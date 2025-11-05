Thị trường bình tĩnh lại, thanh khoản sụt giảm mạnh, khối ngoại “lướt sóng”

Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.

Biên độ dao động của chỉ số sáng nay khá hẹp và trọn phiên số lượng cổ phiếu giảm giá hoàn toàn áp đảo số tăng giá. Thời điểm VN-Index tăng tốt nhất sau 11h, độ rộng cũng chỉ là 117 mã tăng/179 mã giảm. Kết phiên sáng sàn HoSE còn 106 mã tăng/191 mã giảm, chỉ số tăng 3,74 điểm tương đương +0,23%.

Sự lệch pha giữa độ rộng và điểm số tiếp tục xác nhận có hiện tượng kéo trụ. Năm mã vốn hóa lớn nhất đều đang xanh: VIC tăng 2,59%, VCB tăng 1,16%, VHM tăng 0,3%, CTG tăng 2,7% và BID tăng 2,11%. Nhóm này đem về tới hơn 9 điểm cho VN-Index, tức là còn nhiều hơn cả mức tăng tổng thể.

VN30-Index đang giảm 0,34% với 12 mã tăng/18 mã giảm mặc dù VIC đóng góp tới gần 5 điểm. Các blue-chips lớn phân hóa rõ hơn ở chỉ số này, chẳng hạn FPT giảm 2,03% triệt tiêu hết sức mạnh của VIC trong khi ảnh hưởng rất hạn chế tới VN-Index. Dù vậy nhóm blue-chips nhìn chung vẫn khá hơn mặt bằng chung. Các mã giảm sâu nhất thì FPT cũng chỉ đứng chót trong Top 10 vốn hóa. Còn lại VRE giảm 2,54%, MWG giảm 1,59%, ACB giảm 1,15%, DGC giảm 1,06% vốn hóa đều nhỏ. Duy có VPB giảm 1,69% là có ảnh hưởng tương đương FPT.

Phần còn lại của thị trường thì xấu. Chỉ số đại diện nhóm Midcap đang giảm 0,99% và Smallcap giảm 0,87%. Với tương quan tỷ lệ tăng/giảm toàn sàn HoSE là 0,55/1, khả năng nhà đầu tư chịu ảnh hưởng bất lợi vẫn cao hơn.

Trong 191 cổ phiếu đang đỏ, có tới 100 mã giảm quá 1%, thanh khoản chiếm gần 39% tổng giá trị khớp sàn HoSE. 9 cổ phiếu trong số này xuất hiện giao dịch vượt trăm tỷ đồng, trong đó blue-chips có FPT, MWG, VPB, VRE và TCB. Midcap có VIX giảm 2,51%, GEX giảm 2,97%, VCI giảm 1,43% và CII giảm 2,3%. Hầu hết các cổ phiếu này đều đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn rất mạnh và phiên hôm qua dù phục hồi tích cực thì cũng chưa đủ để đảo ngược xu hướng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhóm thanh khoản nhỏ hơn có mức giảm giá sâu quá 2% cũng khá nhiều. VSC giảm 3,92%, DCL giảm 3,27%, DXG giảm 3,23%, VPI giảm 3,21%, VCG giảm 3,21%, KHG giảm 3,1%, KDH giảm 2,95%... Đây đều là các cổ phiếu ưa thích của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, tập trung nhiều vào nhóm bất động sản, những mã cũng đảo chiều mạnh hôm qua.

Ở phía tăng, ngoài các trụ lớn kéo điểm, phần còn lại duy trì được giá xanh dựa trên thanh khoản thấp là chính. Trong 106 mã tăng có 54 mã tăng hơn 1% thì chỉ 20 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng. Những cổ phiếu midcap ngược dòng đáng chú ý là PVD tăng 3,93% thanh khoản 321,2 tỷ đồng; HAG tăng 2,66% với 236,7 tỷ; VHC tăng 1,37% với 104,3 tỷ; POW tăng 2,11% với 74,7 tỷ; DPM tăng 1,8% với 69,9 tỷ…

Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết đã sụt giảm tới 27% so với sáng hôm qua, trong đó HoSE giảm 28%. Tổng giá trị khoảng 9.465 tỷ đồng hai sàn là mức thấp nhất trong vòng 31 phiên trở lại đây. Sự sụt giảm này là rất đáng kể và càng tương phản với sự hưng phấn chiều qua. Rõ ràng tâm lý nhà đầu tư đã bình tĩnh lại sau một đêm và hạn chế giao dịch để đánh giá rõ hơn tình hình.

Dòng tiền ngoại cũng giảm cường độ đột ngột 57%, sáng nay chỉ còn mua vào 697 tỷ đồng trên sàn HoSE, cũng là mức thấp kỷ lục 24 phiên. Trong khi đó quy mô bán ra lại tăng 31% lên hơn 1.546 tỷ đồng. Vị thế ròng đảo ngược sang bán ròng 849,2 tỷ so với mức mua ròng 452 tỷ sáng hôm qua. Các cổ phiếu bị bán chủ yếu là SSI -102,1 tỷ, GEX -80,8 tỷ, VIX -69,8 tỷ, VRE -69,4 tỷ, FPT -61,4 tỷ, VPB -55,6 tỷ, VHM -51,3 tỷ. Phía mua ròng có PVD +44,9 tỷ, MSN +42,7 tỷ, VNM +33,8 tỷ.