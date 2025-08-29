Thứ Sáu, 29/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Vụ án Phúc Sơn: Chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng từ hình thức “phân lô, bán nền”

Đỗ Mến

29/08/2025, 16:58

Tại dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân và thu về hơn 7.032 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa ra kết luận, đề nghị Viện kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai ” và “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 6 người về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai. Trong đó, có 4 cán bộ gồm: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh); Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Võ Tấn Thái (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

VI PHẠM ĐẤT ĐAI TẠI DỰ ÁN SÂN BAY NHA TRANG (CŨ)

Kết luận điều tra thể hiện, Sân bay Nha Trang (cũ) nằm trên địa bàn của 6 phường thuộc TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (cũ). Sân bay rộng 238ha, gồm diện tích thuộc Khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân là 52,4ha; còn hơn 186ha khác do Trung đoàn 920 quản lý.

Từ năm 2009, tỉnh Khánh Hòa đề nghị di dời sân bay ra khỏi thành phố, lấy đất phát triển kinh tế - xã hội và được Thủ tướng chấp thuận năm 2014. Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nha Trang, gồm khu vực đất Sân bay Nha Trang được sử dụng xây dựng Dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Phiên tòa sơ thẩm vụ án Phúc Sơn giai đoạn 1 hồi tháng 5/2025.
Phiên tòa sơ thẩm vụ án Phúc Sơn giai đoạn 1 hồi tháng 5/2025.

Theo quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

Tuy nhiên, Công ty Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần 63 ha đất do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao khi chưa có Quyết định thu hồi đất, Quyết định giao đất; cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

Việc này vi phạm Điều 53 Luật Đất đai năm 2013; Quyết định số 09/2007 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Điều 6 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

CHIẾM ĐOẠT HƠN 7.000 TỶ ĐỒNG, ĐỂ NGOÀI SỔ SÁCH HƠN 1.000 TỶ ĐỒNG

Dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư được thực hiện trên khu đất 62,3ha tại Sân bay Nha Trang (cũ).

Kết luận điều tra thể hiện, đầu năm 2016, Tập đoàn Phúc Sơn chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất. Tuy nhiên, sau khi nhận bàn giao 62,89 ha đất, Nguyễn Văn Hậu ban hành chính sách cho cán bộ trong công ty, đối tác quan hệ ngoại giao và khách hàng thân thiết được đăng ký mua trước sản phẩm với giá ưu đãi.

Tháng 5/2016, Hậu chỉ đạo Ban Kinh doanh tham khảo mẫu hợp đồng huy động vốn để áp dụng dự án này. Ban Kinh doanh khảo sát giá bất động sản tại tỉnh Khánh Hòa. Từ ngày 27/9/2016 Nguyễn Văn Hậu phê duyệt giá bán dự kiến.

Để triển khai việc bán hàng, Hậu chỉ đạo tổ chức các sự kiện tại thành phố Nha Trang, Hà Nội, Vĩnh Phúc để giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư. Giai đoạn đầu, Công ty Phúc Sơn trực tiếp bán hàng sau đó giao cho các đơn vị khác. Ngoài ra, Hậu còn bán số lượng lớn cho một số cá nhân, đơn vị phân phối. Các lô góc, lô có vị trí đẹp, Hậu giữ lại để bán sau.

Doanh nghiệp này đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân và thu về hơn 7.032 tỷ đồng.

Trong số đó, có hơn 5.950 tỷ đồng được ghi nhận trong sổ sách công ty. Còn lại các bị can để ngoài sổ sách hơn 1.076 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Công ty Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo dùng hơn 3.786 tỷ đồng để thực hiện các dự án gồm: Dự án Các tuyến đường giao thông kết nối Sân bay Nha Trang, Dự án Nút giao Ngọc Hội và Dự án Đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội. Số tiền còn lại, Hậu dùng mục đích cá nhân hoặc chi cho các dự án khác.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù dự án chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng song Nguyễn Văn Hậu ký các hợp đồng chuyển nhượng đất, chiếm đoạt số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Văn Hậu đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đề nghị được lấy tài sản của mình để khắc phục hậu quả vụ án. Số tài sản này là những gì còn lại sau khi Hậu thực hiện nghĩa vụ đối với vụ án do TAND TP Hà Nội xử hồi tháng 7/2025.

Giai đoạn 1 vụ án, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Công ty Phúc Sơn bị tuyên phạt 30 năm tù về các tội Vi phạm quy định đấu thầu, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định kế toán.

TAND TP Hà Nội xác định ông Hậu thâu tóm nhiều dự án, gói thầu tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi (tỉnh cũ), đưa hối lộ để trục lợi.

Vụ án Phúc Sơn: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu lĩnh án 30 năm tù, khắc phục thừa tiền thi hành án

15:36, 11/07/2025

Vụ án Phúc Sơn: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu lĩnh án 30 năm tù, khắc phục thừa tiền thi hành án

Vụ án Phúc Sơn, Sài Gòn Đại Ninh… được xét xử kịp thời, nghiêm minh

09:20, 08/07/2025

Vụ án Phúc Sơn, Sài Gòn Đại Ninh… được xét xử kịp thời, nghiêm minh

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu được đề nghị giảm án vì khắc phục xong hậu quả

10:42, 04/07/2025

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu được đề nghị giảm án vì khắc phục xong hậu quả

Sai phạm đất đai tập đoàn phúc sơn

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai

Ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 151/CĐ-TTg, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục và y tế bị thiệt hại do thiên tai…

Góp ý các dự thảo Nghị quyết về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Các ý kiến thống nhất sự cần thiết phải điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo thống nhất với các mốc thời gian được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...

Kéo dài hiệu lực 5 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 253/NQ-CP, công bố 5 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69/2014/QH13) tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/8/2025 cho đến khi có văn bản thay thế…

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc

Các biểu mẫu điện tử tương tác (eForms) chưa tối ưu, thành phần hồ sơ còn phức tạp, tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp), cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm (thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn,...

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chiều 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn...

