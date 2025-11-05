DQC đón thêm cổ đông lớn

Bà Bùi Thị Hiền thông báo đã mua 880.000 cổ phiếu trong ngày 30/10. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,03 triệu cổ phiếu, chiếm 7,36% và chính thức trở thành cổ đông lớn của DQC.

Bà Bùi Thị Hiền báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã DQC-HOSE).

Theo đó, bà Bùi Thị Hiền thông báo đã mua 880.000 cổ phiếu trong ngày 30/10. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,15 triệu cổ phiếu, chiếm 4,17% lên 2,03 triệu cổ phiếu, chiếm 7,36% và chính thức trở thành cổ đông lớn của DQC.

Chiều ngược lại, bà Nguyễn Thái Nga - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc DQC - bán ra 880.000 cổ phiếu vào cùng ngày vì mục đích nhu cầu cá nhân.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên 30/10, thị trường ghi nhận giao dịch thỏa thuận cổ phiếu DQC với khối lượng tương đương có giá trị giao dịch gần 10,2 tỷ đồng, tương đương 11.550 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, một cổ đông lớn khác là bà Trần Thị Lĩnh đã bán ra 1,15 triệu cổ phiếu DQC trong phiên 07/10, qua đó không còn là cổ đông lớn của DQC. Sau giao dịch, bà Lĩnh đã giảm sở hữu từ gần 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,44% xuống còn 349.722 cổ phiếu, chiếm 1,27%.

Cũng trong ngày 19/09, bà Trần Thị Xuân Mỹ - mẹ ruột của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hồ Huỳnh Hưng cũng đã thoái sạch hơn 1,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,43%.

Trong phiên 19/9, ghi nhận hơn 2 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá trị gần 25,3 tỷ đồng - bằng đúng số cổ phiếu của bà Lĩnh và bà Mỹ giao dịch, tương ứng 12.200 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang – do ông Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị mua vào hơn 1,5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 2,8 triệu cổ phiếu, chiếm 10,2% lên hơn 4,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,72%.

Về kết quả kinh doanh, DQC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý 3/2025 đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 11 triệu đồng; cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 4,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của DQC đạt hơn 598 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 836 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 6,4 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận hợp nhất tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do công ty tinh gọn bộ máy theo lộ trình, giảm chi phí quản lý và giảm chi phí lãi vay, thanh lý tài sản.

Do đó, căn cứ BCTC hợp nhất quý 3/2025, DQC cho biết lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt gần 8,3 tỷ đồng, đã khắc phục giảm bớt lỗ lũy kế hiện tại của công ty.