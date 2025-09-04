VPBankS chào bán tối đa 25% cổ phần trong đợt IPO, nới room ngoại lên 100%

VPBankS vừa công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành tối đa 375 triệu cổ phiếu trong đợt IPO. Công ty cũng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc UPCoM, tùy theo kết quả chào bán.

Theo phương án chào bán, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu.

Sau chào bán, số lượng cổ phiếu tối đa sẽ đạt 1,875 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Nếu chào bán hết số cổ phiếu đã đăng ký, vốn điều lệ của VPBankS sẽ vươn lên vị trí thứ 3 ngành chứng khoán.

Thời gian chào bán dự kiến là từ quý 3/2025 đến quý 2/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án sử dụng vốn, 30% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, 70% còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ (margin) và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty.

Đại hội đồng cổ đông của VPBankS cũng vừa thông qua nghị quyết nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%. VPBankS cũng vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Cụ thể, tổng doanh thu theo kế hoạch được điều chỉnh từ 4.552 tỷ đồng lên 7.117 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 58%. Lợi nhuận trước thuế cũng được điều chỉnh tăng 122%, từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận tham vọng của VPBankS là mức cao thứ 2 toàn ngành và nếu hoàn thành, lợi nhuận năm nay sẽ gấp 4 lần năm 2024.