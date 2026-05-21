Tập đoàn Đất Xanh có tên mới Bluemarq Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) vừa chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần Bluemarq Group.

Trước đó, việc tái cấu trúc thương hiệu Tập đoàn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 17/04/2026. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên gọi mới được cấp ngày 06/05/2026.

Mã chứng khoán DXG của Tập đoàn trên HoSE tiếp tục được duy trì. Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu BLUEMARQ GROUP mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh hoạt động và các bộ nhận diện thương hiệu trong quý 3/2026.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn, nhận định dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, các trung tâm tài chính mới đang hình thành. Chuỗi cung ứng, hạ tầng, logistics, năng lượng, dữ liệu và bất động sản… đang trở thành những tài sản chiến lược của kỷ nguyên mới.

Trong thế giới đó, thế mạnh không còn nằm ở người bán sản phẩm, thế mạnh nằm ở những tổ chức có khả năng huy động vốn toàn cầu, phân bổ vốn hiệu quả và và sở hữu những hệ thống tài sản quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, doanh nghiệp sẽ bị giới hạn bởi chính mô hình tăng trưởng của mình.

Chiến lược tái cấu trúc của Đất Xanh lần này được xây dựng nhằm mở rộng năng lực phát triển, chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp bất động sản truyền thống sang Tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

Đồng thời, việc chuyển đổi giúp BLUEMARQ GROUP nâng cao năng lực vận hành, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng khả năng hợp tác với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Việc tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý bất động sản Việt Nam vừa được hoàn thiện toàn diện qua Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023; cùng các định hướng chiến lược như Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 222/2025/QH15 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi cho mô hình đầu tư và quản lý tài sản theo chuẩn quốc tế.

Bluemarq Group được định vị với khát vọng xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản theo chuẩn quốc tế, từng bước tham gia sâu hơn vào dòng chảy đầu tư toàn cầu.

Bluemarq Group hiện có tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 38.100 tỷ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỷ đồng, cùng đội ngũ hơn 4.500 nhân sự. Thương hiệu DAT XANH thuộc hệ sinh thái BLUEMARQ GROUP được thừa hưởng nền tảng kinh doanh và tiếp tục dẫn dắt vận hành mạng lưới gần 100 công ty và chi nhánh dịch vụ bất động sản trên toàn quốc.

Hệ sinh thái mới của Bluemarq Group được xây dựng trên bốn nền tảng hoạt động chuyên biệt: BLUEMARQ Investment: đóng vai trò nền tảng đầu tư, huy động vốn và kết nối nguồn lực tài chính chiến lược;

BLUEMARQ Development: đảm nhiệm vai trò phát triển bất động sản; BLUEMARQ Asset Management: chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác tài sản; DAT XANH: tiếp tục giữ vai trò thương hiệu dịch vụ bất động sản chủ lực.

Mô hình này được xây dựng theo định hướng phát triển đồng bộ giữa đầu tư, thu hút vốn, phát triển, vận hành và dịch vụ, nhằm hướng tới nguồn doanh thu định kỳ có khả năng vận hành linh hoạt, tối ưu hiệu quả vốn và mở rộng các nguồn thu bền vững trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động phát triển dự án tiếp tục là trụ cột trung tâm của Tập đoàn, BLUEMARQ GROUP hướng đến xây dựng các nền tảng đầu tư tài sản dài hạn và khai thác tối ưu vận hành theo chuẩn quốc tế. Với chiến lược mới này, BLUEMARQ GROUP xem kỷ luật, vận hành xuất sắc và minh bạch là giá trị cốt lõi để tối ưu sự hợp tác vốn của thị trường.

Trong cấu trúc mới, DAT XANH tiếp tục được duy trì như một thương hiệu dịch vụ bất động sản độc lập, kế thừa sự nhận diện, hệ thống phân phối và những giá trị đã được xây dựng trong hơn 20 năm qua.