VN-Index vẫn có cơ hội "tái chiếm" mốc 1700 điểm?

VDSC điều chỉnh vùng định giá mục tiêu P/E của VN-Index về 12,7x-14,5x để phản ánh biến động tăng của lãi suất phi rủi ro. Theo đó, vùng dao động hợp lý của VN-Index trong 3 tháng tới được xác định trong khoảng 1.427-1.788 điểm.

"Việc tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12 chưa được xác định rõ ràng. Chính sách tiền tệ của Fed không đi theo một con đường định sẵn”, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói trong cuộc họp gần đây nhất, phát tín hiệu có thể sẽ không có thêm một đợt giảm lãi suất nữa trong năm nay như thị trường đang kỳ vọng.

Phát biểu của Powell trong cuộc họp, Chứng khoán Rồng Việt nhận định rằng chủ yếu làm dịu kỳ vọng quá lạc quan của thị trường, không phải tín hiệu chấm dứt chu kỳ cắt giảm. Theo quan sát của Fed, nền kinh tế Mỹ vẫn vững và chưa có dấu hiệu mất kiểm soát và nếu xuất hiện lo ngại thanh khoản thực sự, Fed đã cho thấy sẽ hành động dứt khoát như minh chứng qua việc tạm dừng QT hiện nay.

Fed vẫn đặt mục tiêu đưa chính sách về mức trung tính. Vì vậy, khả năng nới lỏng thêm vẫn hiện hữu tuy nhiên, thời điểm còn bất định. Một đợt cắt giảm tháng 12 có lẽ đòi hỏi thị trường việc làm suy yếu thêm. Giá năng lượng hạ nhiệt sẽ giúp kiềm chế lạm phát. Mặc dù vậy, có rủi ro rõ ràng rằng Fed sẽ bỏ qua việc hạ lãi suất trong tháng 12.

Trong ngắn hạn, VDSC đánh giá 2 rủi ro: Một là khả năng Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa và hai là, biến động giá năng lượng do cú sốc nguồn cung.

Tính đến ngày 05/11, Nhà trắng đóng cửa đã vượt kỷ lục lịch sử trước đó, Thượng viện đã từ chối gói tài trợ lần thứ 14. Các chương trình chi tiêu bắt buộc được quy định bởi luật pháp và không phụ thuộc vào ngân sách vẫn tiếp tục hoạt động. Những khoản này chiếm khoảng 2/3 ngân sách liên bang, bao gồm các khoản thanh toán phúc lợi xã hội, chi trả lãi vay và hoàn thuế.

Về việc làm, những hoạt động cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản và an ninh quốc gia vẫn được duy trì, ngay cả khi không có ngân sách mới. Tuy nhiên, những nhân viên này làm việc mà không nhận lương ngay lập tức, nhưng họ sẽ được bồi thường sau khi hoạt động trở lại. Tòa án liên bang, Quốc hội và văn phòng Tổng thống cũng hoạt động bình thường, với các khoản lương và chi tiêu liên quan được coi là bắt buộc theo Hiến pháp.

Nhìn chung, việc đóng cửa không tiết kiệm chi phí mà còn gây thiệt hại kinh tế gián tiếp.

Về năng lượng, OPEC+ vừa phát tín hiệu nâng hạn ngạch trong tháng 12 ở mức +137.000 thùng/ngày, nhưng tạm dừng tăng sản lượng trong quý 4/2026 để tránh dư cung. Thêm vào đó, Mỹ và Anh vừa bổ sung lệnh trừng phạt lên các công ty dầu khí lớn của Nga (Rosneft và Lukoil), EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 mở rộng danh sách 150 cá nhân và pháp nhân của Nga trở thành biến số khó lường đối với nguồn cung thực tế.

Ở trong nước, trước thềm các cột mốc chính trị lớn như Đại hội Đảng toàn quốc, thị trường có thể có quan ngại về những biến động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử qua ba kỳ Đại hội gần nhất cho thấy, mức độ tương quan giữa diễn biến thị trường và sự kiện chính trị này khá thấp, khi mỗi giai đoạn chịu tác động chủ yếu từ bối cảnh vĩ mô.

Giai đoạn 2010-2011: Thị trường phục hồi mạnh nhờ động lực tăng trưởng toàn cầu và sức cầu nội địa, với GDP đạt 6,78%, dẫn đầu bởi khu vực công nghiệp và dịch vụ. Tuy vậy, lạm phát quay trở lại khiến Ngân hàng Nhà nước đảo chiều chính sách tiền tệ, kéo theo VN-Index giảm 27% trong năm 2011.

Giai đoạn 2015-2016: Thị trường chịu áp lực mạnh từ yếu tố bên ngoài, bao gồm cú sốc phá giá đồng Nhân dân tệ (8/2015), sụt giảm giá dầu, và bán tháo toàn cầu tại các thị trường mới nổi, khiến chỉ số giảm sâu và dòng vốn ngoại rút ròng mạnh.

Giai đoạn 2020-2021: Thị trường tăng mạnh nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng, lãi suất thấp và dòng tiền nội địa bùng nổ sau giai đoạn phục hồi hậu Covid được củng cố bởi kỳ vọng vaccine. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng dẫn đến áp lực chốt lời và điều chỉnh kỹ thuật, trong bối cảnh dư nợ margin cao và nhiều công ty chứng khoán chạm ngưỡng cấp margin tối đa.

Về định giá, đến cuối quý 3/2025, EPS 4 quý gần nhất của VN-Index đạt khoảng 113 đồng/cổ phiếu, và dự kiến tăng lên 120-124 đồng/cổ phiếu trong quý tới. Nhờ đó P/E thị trường đã giảm về 14,2 lần (ngày 3/11/2025). VDSC điều chỉnh vùng định giá mục tiêu P/E của VN-Index về 12,7x-14,5x để phản ánh biến động tăng của lãi suất phi rủi ro. Theo đó, vùng dao động hợp lý của VN-Index trong 3 tháng tới được xác định trong khoảng 1.427-1.788 điểm.