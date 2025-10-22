Hơn 18 triệu thửa đất đã được đẩy dữ liệu lên hệ thống

Tính đến ngày 15/10/2025, dữ liệu của 18,1 triệu thửa đất đã được đẩy lên hệ thống (trên tổng số 52,9 triệu thửa đất đã được phân loại). Trong đó có 9,6 triệu thửa đất đảm bảo đúng cấu trúc kỹ thuật, đạt tỷ lệ 18,1%...

Tại Hội nghị sơ kết Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã báo cáo sơ bộ kết quả sau 45 ngày triển khai thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT về đợt cao điểm thực hiện Chiến dịch này.

Theo báo cáo, đến nay đã đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của 16/34 tỉnh, thành phố. Quá trình đồng bộ được thực hiện bảo đảm tính toàn vẹn, chính xác và thống nhất của dữ liệu. Tính đến ngày 15/10/2025, số lượng dữ liệu thửa đất địa phương đã đẩy lên trên hệ thống là 18,1 triệu thửa đất/52,9 triệu thửa đất đã phân loại. Trong đó có 9,6 triệu thửa đất đảm bảo đúng cấu trúc để đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia (đạt 18,1%).

Ngoài ra, việc đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia đã hoàn thiện tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu (dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2025).

Đồng thời, các đơn vị cũng đã tổ chức đối khớp, xác thực thông tin, dữ liệu của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến 15/10/2025, có 34/34 địa phương gửi dữ liệu về C06/Bộ Công an nhằm đối khớp, kết quả đã đối khớp 58 triệu dữ liệu. Trong đó, tìm thấy thông tin 39,3 triệu trường hợp; lệch thông tin 4,6 triệu trường hợp; không tìm thấy thông tin 14 triệu trường hợp. Đối với các trường hợp lệch thông tin và không tìm thấy thông tin, C06 đã bàn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, cập nhật chỉnh sửa thông tin, sau đó gửi lại C06 để đối khớp lại dữ liệu.

Về xây dựng chức năng, tiện ích trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID để thực hiện số hóa, làm sạch thông tin dữ liệu đất đai. Tại cuộc họp ngày 17/9/2025 giữa các đơn vị C06/Bộ Công, Cục Quản lý đất đai, Cục Chuyển đổi số - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thống nhất Cục Chuyển đổi số chỉnh sửa trang web và ứng dụng sẵn có phục vụ công dân nhập thông tin đất đai và chuyển về địa phương để thực hiện làm sạch. Trang web và ứng dụng sẽ đăng nhập bằng tài khoản VNeID. Trên ứng dụng VNeID sẽ có chức năng điều hướng đến ứng dụng thu nhập thông tin đất đai. Hiện tại đang trong quá trình thiết kế, xây dựng.

Mặt khác, 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tập huấn thực hiện Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT. Cụ thể, 11/34 địa phương hoàn thành việc rà soát phân loại số lượng thửa đất đã được xây dựng dữ liệu từ trước đến nay thành 3 nhóm: nhóm 1 - cơ sở dữ liệu đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” đang được sử dụng; nhóm 2 - cơ sở dữ liệu đang sử dụng nhưng phải chỉnh lý, bổ sung thông tin và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; nhóm 3 - cơ sở dữ liệu không sử dụng được, cần phải xây dựng lại mới). Ngoài ra, 21/34 địa phương đang thực hiện việc rà soát, phân loại dữ liệu, còn 2/34 địa phương đang triển khai thực hiện, chưa báo cáo số liệu.

Tính đến nay, tổng số 73,5 triệu dữ liệu thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu, trong đó, 62,8 triệu thửa đất có dữ liệu không gian và 51,4 triệu thửa đất có dữ liệu thuộc tính; có 18.120.349 thửa đất thuộc nhóm 1; có 34.851.661 thửa đất thuộc nhóm 2 và nhóm 3.