TP. Hồ Chí Minh nâng mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo lên 100-150 triệu đồng/căn

Hồng Quang

22/10/2025, 17:14

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo nâng mức sàn kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo ở Thành phố lên 100 - 150 triệu đồng/căn…

Hộ nghèo ở TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ xây dựng nhà ở 100-150 triệu đồng/căn - Ảnh minh họa.
Hộ nghèo ở TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ xây dựng nhà ở 100-150 triệu đồng/căn - Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong vừa ký thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về đề xuất nâng mức sàn kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Xét đề xuất của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương về nâng mức sàn kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố theo báo cáo, đề xuất.

Cụ thể, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thống nhất nâng mức kinh phí hỗ trợ lên 100 triệu đồng/căn; đối với các khu vực có nền đất yếu, mức hỗ trợ là 120 triệu đồng/căn; riêng với đặc khu Côn Đảo, mức hỗ trợ là 150 triệu đồng/căn.

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh triển khai đúng mục đích, đối tượng và bảo đảm thủ tục theo quy chế hoạt động của Ban Vận động, Hội đồng Quản lý các quỹ do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh quản lý.

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh còn 21.961 hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn riêng của từng khu vực. Trong 7 tháng đầu năm 2025, TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cấp 88.276 thẻ Bảo hiểm y tế với tổng kinh phí 101,2 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho 190 lao động và giải quyết việc làm cho 625 lao động; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.035 căn nhà với tổng kinh phí 82,1 tỷ đồng. TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn cả nước và còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố.

Liên quan đến công tác "xoá đói, giảm nghèo", Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 21/3/2024 về việc tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố. Mục tiêu chính là hỗ trợ người nghèo được thoát nghèo và được hưởng những nhu cầu tối thiểu về điều kiện sống, các dịch vụ xã hội cơ bản.

Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh quan tâm làm tốt công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, thiếu niên thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo. Công tác hỗ trợ người lao động tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là việc xây dựng các chính sách an sinh cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

An sinh xã hội giảm nghèo hộ cận nghèo hộ nghèo hỗ trợ nhà ở TP. Hồ Chí Minh Vneconomy xây dựng nhà ở

