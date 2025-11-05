Thứ Tư, 05/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

DQC đón thêm cổ đông lớn

Hà Anh

05/11/2025, 07:40

Bà Bùi Thị Hiền thông báo đã mua 880.000 cổ phiếu trong ngày 30/10. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,03 triệu cổ phiếu, chiếm 7,36% và chính thức trở thành cổ đông lớn của DQC.

Sơ đồ giá cổ phiếu DQC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DQC trên TradingView.

Bà Bùi Thị Hiền báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã DQC-HOSE).

Theo đó, bà Bùi Thị Hiền thông báo đã mua 880.000 cổ phiếu trong ngày 30/10. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,15 triệu cổ phiếu, chiếm 4,17% lên 2,03 triệu cổ phiếu, chiếm 7,36% và chính thức trở thành cổ đông lớn của DQC.

Chiều ngược lại, bà Nguyễn Thái Nga - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc DQC - bán ra 880.000 cổ phiếu vào cùng ngày vì mục đích nhu cầu cá nhân.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên 30/10, thị trường ghi nhận giao dịch thỏa thuận cổ phiếu DQC với khối lượng tương đương có giá trị giao dịch gần 10,2 tỷ đồng, tương đương 11.550 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, một cổ đông lớn khác là bà Trần Thị Lĩnh đã bán ra 1,15 triệu cổ phiếu DQC trong phiên 07/10, qua đó không còn là cổ đông lớn của DQC. Sau giao dịch, bà Lĩnh đã giảm sở hữu từ gần 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,44% xuống còn 349.722 cổ phiếu, chiếm 1,27%.

Cũng trong ngày 19/09, bà Trần Thị Xuân Mỹ - mẹ ruột của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hồ Huỳnh Hưng cũng đã thoái sạch hơn 1,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,43%.

Trong phiên 19/9, ghi nhận hơn 2 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá trị gần 25,3 tỷ đồng - bằng đúng số cổ phiếu của bà Lĩnh và bà Mỹ giao dịch, tương ứng 12.200 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang – do ông Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị mua vào hơn 1,5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 2,8 triệu cổ phiếu, chiếm 10,2% lên hơn 4,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,72%.

Về kết quả kinh doanh, DQC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý 3/2025 đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 11 triệu đồng; cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 4,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của DQC đạt hơn 598 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 836 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 6,4 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận hợp nhất tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do công ty tinh gọn bộ máy theo lộ trình, giảm chi phí quản lý và giảm chi phí lãi vay, thanh lý tài sản.

Do đó, căn cứ BCTC hợp nhất quý 3/2025, DQC cho biết lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt gần 8,3 tỷ đồng, đã khắc phục giảm bớt lỗ lũy kế hiện tại của công ty.

Công ty liên quan Chủ tịch DQC nâng sở hữu tại DQC lên hơn 10%

08:46, 28/07/2025

Cổ phiếu DQC vào diện cảnh báo và kiểm soát từ ngày 17/04

09:46, 12/04/2025

DQC và MDG bị HOSE đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

09:52, 31/03/2024

DQC và MDG bị HOSE đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Từ khóa:

chứng khoán cổ đông lớn Điện Quang DQC

Đọc thêm

FPTS muốn bán tiếp gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH

Nếu thành công, FPTS giảm sở hữu từ gần 13,2 triệu cổ phiếu, chiếm 11,728% xuống còn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 10,665% vốn tại MSH.

Novaland được chấp thuận miễn trừ vi phạm lô trái phiếu 335 triệu USD

Việc miễn trừ nói trên chỉ có hiệu lực với điều kiện Novaland phải thực thanh toán số dư 642.455 USD này vào hoặc trước ngày 16/11/2025.

Lợi nhuận quý 3/2025: Dầu khí bất ngờ bùng nổ, Bất động sản báo lỗ ở nhiều doanh nghiệp lớn

Lợi nhuận quý 3/2025: Dầu khí bất ngờ bùng nổ, Bất động sản báo lỗ ở nhiều doanh nghiệp lớn

Bất động sản - ngành dẫn dắt tăng đà tăng trên thị trường chứng khoán trong 6 tháng gần đây, bất ngờ có lợi nhuận sau thuế giảm 23,2% so với cùng kỳ sau 3 quý ghi nhận tăng trưởng cao trước đó.

9 tháng, HVN báo lãi hơn 7.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE) giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 trên báo cáo tài chính công mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ và đưa ra biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát.

Chủ tịch NLG muốn chuyển nhượng hơn 15 triệu quyền mua cho hai con

Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị NLG vừa đăng ký thực hiện quyền mua hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu NLG trong tổng số 33,45 triệu quyền mua đang sở hữu

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về diễn biến đảo chiều bất ngờ từ đáy 1600 điểm?

Chứng khoán

2

Tháng 10/2025, thanh khoản trên HNX giảm 9,59% so với tháng trước

Chứng khoán

3

Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

Chứng khoán

4

BIDV và WMI hợp tác phát triển đội ngũ Private Banker tiêu chuẩn quốc tế

Tài chính

5

Hóa đơn sưởi ấm của người Đức tăng gần gấp đôi

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy