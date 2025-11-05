LDP phải huỷ chào bán 8,25 triệu cổ phiếu riêng lẻ do hai nhà đầu tư không nộp tiền

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Hà Anh
05/11/2025, 08:21
Trong đợt chào bán này, công ty chỉ phân phối 5,39 triệu cổ phiếu cho CTCP APC Holdings; còn lại hai nhà đầu tư không nộp tiền mua là CTCP Quản lý quỹ HD và Quỹ Đầu tư Năng động Vision
CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.
Trước đó, Ladophar thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 13,64 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu, huy động 150,04 tỷ đồng.
Số tiền huy động, Ladophar dự kiến dùng 58,51 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay của Công ty (bao gồm nợ vay ngân hàng và nợ trái phiếu); 25,75 tỷ đồng mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; và còn lại 65,78 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị dự án xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO2 siêu tới hạn.
Theo đó, trong đợt chào bán này, công ty chỉ phân phối được 5,39 triệu cổ phiếu cho CTCP APC Holdings; còn lại hai nhà đầu tư không nộp tiền mua là CTCP Quản lý quỹ HD (dự kiến mua ban đầu là 4 triệu cổ phiếu) và Quỹ Đầu tư Năng động Vision (dự kiến mua ban đầu 4,25 triệu cổ phiếu).
Do đó, Ladophar phải thông qua việc hủy chào bán 8,25 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán 13,64 triệu cổ phiếu riêng lẻ.
Về kết quả hoạt động kinh doanh, Ladophar ghi nhận doanh thu 9 tháng năm 2025 đạt 170,1 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ (146 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt 5,98 tỷ đồng, tăng 57,8% so với cùng kỳ (3,8 tỷ).
Tại thời điểm 30/9/2025, Ladophar vẫn còn lỗ lũy kế 46,9 tỷ đồng, giảm hơn 5 tỷ so với hồi đầu năm; Tiền và các khoản tương đương tiền tăng; các khoản đầu tư tài chính tăng lên lên hơn 19,9 tỷ nhưng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng thêm 5 tỷ lên 60,35 tỷ đồng.
Hiện LDP đã chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 nhằm bổ sung ngành nghề kinh doanh, phương án khắc phục lỗ lũy kế và các vấn đề khác...
Trước đó, Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán đăng ký bán tiếp 1.085.000 cổ phiếu từ 3/9-26/9 nhưng không thành công do diễn biến thị trường chưa phù hợp. Do đó, ông tiếp tục đăng ký bán tiếp số cổ phiếu trên từ ngày 09/10 - 05/11/2025. Hiện, ông Kiên đang sở hữu 1.173.192 cổ phiếu, chiếm 8,8%.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/11, giá cổ phiếu LDP đi ngang ở mốc 11.400 đồng/cổ phiếu.
VEA sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 46,5808% (01 cổ phiếu được nhận hơn 4.658 đồng). Ngày thanh toán cổ tức vào ngày 19/12.
Bà Bùi Thị Hiền thông báo đã mua 880.000 cổ phiếu trong ngày 30/10. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,03 triệu cổ phiếu, chiếm 7,36% và chính thức trở thành cổ đông lớn của DQC.
Nếu thành công, FPTS giảm sở hữu từ gần 13,2 triệu cổ phiếu, chiếm 11,728% xuống còn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 10,665% vốn tại MSH.
Việc miễn trừ nói trên chỉ có hiệu lực với điều kiện Novaland phải thực thanh toán số dư 642.455 USD này vào hoặc trước ngày 16/11/2025.
