Thị trường bình tĩnh lại, thanh khoản sụt giảm mạnh, khối ngoại “lướt sóng”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Kim Phong
05/11/2025, 12:05
Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.
Biên độ dao động của chỉ số sáng nay khá hẹp và trọn phiên số lượng cổ phiếu giảm giá hoàn toàn áp đảo số tăng giá. Thời điểm VN-Index tăng tốt nhất sau 11h, độ rộng cũng chỉ là 117 mã tăng/179 mã giảm. Kết phiên sáng sàn HoSE còn 106 mã tăng/191 mã giảm, chỉ số tăng 3,74 điểm tương đương +0,23%.
Sự lệch pha giữa độ rộng và điểm số tiếp tục xác nhận có hiện tượng kéo trụ. Năm mã vốn hóa lớn nhất đều đang xanh: VIC tăng 2,59%, VCB tăng 1,16%, VHM tăng 0,3%, CTG tăng 2,7% và BID tăng 2,11%. Nhóm này đem về tới hơn 9 điểm cho VN-Index, tức là còn nhiều hơn cả mức tăng tổng thể.
VN30-Index đang giảm 0,34% với 12 mã tăng/18 mã giảm mặc dù VIC đóng góp tới gần 5 điểm. Các blue-chips lớn phân hóa rõ hơn ở chỉ số này, chẳng hạn FPT giảm 2,03% triệt tiêu hết sức mạnh của VIC trong khi ảnh hưởng rất hạn chế tới VN-Index. Dù vậy nhóm blue-chips nhìn chung vẫn khá hơn mặt bằng chung. Các mã giảm sâu nhất thì FPT cũng chỉ đứng chót trong Top 10 vốn hóa. Còn lại VRE giảm 2,54%, MWG giảm 1,59%, ACB giảm 1,15%, DGC giảm 1,06% vốn hóa đều nhỏ. Duy có VPB giảm 1,69% là có ảnh hưởng tương đương FPT.
Phần còn lại của thị trường thì xấu. Chỉ số đại diện nhóm Midcap đang giảm 0,99% và Smallcap giảm 0,87%. Với tương quan tỷ lệ tăng/giảm toàn sàn HoSE là 0,55/1, khả năng nhà đầu tư chịu ảnh hưởng bất lợi vẫn cao hơn.
Trong 191 cổ phiếu đang đỏ, có tới 100 mã giảm quá 1%, thanh khoản chiếm gần 39% tổng giá trị khớp sàn HoSE. 9 cổ phiếu trong số này xuất hiện giao dịch vượt trăm tỷ đồng, trong đó blue-chips có FPT, MWG, VPB, VRE và TCB. Midcap có VIX giảm 2,51%, GEX giảm 2,97%, VCI giảm 1,43% và CII giảm 2,3%. Hầu hết các cổ phiếu này đều đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn rất mạnh và phiên hôm qua dù phục hồi tích cực thì cũng chưa đủ để đảo ngược xu hướng.
Nhóm thanh khoản nhỏ hơn có mức giảm giá sâu quá 2% cũng khá nhiều. VSC giảm 3,92%, DCL giảm 3,27%, DXG giảm 3,23%, VPI giảm 3,21%, VCG giảm 3,21%, KHG giảm 3,1%, KDH giảm 2,95%... Đây đều là các cổ phiếu ưa thích của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, tập trung nhiều vào nhóm bất động sản, những mã cũng đảo chiều mạnh hôm qua.
Ở phía tăng, ngoài các trụ lớn kéo điểm, phần còn lại duy trì được giá xanh dựa trên thanh khoản thấp là chính. Trong 106 mã tăng có 54 mã tăng hơn 1% thì chỉ 20 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng. Những cổ phiếu midcap ngược dòng đáng chú ý là PVD tăng 3,93% thanh khoản 321,2 tỷ đồng; HAG tăng 2,66% với 236,7 tỷ; VHC tăng 1,37% với 104,3 tỷ; POW tăng 2,11% với 74,7 tỷ; DPM tăng 1,8% với 69,9 tỷ…
Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết đã sụt giảm tới 27% so với sáng hôm qua, trong đó HoSE giảm 28%. Tổng giá trị khoảng 9.465 tỷ đồng hai sàn là mức thấp nhất trong vòng 31 phiên trở lại đây. Sự sụt giảm này là rất đáng kể và càng tương phản với sự hưng phấn chiều qua. Rõ ràng tâm lý nhà đầu tư đã bình tĩnh lại sau một đêm và hạn chế giao dịch để đánh giá rõ hơn tình hình.
Dòng tiền ngoại cũng giảm cường độ đột ngột 57%, sáng nay chỉ còn mua vào 697 tỷ đồng trên sàn HoSE, cũng là mức thấp kỷ lục 24 phiên. Trong khi đó quy mô bán ra lại tăng 31% lên hơn 1.546 tỷ đồng. Vị thế ròng đảo ngược sang bán ròng 849,2 tỷ so với mức mua ròng 452 tỷ sáng hôm qua. Các cổ phiếu bị bán chủ yếu là SSI -102,1 tỷ, GEX -80,8 tỷ, VIX -69,8 tỷ, VRE -69,4 tỷ, FPT -61,4 tỷ, VPB -55,6 tỷ, VHM -51,3 tỷ. Phía mua ròng có PVD +44,9 tỷ, MSN +42,7 tỷ, VNM +33,8 tỷ.
11:13, 05/11/2025
15:41, 04/11/2025
Lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của ngành ngân hàng đạt 87 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2% so với quý liền kề trước đó.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 4/11 đưa ra những lời cảnh báo mới về biến động tỷ giá, cho thấy Tokyo đang lo ngại về xu hướng mất giá của đồng yên...
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trải qua những nhịp rung lắc mạnh, tâm lý thận trọng lan rộng, một hiện tượng đáng chú ý đang nổi lên: Dòng tiền âm thầm tìm về các thương vụ IPO chất lượng, coi đây là "điểm trú" tạm thời để neo đậu trong giai đoạn bất ổn.
Sau khi tăng hơn 150% trong năm nay, cổ phiếu Palantir đang giao dịch với hệ số giá/thu nhập dự phóng (P/E) hơn 200 lần...
DNSE được vinh danh trong Top 10 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam (Best Retail Brokers 2025) tại sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 diễn ra ngày 4/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: