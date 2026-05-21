Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Tập đoàn Đất Xanh có tên mới Bluemarq Group

Tuệ Lâm

21/05/2026, 21:43

Mã chứng khoán DXG của Tập đoàn trên HoSE tiếp tục được duy trì. Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu BLUEMARQ GROUP mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh hoạt động và các bộ nhận diện thương hiệu trong quý 3/2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) vừa chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) vừa chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) vừa chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần Bluemarq Group.

Trước đó, việc tái cấu trúc thương hiệu Tập đoàn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 17/04/2026. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên gọi mới được cấp ngày 06/05/2026.

Mã chứng khoán DXG của Tập đoàn trên HoSE tiếp tục được duy trì. Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu BLUEMARQ GROUP mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh hoạt động và các bộ nhận diện thương hiệu trong quý 3/2026.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn, nhận định dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, các trung tâm tài chính mới đang hình thành. Chuỗi cung ứng, hạ tầng, logistics, năng lượng, dữ liệu và bất động sản… đang trở thành những tài sản chiến lược của kỷ nguyên mới.

Trong thế giới đó, thế mạnh không còn nằm ở người bán sản phẩm, thế mạnh nằm ở những tổ chức có khả năng huy động vốn toàn cầu, phân bổ vốn hiệu quả và và sở hữu những hệ thống tài sản quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, doanh nghiệp sẽ bị giới hạn bởi chính mô hình tăng trưởng của mình. 

Chiến lược tái cấu trúc của Đất Xanh lần này được xây dựng nhằm mở rộng năng lực phát triển, chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp bất động sản truyền thống sang Tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

Đồng thời, việc chuyển đổi giúp BLUEMARQ GROUP nâng cao năng lực vận hành, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng khả năng hợp tác với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Việc tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý bất động sản Việt Nam vừa được hoàn thiện toàn diện qua Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023; cùng các định hướng chiến lược như Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 222/2025/QH15 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi cho mô hình đầu tư và quản lý tài sản theo chuẩn quốc tế.

Bluemarq Group được định vị với khát vọng xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản theo chuẩn quốc tế, từng bước tham gia sâu hơn vào dòng chảy đầu tư toàn cầu.

Bluemarq Group hiện có tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 38.100 tỷ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỷ đồng, cùng đội ngũ hơn 4.500 nhân sự. Thương hiệu DAT XANH thuộc hệ sinh thái BLUEMARQ GROUP được thừa hưởng nền tảng kinh doanh và tiếp tục dẫn dắt vận hành mạng lưới gần 100 công ty và chi nhánh dịch vụ bất động sản trên toàn quốc.

Hệ sinh thái mới của Bluemarq Group được xây dựng trên bốn nền tảng hoạt động chuyên biệt: BLUEMARQ Investment: đóng vai trò nền tảng đầu tư, huy động vốn và kết nối nguồn lực tài chính chiến lược;

BLUEMARQ Development: đảm nhiệm vai trò phát triển bất động sản; BLUEMARQ Asset Management: chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác tài sản; DAT XANH: tiếp tục giữ vai trò thương hiệu dịch vụ bất động sản chủ lực.

Mô hình này được xây dựng theo định hướng phát triển đồng bộ giữa đầu tư, thu hút vốn, phát triển, vận hành và dịch vụ, nhằm hướng tới nguồn doanh thu định kỳ có khả năng vận hành linh hoạt, tối ưu hiệu quả vốn và mở rộng các nguồn thu bền vững trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động phát triển dự án tiếp tục là trụ cột trung tâm của Tập đoàn, BLUEMARQ GROUP hướng đến xây dựng các nền tảng đầu tư tài sản dài hạn và khai thác tối ưu vận hành theo chuẩn quốc tế. Với chiến lược mới này, BLUEMARQ GROUP xem kỷ luật, vận hành xuất sắc và minh bạch là giá trị cốt lõi để tối ưu sự hợp tác vốn của thị trường.

Trong cấu trúc mới, DAT XANH tiếp tục được duy trì như một thương hiệu dịch vụ bất động sản độc lập, kế thừa sự nhận diện, hệ thống phân phối và những giá trị đã được xây dựng trong hơn 20 năm qua.

Thanh khoản thấp đột biến, VN-Index lại mất mốc 1900 điểm

15:26, 21/05/2026

Thanh khoản thấp đột biến, VN-Index lại mất mốc 1900 điểm

Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế

13:55, 21/05/2026

Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

12:04, 21/05/2026

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

Từ khóa:

chiến lược đầu tư bất động sản Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP hệ sinh thái BLUEMARQ GROUP Luật Đất đai 2024 luật kinh doanh bất động sản 2023 Luật Nhà ở 2023 Lương Trí Thìn mô hình doanh nghiệp bất động sản tái cấu trúc thương hiệu Đất Xanh tổng tài sản hợp nhất 38.100 tỷ đồng

Đọc thêm

Khởi tố Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng cùng Kế toán trưởng

Khởi tố Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng cùng Kế toán trưởng

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng Công ty.

Chủ tịch HAG đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu

Hiện có 13 cá nhân liên quan đến "bầu" Đức sở hữu cổ phiếu HAG, với tổng tỷ lệ nắm giữ khoảng 30,25% vốn điều lệ HAGL.

Cổ phiếu DGC được chuyển sang giao dịch khớp lệnh lô chẵn từ 26/5

HOSE cho biết chuyển cổ phiếu DGC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 26/5 tới do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Quỹ VOF PE Holding 5 Limited thoái vốn tại ACB

Theo báo cáo vừa cập nhật, quỹ Smallcap World Fund, Inc đang nắm hơn 76,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,494%; Tiếp theo là Boardwalk South Limited đang nắm giữ là hơn 43 triệu cổ phiếu ACB; tương ứng 0,839%.

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của PC1 đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bất ngờ bán ròng 1.700 tỷ đồng

Chứng khoán

2

Tập đoàn Đất Xanh có tên mới BLUEMARQ GROUP, giữ nguyên tên mã DXG

Doanh nghiệp niêm yết

3

Khởi tố Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng cùng Kế toán trưởng

Doanh nghiệp niêm yết

4

“Tiết kiệm Vikki - Trúng ngựa vàng ký”: Hàng trăm chỉ vàng đã tìm thấy chủ nhân

Tài chính

5

Tiền gửi sụt giảm tại 12 ngân hàng trong quý I

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy