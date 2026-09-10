VNPT, Viettel, Vietnamobile chi hơn 3.000 tỷ để đấu giá khối băng tần 900MHz

Lần đầu tiên, cả ba nhà mạng cùng tham gia đấu giá và cùng trúng giá 3 cặp khối băng tần 900MHz. Ngân sách nhà nước thu hơn 3.000 tỷ đồng qua đấu giá băng tần...

Ảnh minh hoạ: Viettel,

Ngày 9/9, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 quốc gia tổ chức đấu giá băng tần 900-915 MHz và 945-960MHz.

Ba cặp khối băng tần đấu giá gồm: C3-C3' (tần số 900-905 MHz và 945-950 MHz); C4-C4' (905-910 MHz và 950-955 MHz); C5-C5' (910-915 MHz và 955-960 MHz) có giá khởi điểm gần 1.057 tỷ đồng/cặp; bước giá áp dụng tại các vòng đấu giá là 10 tỷ đồng.

Kết quả là Tập đoàn VNPT trúng đấu giá cặp khối băng tần C3-C3' với mức giá gần 1.079 tỷ đồng. Tập đoàn Viettel trúng đấu giá khối băng tần C4-C4' với mức giá gần 1.077 tỷ đồng. Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile trúng đấu giá cặp khối băng tần C5-C5' với mức giá gần 1.077 tỷ đồng.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ, phiên đấu giá băng tần 900 MHz có 4 ý nghĩa quan trọng.

Thứ nhất, kết thúc vai trò lịch sử của mạng 2G. Phiên đấu giá có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu thời điểm ngừng sử dụng hoàn toàn công nghệ 2G tại Việt Nam.

Theo lộ trình, hệ thống mạng GSM sẽ được sử dụng đến hết ngày 15/9/2026. Sau hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng người dân (từ năm 1993), việc dừng mạng 2G tạo điều kiện để các doanh nghiệp tối ưu hạ tầng, sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số và tập trung nguồn lực phát triển các dịch vụ tiên tiến hơn.

Thứ hai, lần đầu tiên đấu giá băng tần đã khai thác. Khác với các cuộc đấu giá trước đây (như 2.6 GHz, 3.7 GHz hay 700 MHz) vốn là các băng tần mới hoặc được giải phóng từ truyền hình, băng tần 900 MHz đã được sử dụng từ những ngày đầu cho mạng 2G.

Nay, băng tần này được quy hoạch lại cho công nghệ 4G/5G và đưa ra đấu giá công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng.

Cục trưởng Lê Văn Tuấn chia sẻ về những bước tiến ấn tượng của viễn thông Việt Nam. Ảnh: MST.

Thứ ba, áp dụng phương thức đấu giá hoàn toàn mới: Phiên đấu giá được thực hiện đồng thời cả 03 cặp khối băng tần theo 02 giai đoạn (giai đoạn xác định số lượng và xác định vị trí cặp khối).

Đây là phương thức tiên tiến, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia một cách chủ động, phù hợp với nhu cầu chiến lược của từng đơn vị.

Thứ tư, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số: Việc cấp phép băng tần này tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trong việc chủ động bổ sung tần số cho IMT, góp phần nâng cao chất lượng mạng, mở rộng vùng phủ 4G/5G.

Chia sẻ thêm về những bước tiến ấn tượng của viễn thông Việt Nam, Cục trưởng Lê Văn Tuấn cho biết tổng lượng băng tần dành cho di động đã tăng 100%, từ 340 MHz (2020) lên 680 MHz (2025). Nhờ đó, vùng phủ sóng 5G tăng vọt từ dưới 1% lên hơn 91,9% dân số chỉ trong 2 năm.

Đặc biệt, tốc độ tải xuống di động băng rộng của Việt Nam đã tăng hơn 4 lần, đạt 205,6 Mbps, giúp Việt Nam lọt vào nhóm 10 nước có tốc độ Internet di động cao nhất thế giới (tháng 7/2026), tăng gần 50 bậc so với năm 2024.

"Việc sở hữu băng tần này không chỉ là cơ hội chiến lược để mở rộng vùng phủ sóng và triển khai hiệu quả mạng 4G/5G, mà còn là đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước và sự phát triển bền vững của hạ tầng số quốc gia", Cục trưởng Lê Văn Tuấn nhấn mạnh.

Được biết, băng tần 900 MHz sẽ được các nhà mạng trúng đấu giá sử dụng để cung cấp dịch vụ 4G và các công nghệ tiếp theo. Giấy phép sử dụng có thời hạn 15 năm kể từ thời điểm có hiệu lực.

Các doanh nghiệp trúng đấu giá cũng cam kết lộ trình phủ sóng mạnh mẽ theo từng giai đoạn. Trong 12 tháng đầu tiên, doanh nghiệp phải khai trương, cung cấp dịch vụ và triển khai tối thiểu 20% tổng số trạm phát sóng vô tuyến điện (BTS). Sau 2 năm, mục tiêu là hoàn thành tối thiểu 5.500 trạm BTS, phủ sóng 60% số địa bàn hành chính cấp xã, với mỗi xã có ít nhất một trạm.

Đến năm thứ ba, vùng phủ sóng phải được mở rộng lên 85% số địa bàn hành chính cấp xã. Và sau 4 năm, doanh nghiệp cam kết phủ sóng 100% địa bàn hành chính cấp xã trên toàn quốc, bảo đảm mỗi xã có tối thiểu một trạm BTS.