VPX sắp chào sàn HoSE với giá tham chiếu gần 34.000 đồng/cổ phiếu

Hội đồng quản trị VPBankS vừa thông qua giá tham chiếu cổ phiếu VPX là 33.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, trong tháng 11, công ty đã hoàn tất thương vụ IPO kỷ lục, chào bán 375 triệu cổ phiếu và đưa vốn chủ sở hữu lên nhóm dẫn đầu toàn ngành.

Ngày 02/12/2025, Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa có nghị quyết về việc thông qua giá tham chiếu của cổ phiếu VPX trong phiên giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) là 33.900 đồng/cổ phiếu.

Nguyên tắc tính giá căn cứ theo giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của VPBankS. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc VPBankS được ủy quyền quyết định các công việc liên quan, hoàn thiện các thủ tục đăng ký niêm yết và đăng ký cổ phiếu VPX trên hệ thống của HoSE.

Ở mức giá trên, vốn hóa VPBankS đạt gần 64.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tỷ đô trên sàn chứng khoán. Trước đó, VPBankS đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 1,875 tỷ cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán VPX và dự kiến sẽ chào sàn ngay trong tháng 12/2025.

Ngày 12/11, Chứng khoán VPBank đã hoàn thành thương vụ IPO kỷ lục, phát hành 375 triệu cổ phiếu ở mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Thông qua thương vụ này, vốn chủ sở hữu của công ty đã vươn lên top 2 toàn ngành, đạt gần 33.000 tỷ đồng (chưa tính đến lợi nhuận để lại của quý IV/2025).

Trong đợt IPO, VPBankS ghi nhận tổng khối lượng đăng ký mua vượt lượng chào bán chính thức và thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Dragon Capital và Chứng khoán VIX.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Tổng tài sản đạt hơn 62.100 tỷ đồng vào cuối quý III, dư nợ cho vay margin gần 27.000 tỷ đồng, cùng đứng top 3 ngành chứng khoán.

Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỷ đồng. Từ đó, hạn mức cho vay margin còn lại của công ty khoảng 40.000 tỷ đồng.

Trước VPX, 2,3 triệu cổ phiếu TCX đã chính thức lên sàn HOSE giao dịch ngày 21/10 vừa qua với giá tham chiếu 46.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +-20% so với giá tham chiếu. Thị giá TCX sau đó rớt mạnh và hiện quay về vùng giá tham chiếu 46.700 đồng/cổ phiếu.