Tăng hai phiên liên tiếp, VN-Index sẽ hướng lên thử thách vùng cản 1.690 – 1.700 điểm

Kết phiên ngày 22/10, VN-Index tăng 15,07 điểm, tương đương 0,91% lên mốc 1.678,5 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 4,04 điểm, tương đương 1,53% lên 268,69 điểm.

Chỉ số có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong các phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index cho phản ứng hồi phục tăng điểm trở lại được xem là cần thiết giúp thị trường bớt áp lực giải chấp và mở ra cơ hội lấy lại vị thế dao động trên đường trung bình động 50 ngày (MA50). Chỉ số có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong các phiên cuối tuần.

Nhà đầu tư ưu tiên cho hoạt động tái cơ cấu tỷ trọng danh mục về mức an toàn. Đối với các vị thế ngắn hạn tiếp tục quản trị rủi ro khi vi phạm các ngưỡng trailing stop.

Các hoạt động mua trading nên chờ các nhịp thị trường rung lắc, và lướt nhanh trên các vị thế đang có để giảm giá vốn bình quân cho các vị thế trung hạn”.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tích lũy và tạo đáy trong vùng 1.620 – 1.680

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index gần như duy trì đà giảm trong cả ngày hôm nay, nhưng sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 1.630, lực cầu bắt đáy giúp chỉ số tăng vọt trở lại và đóng cửa tại mốc 1.678,5 điểm, tăng hơn 15 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 16/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí, Hóa chất,...

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, trong đó bán ròng khoảng 1.6 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Cây nến rút chân hôm nay là một tín hiệu tích cực cho thấy đà giảm đã chững lại phiên thứ hai liên tiếp, tuy nhiên thị trường cần giao dịch với biên độ chặt chẽ hơn để hình thành đáy ngắn hạn. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tích lũy và tạo đáy trong vùng 1.620 – 1.680”.

VN-Index đang phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Chỉ số VN-Index đang kết thúc giai đoạn tăng mạnh kéo dài từ tháng 04/2025 đến nay. Sau áp lực bán mạnh, VN-Index phục hồi tương đối tốt với lực cầu gia tăng ở vùng giá 1.620 điểm - 1.630 điểm. VN-Index đang phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.700 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 08, 09/2025, cũng như giá trung bình 20 phiên hiện nay như đã cập nhật trong báo cáo trước, có thể áp lực cung ngắn hạn sẽ gia tăng trở lại với nhiều mã ở vùng giá này.

Sau thông tin dư nợ margin lập đỉnh mới, phản ánh tỉ lệ đòn bẩy cao của nhà đầu tư. Thị trường tiếp nhận thêm thông tin Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành Văn bản số 5553/KV2-TTRA gửi các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay đặt cọc bất động sản, đồng thời yêu cầu các ngân hàng siết chặt và tạm dừng giải ngân cho mục đích này. Điều này ảnh hưởng đến áp lực bán khá mạnh trong phiên với nhóm tài chính, bất động sản. Tuy nhiên lực cầu giá thấp cải thiện tốt, áp lực margin đã giảm tương đối khi nhiều mã chịu áp lực bán mạnh trong những phiên qua. Sau biến động giảm mạnh, chúng tôi sẽ thận trọng đánh giá lại các cơ hội đầu tư mới, dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3/2025 tăng trưởng tốt.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường sẽ tiếp tục hồi phục và hướng đến mức 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 15 điểm (+0.9%), đóng cửa ở mức 1,678.5 điểm. Sau khi mở cửa tăng điểm, thị trường chịu áp lực bán ở các nhóm cổ phiếu như nhóm Vingroup, Ngân hàng, ... với mức thanh khoản thấp hơn so với các phiên trước đó. Tuy nhiên, lực cầu tham gia vào cuối phiên chiều ở nhiều nhóm ngành giúp cho chỉ số hồi phục và đóng cửa tăng điểm.

VN-Index tăng điểm với thanh khoản giảm mạnh so với 2 phiên gần nhất có thể là dấu hiệu cho thấy lực bán đã giảm. Đồng thời, dòng tiền có xu hướng lan tỏa ở nhiều cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn. Trong ngắn hạn, với việc lực bán đã suy yếu, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục hồi phục và hướng đến mức 1.700. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi này để giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn”.

VN-Index có thể sớm thử thách lại mức kháng cự tâm lý 1.700 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách lại mức kháng cự tâm lý 1.700 điểm, nhưng chúng tôi lưu ý thanh khoản chưa tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đã được giải tỏa đáng kể và cần chờ thêm xác nhận từ dòng tiền ở những phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng hiện tại và vị thế bán ra lúc này chỉ ưu tiên cho việc hạ margin để đưa tỷ lệ đòn bẩy về mức an toàn. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng chưa nên vội vàng mở lại vị thế mua cho đến khi xác nhận xu hướng tăng trở lại”.

VN-Index tiếp tục có phiên hồi phục thứ hai và đã tăng được 42 điểm sau 2 phiên

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index tiếp tục phiên hồi phục thứ hai với mức tăng 15 điểm, tương đương 0.91% với 218 cổ phiếu tăng và 113 mã giảm điểm.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index hình thành cây nến marubozu xanh với biên độ 38.85 điểm, thể hiện lực cầu quay trở lại rõ ràng vào cuối phiên. Chỉ báo MACD có xu hướng cắt lên tạo đáy đầu tiên cùng RSI hình thành hai đáy, cho thấy đà hồi phục có thể tiếp diễn trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index tạo cây nến rút chân mạnh, đóng cửa gần cao nhất phiên cùng khối lượng giao dịch thấp, phần nào cho thấy lực cầu hấp thụ vùng giá dưới mạnh mẽ vào cuối phiên. Chỉ số chung nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động hướng vùng 1.700 điểm.

VN-Index tiếp tục có phiên hồi phục thứ hai và đã tăng được 42 điểm sau 2 phiên, với dòng tiền ghi nhận sự quay trở lại tìm kiếm cơ hội tại các nhóm Bất động sản, Bán lẻ, Dầu khí. Toàn thị trường không ghi nhận nhiều mã giảm sàn như những phiên trước và bắt đầu có nhiều cổ phiếu hồi phục bật tăng mạnh trở lại. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới và tận dụng những nhịp tăng điểm trong phiên để cơ cấu danh mục, theo hướng loại bỏ những cổ phiếu yếu và đã gãy xu hướng tăng và chuyển dần tỷ trọng cổ phiếu sang các mã bắt đầu có đà hồi phục tốt trong phiên hôm nay”.

Tăng hai phiên liên tiếp, VN-Index hướng lên thử thách vùng cản 1.690 – 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.678,5 điểm, tăng 15,07 điểm (+0,91%). KLGD khớp lệnh 912 triệu đơn vị.

Thị trường vẫn đang trong quá trình thiết lập vùng cân bằng ngắn hạn với nỗ lực lấy lại điểm số trên ngưỡng MA50 (quanh 1.670 điểm).

Phản ứng tích cực từ khu vực 1.620 – 1.630 kỳ vọng là điểm tựa hỗ trợ cổ phiếu mở rộng đà hồi phục và hướng lên thử thách vùng cản 1.690 – 1.700”.

