Vụ án Nhật Nam: Kê biên bất động sản tại nhiều tỉnh thành

Cơ quan điều tra đã kê biên các bất động sản của bị can Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam bao gồm: các bất động sản tại biệt thự Nhật Nam, các nhà đất ở Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang…

Như VnEconomy đã đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trong đó, bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam) bị truy tố về 2 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, các bị can đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty Nhật Nam đầu tư bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Các bị can cũng cam kết trả lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192%/giá trị hợp đồng.

Từ năm 2020-2023, các bị can đã ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, huy động được số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong số tiền này, Vũ Thị Thúy sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng. Số tiền còn lại hơn 4.968 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng cũng làm rõ hành vi Rửa tiền. Theo cáo buộc, Vũ Thị Thúy đã sử dụng hơn 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu.

Cụ thể, trong tháng 5, tháng 8/2020, Thúy đã nhờ ông Phạm Viết Tĩnh (lái xe) sử dụng 800 triệu đồng để mua thửa đất trồng cây lâu năm diện tích 4.486m2 và 8 thửa đất ở nông thôn diện tích từ 107m2 – 163m2 tại tỉnh Tây Ninh.

Cũng trong năm 2020, Thúy chuyển cho người quen hơn 7,4 tỷ đồng để nhờ đấu giá và đứng tên hộ 14 thửa đất ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Năm 2022, Thúy nhờ người này chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một nhóm nhà đầu tư với giá hơn 6,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào tháng 6/2022, Thúy nhờ chồng là ông Phạm Khánh Phương đứng tên mua căn hộ chung cư ở quận Phú Nhuận (cũ), TPHCM với giá hơn 7,3 tỷ đồng. Tháng 10/2022, ông Phương thế chấp căn hộ trên vào ngân hàng để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay hơn 4,3 tỷ đồng. Hiện tài sản này vẫn thế chấp tại ngân hàng. Cơ quan điều tra đã ra lệnh kê biên với căn hộ trên.

Tương tự, vào tháng 10/2022, Thúy tiếp tục nhờ chồng mua căn hộ khác tại chung cư cao cấp ở quận Phú Nhuận (cũ), TPHCM với giá chuyển nhượng 18 tỷ đồng. Thúy đã chuyển cho chồng 2,5 tỷ đồng để đặt cọc. Do Thúy không thanh toán nốt số tiền còn lại nên chủ nhà đã bán căn hộ trên cho người khác.

Cùng thời gian này, Thúy đã liên hệ để mua 2.635.218 cổ phiếu SJC do gia đình ông Tạ Văn T. nắm giữ. Hai bên thỏa thuận mức giá chuyển nhượng là 340 tỷ đồng; trong đó có 50 tỷ đồng thanh toán cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu, 60 tỷ đồng thanh toán tiền phí môi giới và khoảng 230 tỷ đồng thanh toán cho các khoản nợ của cá nhân ông T.

Tuy nhiên, ngày 21/10/2022, Thúy mới chuyển khoản cho chồng để thanh toán 110 tỷ đồng. Từ tháng 11/2022 đến tháng 8/2023, Thúy chỉ đạo ông Phạm Khánh Phương bán hết số cổ phiếu trên.

Đặc biệt, cơ quan điều tra đã kê biên các bất động sản của Vũ Thị Thúy gồm: 6 bất động sản tại biệt thự Nhật Nam (xã Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội); căn hộ chung cư ở TP.HCM; 2 bất động sản tại thôn Phú Thanh, xã An Phú, huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội.

Ngoài ra, kê biên 24 bất động sản tại xã Thạch Bình và xã Tân Tiến (cũ), tỉnh Thanh Hóa; 20 bất động sản tại xã Ea Nuôi (tỉnh Đắk Lắk); 5 bất động sản tại xã Bến Cầu (cũ), tỉnh Tây Ninh). Bên cạnh đó, kê biên 10 bất động sản tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.