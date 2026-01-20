VN-Index vẫn còn cơ hội thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.918 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/1/2026

Kết phiên 20/1, VN-Index tăng 17,46 điểm, tương đương 0,93% lên mốc 1.896,59 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tămg 1,97 điểm, tương đương 0,76% xuống 258,68 điểm.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy phía dưới vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index quay đầu giảm nhẹ vào cuối phiên sau khi không thể duy trì mức điểm phía trên 1.900 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài quay đầu bản ròng mạnh khiến cho nỗ lực tăng điểm của thị trường gặp nhiều khó khăn. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy phía dưới vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm trong các phiên tới để chờ đợi các thông tin mới trong thời gian có các sự kiện lớn diễn ra. Nhà đầu tư ưu tiên hiện thực hóa lợi nhuận các vị thể ngắn hạn và linh hoạt điều chỉnh ty trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức an toàn”.

Thị trường vẫn đang cho thấy tâm lý giằng co trước đỉnh 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index dành cả ngày để giằng co quanh ngưỡng 1.900 trước khi đóng cửa tại mốc 1.893,78 điểm, giảm nhẹ gần 3 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin, Tài nguyên cơ bản giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm, Dầu khí,... có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng hơn 1.7 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Thị trường vẫn đang cho thấy tâm lý giằng co trước đỉnh 1.900; nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này”.

VN-Index đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900-1.920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.800 điểm. Sau giai đoạn tăng mạnh, VN-Index đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900 điểm -1.920 điểm, chịu áp lực kiểm định lại vùng đỉnh giá năm 2025 sau khi vượt qua. Các vị thế ngắn hạn sẽ ưu tiên bán giá cao, cơ cấu, bán giảm tỉ trọng các mã có kết quả kinh doanh yếu kém, có tính chất đầu cơ, đòn bẩy cao.

Ngày 20/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Chủ đề Đại hội XIV của Đảng không chỉ là một định hướng chính trị, mà là một tuyên ngôn về bản lĩnh dân tộc và tư thế quốc gia. Điểm nhấn đặc biệt của chủ đề Đại hội XIV là yêu cầu “Tự chủ chiến lược” trong bối cảnh Thế giới biến động bất định, cạnh tranh chiến lược, phân mảnh địa chính trị, kinh tế gia tăng... với ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới: Tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đầu tư hạ tầng số là động lực nâng cao năng suất; Chuyển dịch năng lượng gắn với cạnh tranh công nghiệp toàn cầu. Trên thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực yêu cầu "tự chủ chiến lược" cũng là các doanh nghiệp dẫn dắt thị trường với những cơ hội đầu tư chiến lược tốt mà nhà đầu tư có thể tiếp tục xem xét.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể điều chỉnh về quanh 1.850 -1.870 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 2.8 điểm (-0.1%), đóng cửa ở mức 1.893,8 điểm. Lực bán lan toả từ các cổ phiếu nhóm Vingroup (VHM và VIC) sang nhóm Tài chính khiến chỉ số giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Trong khi đó, đà tăng ở một số cổ phiếu đơn lẻ như BID, VCB và VNM đã hạn chế phiên giảm điểm của VN-Index.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng đối với VN-Index trong ngắn hạn. Áp lực bán mạnh tiếp diễn tại một số nhóm như Vingroup và Ngân hàng đã triệt tiêu đà tăng của các nhóm cổ phiếu khác và tác động tiêu cực lên chỉ số.

Về kỹ thuật, VN-Index có thể đang tạo mô hình 2 đỉnh cùng việc chỉ số tiếp tục kiểm định thất bại mức kháng cự mạnh tại 1.900 có thể là tín hiệu điều chỉnh của chỉ số. Tuy nhiên, áp lực thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng trong ngắn hạn đang hạ nhiệt khi lãi suất kỳ hạn ON giảm mạnh. Điều này sẽ giúp ổn định dòng tiền tham gia thị trường, giúp hạn chế mức giảm của VN-Index. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể điều chỉnh về quanh 1.850 -1.870 trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index vẫn có thể sẽ còn thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.918 điểm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ còn xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index vẫn có thể sẽ còn thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.918 điểm trong phiên kế tiếp, tình trạng phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch tới, đặc biệt chúng tôi đánh giá nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có thể duy trì đà tăng trong ngắn hạn, trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể tích lũy và đi ngang.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục dừng mua mới và vẫn nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục”.

Khả năng cao thị trường sẽ có những nhịp rung lắc khi dòng tiền mua chủ động có dấu hiệu suy yếu

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN Index kết phiên với nến đỏ điều chỉnh giảm và lùi về dưới 1900 dưới áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật MACD và RSI tiếp tục hướng lên và chưa cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng giá hiện tại. Tuy nhiên chỉ báo CMF hướng xuống cho thấy khả năng cao thị trường sẽ có những nhịp rung lắc trong trong những phiên tới khi dòng tiền mua chủ động có dấu hiệu suy yếu.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung sau khi chạm đường hỗ trợ MA20 thì đã bật lên nhờ thanh khoản mua chủ động gia tăng đầu phiên chiều. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung đều đang hướng xuống nhẹ hoặc ở trạng thái trung tính nên vùng kháng cự trước mắt của chỉ số sẽ là tại đỉnh cũ quanh 1.910 điểm, trong khi hỗ trợ ngắn hạn sẽ ở quanh đáy cũ, tương đương vùng 1.850 điểm.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực chốt lời gia tăng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chung chịu áp lực rung lắc ở vùng điểm 1.900. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn thể hiện sự động sôi nổi khi không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư và luân chuyển giữa các nhóm ngành chưa có đà tăng mạnh trong thời gian qua như cảng biển và tiêu dùng. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”.

Dự báo biên độ cân bằng của VN-Index là 1.885-1.920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Xuất hiện tín hiệu lực bán gia tăng sẽ khiến VN-Index rơi vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn. Dự báo biên độ cân bằng là 1.885-1.920 điểm. Nếu chỉ số vi phạm 1.885 điểm, áp lực bán sẽ càng lấn át, tạo quán tính điều chỉnh về khu vực 1.850 điểm và kịch bản này có xác suất không cao. Ngược lại, xác suất đang nghiêng về kịch bản vượt ngưỡng 1.920 điểm, bước vào biên độ tăng cao với mục tiêu là khu vực 1.950-2.000 điểm”

Chỉ số sẽ cần củng cố thêm nền giá trước khi hình thành chuyển động kế tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục gặp áp lực từ quanh vùng 1.920 và đảo chiều nhẹ, tuy nhiên chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều xu hướng một cách rõ nét. Diễn biến hiện tại cho thấy chỉ số sẽ cần củng cố thêm nền giá trước khi hình thành chuyển động kế tiếp. Về mặt kỹ thuật, kháng cự của chỉ số duy trì quanh 1.920 và hỗ trợ gần tại 1.850 – 1.860”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.