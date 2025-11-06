Sẽ có ứng dụng, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ ra mắt các ứng dụng, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường; phát hành bản tin dự báo và cảnh báo chất lượng không khí, nước hàng ngày, công khai chỉ số AQI và chất lượng nước trên bản đồ số…
Chiều ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành họp bàn về Chương trình hành động bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí, nước và rác thải đến hết năm 2025.
Chương trình hoạt động thực tiễn gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng, hướng tới 100% đơn vị thuộc Bộ và 20 tỉnh, thành phố trọng điểm tổ chức các hoạt động vì bầu trời xanh - dòng sông sạch - môi trường trong lành.
Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện chương trình gồm các đơn vị: Cục Môi trường, Cục Khí tượng Thủy văn, Cục Quản lý xây dựng công trình Thủy lợi, Văn phòng Bộ… Chương trình được xem là kế hoạch ngắn hạn trọng điểm của bộ đến hết năm 2025, nhằm cụ thể hóa định hướng của Chính phủ trong việc ứng phó với ô nhiễm không khí, nước và rác thải.
Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, không khí, nguồn nước được Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh là thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
Theo ông, vấn đề bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của riêng một đơn vị, mà của toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường phải cùng vào cuộc, Chương trình hành động cần lập lộ trình dài hạn.
Thứ trưởng Lê Công Thành giao Cục Môi trường nghiên cứu và báo cáo về các sự kiện dự kiến tổ chức. Ông gợi ý lấy các sự kiện môi trường được các tổ chức dân sự, các đối tác quốc tế đồng hành tích cực trong thời gian qua làm nền tảng, tạo đà để tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong thời gian tới.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình sẽ là công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục cộng đồng, ứng dụng công nghệ và truyền thông số. Bộ sẽ ra mắt các ứng dụng, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm; phát hành bản tin dự báo và cảnh báo chất lượng không khí, nước hàng ngày, công khai chỉ số Chất lượng không khí AQI và chất lượng nước trên bản đồ số.
