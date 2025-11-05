DQC đón thêm cổ đông lớn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Hà Anh
05/11/2025, 07:40
Bà Bùi Thị Hiền thông báo đã mua 880.000 cổ phiếu trong ngày 30/10. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,03 triệu cổ phiếu, chiếm 7,36% và chính thức trở thành cổ đông lớn của DQC.
Bà Bùi Thị Hiền báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã DQC-HOSE).
Theo đó, bà Bùi Thị Hiền thông báo đã mua 880.000 cổ phiếu trong ngày 30/10. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,15 triệu cổ phiếu, chiếm 4,17% lên 2,03 triệu cổ phiếu, chiếm 7,36% và chính thức trở thành cổ đông lớn của DQC.
Chiều ngược lại, bà Nguyễn Thái Nga - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc DQC - bán ra 880.000 cổ phiếu vào cùng ngày vì mục đích nhu cầu cá nhân.
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên 30/10, thị trường ghi nhận giao dịch thỏa thuận cổ phiếu DQC với khối lượng tương đương có giá trị giao dịch gần 10,2 tỷ đồng, tương đương 11.550 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, một cổ đông lớn khác là bà Trần Thị Lĩnh đã bán ra 1,15 triệu cổ phiếu DQC trong phiên 07/10, qua đó không còn là cổ đông lớn của DQC. Sau giao dịch, bà Lĩnh đã giảm sở hữu từ gần 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,44% xuống còn 349.722 cổ phiếu, chiếm 1,27%.
Cũng trong ngày 19/09, bà Trần Thị Xuân Mỹ - mẹ ruột của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hồ Huỳnh Hưng cũng đã thoái sạch hơn 1,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,43%.
Trong phiên 19/9, ghi nhận hơn 2 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá trị gần 25,3 tỷ đồng - bằng đúng số cổ phiếu của bà Lĩnh và bà Mỹ giao dịch, tương ứng 12.200 đồng/cổ phiếu.
Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang – do ông Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị mua vào hơn 1,5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 2,8 triệu cổ phiếu, chiếm 10,2% lên hơn 4,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,72%.
Về kết quả kinh doanh, DQC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý 3/2025 đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 11 triệu đồng; cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 4,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của DQC đạt hơn 598 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 836 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 6,4 tỷ đồng.
Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận hợp nhất tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do công ty tinh gọn bộ máy theo lộ trình, giảm chi phí quản lý và giảm chi phí lãi vay, thanh lý tài sản.
Do đó, căn cứ BCTC hợp nhất quý 3/2025, DQC cho biết lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt gần 8,3 tỷ đồng, đã khắc phục giảm bớt lỗ lũy kế hiện tại của công ty.
Nếu thành công, FPTS giảm sở hữu từ gần 13,2 triệu cổ phiếu, chiếm 11,728% xuống còn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 10,665% vốn tại MSH.
Việc miễn trừ nói trên chỉ có hiệu lực với điều kiện Novaland phải thực thanh toán số dư 642.455 USD này vào hoặc trước ngày 16/11/2025.
Bất động sản - ngành dẫn dắt tăng đà tăng trên thị trường chứng khoán trong 6 tháng gần đây, bất ngờ có lợi nhuận sau thuế giảm 23,2% so với cùng kỳ sau 3 quý ghi nhận tăng trưởng cao trước đó.
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE) giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 trên báo cáo tài chính công mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ và đưa ra biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: