Index sẽ hướng lên thử thách vùng cản 1.690 – 1.700 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy