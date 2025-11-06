Truy tố Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam tội lừa đảo và rửa tiền

Từ năm 2020 - 2023, các thành viên cốt cán của Công ty Nhật Nam đã ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh qua đó huy động được số tiền 9.113 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt 4.968 tỷ đồng...

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các bị can gồm Vũ Thị Thúy (SN 1983, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam); Trần Thiện Tâm (SN 1990) và Trịnh Văn Tôn (SN 1984) – phó Tổng giám đốc.

Ngoài ra, 8 bị can khác là thành viên Ban chiến lược công ty gồm Phạm Văn Tuyên (SN 1984), Lê Văn Hảo (SN 1987), Nguyễn Văn Đức (SN 1982), Nguyễn Công Sơn (SN 1975), Nguyễn Quang Đại (SN 1979), Nguyễn Văn Minh (SN 1974), Ngô Thị Quyên (SN 1976), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1972).

Riêng bị can Vũ Thị Thúy còn bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Thực tế, Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.

Để có tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Ngoài ra, Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam có các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư.

Bị can đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192%/giá trị hợp đồng. Đồng thời, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Bên cạnh đó, bị can cũng giới thiệu, quảng bá các cá nhân có uy tín, địa vị xã hội, đã đầu tư số tiền lớn, được trả lợi nhuận đầy đủ, đúng hạn để tạo thêm niềm tin cho các khách hàng.

Cáo buộc thể hiện, trên thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa.

Ngày 21/11/2022 và ngày 21/02/2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty Cổ phần Sông Đà Invest và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.

Các bị can là thành viên Ban chiến lược đã thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo để quảng bá, tiếp xúc thêm nhà đầu tư. Đồng thời các đối tượng này tiếp nhận thông tin từ Thúy để trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sai sự thật về hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Nam.

Với mô hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, từ năm 2020-2023, các bị can đã ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, huy động được số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong số tiền này, Vũ Thị Thúy sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng. Số tiền còn lại hơn 4.968 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Vũ Thị Thúy còn đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.

Cụ thể, bị can đã sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu. Hành vi này của bị can phạm vào tội Rửa tiền theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.

Theo Viện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, quá trình điều tra cho thấy nhiều sơ hở, bất cập trong việc cấp phép hoạt động và quản lý hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động huy động vốn. Đây là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can. Viện Kiểm sát sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan có thể chế, chính sách, giải pháp để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.



