VSEC ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng MSSP Alert Top 250 toàn cầu

VSEC vừa được vinh danh trong danh sách Top 250 Managed Security Service Providers (MSSP) toàn cầu năm nay do MSSP Alert (CyberRisk Alliance) công bố, với vị trí #111 - tăng 32 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp VSEC góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng bền vững cùng năng lực vận hành ngày càng trưởng thành.

Bảng xếp hạng MSSP Alert Top 250 được xem là chuẩn mực toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ bảo mật được quản lý, đánh giá các nhà cung cấp dựa trên mức độ trưởng thành vận hành, tác động thực tế tới khách hàng và khả năng tăng trưởng trong bối cảnh các mối đe dọa mạng liên tục biến đổi.

Việc liên tục cải thiện thứ hạng không đến từ những chiến dịch ngắn hạn, mà từ chiến lược phát triển nhất quán, lấy hiệu quả thực tế làm trung tâm. Ảnh: VSEC.

“Chúng tôi không chạy theo xu hướng công nghệ ngắn hạn. VSEC đầu tư vào con người, quy trình và năng lực chuyên môn sâu để giúp khách hàng tăng khả năng phòng thủ trong môi trường vận hành thực”, ông Phan Hoàng Giáp - Phó Tổng giám đốc VSEC chia sẻ.

Cách tiếp cận này ngày càng trở nên quan trọng khi nhiều tổ chức đẩy mạnh chuyển dịch hạ tầng công nghệ thông tin lên môi trường điện toán đám mây, kéo theo các rủi ro mới liên quan đến cấu hình, quản trị danh tính và bảo vệ dữ liệu phân tán.

Thực tế triển khai cho thấy, phần lớn rủi ro trên môi trường đám mây không đến từ các cuộc tấn công phức tạp, mà xuất phát từ cấu hình sai, quản lý truy cập chưa chặt chẽ và thiếu khả năng giám sát tập trung.

Theo Báo cáo An ninh mạng 2024 – Dự báo xu hướng 2025 do VSEC phát hành, các sự cố liên quan đến misconfiguration trên cloud, lộ lọt dữ liệu và tấn công chuỗi cung ứng đang gia tăng rõ rệt. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa xây dựng được chiến lược Cloud Security (https://vsec.com.vn/cloud-security-services-vi/) bài bản, khiến việc vận hành trên nền tảng đám mây tiềm ẩn nhiều rủi ro khó kiểm soát.

Theo thống kê từ MSSP Alert, trong năm 2025, các hình thức tấn công mà MSSP thường xuyên phải xử lý cho khách hàng vẫn chủ yếu xoay quanh email phishing, khai thác lỗ hổng và ransomware. Đáng chú ý, tỷ lệ các sự cố rò rỉ dữ liệu giảm nhẹ từ 87% năm 2024 xuống còn 85% trong năm 2025. Các số liệu này phản ánh những dạng tấn công thường kích hoạt phản ứng từ MSSP, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của dịch vụ bảo mật được quản lý trong việc giúp doanh nghiệp phát hiện sớm và hạn chế tác động của tấn công mạng.

Trong bối cảnh đó, các năng lực như đánh giá an toàn cloud, giám sát liên tục, phát hiện hành vi bất thường và ứng phó sự cố trên môi trường đa đám mây đang trở thành một phần không thể tách rời trong hệ sinh thái dịch vụ bảo mật của VSEC, bên cạnh Managed SIEM, Compromise Assessment và DFIR. Cách tiếp cận tích hợp này giúp doanh nghiệp chuyển từ mô hình phản ứng sang phòng thủ chủ động, giảm thiểu rủi ro ngay từ sớm.

Việc thăng hạng trên bảng xếp hạng MSSP Alert phản ánh nỗ lực của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế của VSEC, đồng thời cho thấy sự tin tưởng ngày càng lớn từ các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính – ngân hàng, sản xuất, bán lẻ và doanh nghiệp số.

Ba năm liên tiếp được ghi nhận trong Top 250 MSSP toàn cầu cho thấy hiệu quả tích lũy từ chiến lược phát triển dài hạn và kỷ luật trong vận hành. VSEC duy trì trọng tâm vào năng lực chuyên môn và hợp tác đối tác, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp củng cố an ninh mạng trong môi trường công nghệ thông tin ngày càng phân tán.

CyberRisk Alliance là công ty hoạt động theo mô hình Kinh doanh thông minh hay còn gọi là trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence) phục vụ cho cộng đồng an ninh mạng đang phát triển nhanh chóng và tăng trưởng cao nhằm cung cấp các thông tin, đào tạo và xây dựng cộng đồng cũng như truyền cảm hứng cho thị trường hoạt động một cách hiệu quả.

Với các thông tin thu thập đáng tin cậy của CyberRisk Alliance bao gồm các nhà báo, nhà phân tích, những người có ảnh hưởng và các nhà hoạch định chính sách cũng như người thực hiện. Các thương hiệu CRA hiện có SC Media, Security Weekly, Channel E2E, MSSP Alert, InfoSec World, Identiverse, Cybersecurity Collaboration Forum, và các đơn vị nghiên cứu nằm trong hệ thống CRA Business Intelligence.