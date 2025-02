Vụ Công ty Nhật Nam: Hàng chục nghìn người sập bẫy các “chuyên gia rởm”

Trong vụ án Công ty Nhật Nam lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4.800 tỷ đồng của hơn 25.000 nhà đầu tư, cơ quan điều tra đã làm rõ cách thức của nhóm bị can giúp sức cho bà Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam).

Theo kết luận điều tra, bà Thúy lập Ban chiến lược quy tụ những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo các sale bên dưới, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các phó tổng giám đốc, thành viên ban này cũng được tạo “vỏ bọc” uy tín nhằm đứng ra thuyết trình, thu hút các nhà đầu tư như được ký các hợp đồng khống với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược…

Bị can Trần Thiện Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, Giám đốc chi nhánh tại TP.HCM, là một trong những “trợ thủ” của bà Thúy. Để điều hành chi nhánh tại TP.HCM, Tâm tuyển dụng hệ thống nhân viên sale, văn phòng, kế toán chi nhánh, đồng thời thành lập Công ty CP Tập đoàn Interpay tuyển dụng nhân viên kinh doanh, IT, marketing, kế toán làm việc cho Công ty Nhật Nam.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù không biết công ty có những dự án cụ thể như thế nào nhưng theo chỉ đạo của bà Thúy về việc cần huy động vốn nên hàng tuần, Tâm chủ trì các buổi họp, chỉ đạo cho sale phương án thúc đẩy tìm kiếm khách hàng để tăng doanh số, nhằm hưởng phần trăm hoa hồng.

Do đó, Tâm lập sẵn kịch bản quảng cáo cho nhà đầu tư bao gồm các nội dung mà nhà đầu tư có thể hỏi và nội dung sale trả lời như: nếu nhà đầu tư hỏi có phải lấy tiền người sau trả cho người trước thì trả lời không phải. Nguồn tiền trả lấy từ đâu, thì trả lời lấy từ hoạt động dịch vụ, mua bán bất động sản… Ngoài ra, Tâm còn giao nhân viên chạy quảng cáo trên các ứng dụng Facebook, Youtube, Zalo..

Để huy động vốn, Tâm tự tổ chức các buổi hội thảo, thu hút hàng trăm cá nhân tham dự tại TP.HCM. Tâm trực tiếp thuyết trình tại các hội thảo này để quảng cáo Công ty Nhật Nam đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có lợi nhuận để chia lợi nhuận cho nhà đầu tư…

Đầu tháng 9/2023, biết thông tin bà Thúy bị bắt, Tâm chỉ đạo vợ, em vợ yêu cầu các kế toán chi nhánh xóa dữ liệu trên máy tính, điện thoại, hướng dẫn cách khai báo với cơ quan điều tra khi bị triệu tập…

Còn Phạm Văn Tuyên, Trưởng ban chiến lược được bà Thúy trả lương từ 140 -238 triệu đồng/tháng (tháng 10/2021- tháng 6/2023). Khi đội nhóm sale do Tuyên quản lý giới thiệu được khách thì được trích 15-22% giá trị hợp đồng. Tuyên giữ lại từ 0,5-3%, còn lại chuyển cho các sale khác để phân chia hoa hồng.

Tuyên cũng là người trực tiếp đứng ra thuyết giảng, giới thiệu mô hình hoạt động công ty, cách thức chia lợi nhuận, đào tạo sale… Tuy nhiên, quá trình điều tra, Tuyên khai nhận không biết công ty kinh doanh lời lỗ thế nào.

Trịnh Văn Tôn từng có nhiều năm làm nhân viên môi giới bất động sản cũng được bà Thúy giao làm Phó Tổng giám đốc, thành viên Ban chiến lược. Bị can này thừa nhận được hưởng hoa hồng doanh số khoảng 30 tỷ đồng. Khoảng tháng 5/2022, bị can thấy công ty trả tiền không đều, phát hiện việc công ty lấy tiền của người sau trả người trước nên xin nghỉ việc. Tuy nhiên, bà Thúy nói nếu Tôn nghỉ thì hệ thống sẽ vỡ do Tôn là người đang có uy tín, vì vậy, Tôn tiếp tục làm việc.

Theo kết luận điều tra, các bị can đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đã đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng. Thực tế, công ty đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi; hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ, dẫn đến đóng cửa.

Để thu hút nhiều nhà đầu tư, bà Thúy đưa chính sách phân chia lợi nhuận, các chính sách ưu đãi tặng thưởng. Số tiền đầu tư càng lớn thì mức ưu đãi càng cao như tặng vàng, tặng vé du lịch, tặng tiền, chia cổ tức, tặng voucher mua bất động sản...