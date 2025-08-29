Vụ án Phúc Sơn: Chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng từ hình thức “phân lô, bán nền”

Tại dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân và thu về hơn 7.032 tỷ đồng...

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa ra kết luận, đề nghị Viện kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai ” và “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 6 người về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai. Trong đó, có 4 cán bộ gồm: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh); Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Võ Tấn Thái (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

VI PHẠM ĐẤT ĐAI TẠI DỰ ÁN SÂN BAY NHA TRANG (CŨ)

Kết luận điều tra thể hiện, Sân bay Nha Trang (cũ) nằm trên địa bàn của 6 phường thuộc TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (cũ). Sân bay rộng 238ha, gồm diện tích thuộc Khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân là 52,4ha; còn hơn 186ha khác do Trung đoàn 920 quản lý.

Từ năm 2009, tỉnh Khánh Hòa đề nghị di dời sân bay ra khỏi thành phố, lấy đất phát triển kinh tế - xã hội và được Thủ tướng chấp thuận năm 2014. Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nha Trang, gồm khu vực đất Sân bay Nha Trang được sử dụng xây dựng Dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Phiên tòa sơ thẩm vụ án Phúc Sơn giai đoạn 1 hồi tháng 5/2025.

Theo quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

Tuy nhiên, Công ty Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần 63 ha đất do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao khi chưa có Quyết định thu hồi đất, Quyết định giao đất; cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

Việc này vi phạm Điều 53 Luật Đất đai năm 2013; Quyết định số 09/2007 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Điều 6 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

CHIẾM ĐOẠT HƠN 7.000 TỶ ĐỒNG, ĐỂ NGOÀI SỔ SÁCH HƠN 1.000 TỶ ĐỒNG

Dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư được thực hiện trên khu đất 62,3ha tại Sân bay Nha Trang (cũ).

Kết luận điều tra thể hiện, đầu năm 2016, Tập đoàn Phúc Sơn chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất. Tuy nhiên, sau khi nhận bàn giao 62,89 ha đất, Nguyễn Văn Hậu ban hành chính sách cho cán bộ trong công ty, đối tác quan hệ ngoại giao và khách hàng thân thiết được đăng ký mua trước sản phẩm với giá ưu đãi.

Tháng 5/2016, Hậu chỉ đạo Ban Kinh doanh tham khảo mẫu hợp đồng huy động vốn để áp dụng dự án này. Ban Kinh doanh khảo sát giá bất động sản tại tỉnh Khánh Hòa. Từ ngày 27/9/2016 Nguyễn Văn Hậu phê duyệt giá bán dự kiến.

Để triển khai việc bán hàng, Hậu chỉ đạo tổ chức các sự kiện tại thành phố Nha Trang, Hà Nội, Vĩnh Phúc để giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư. Giai đoạn đầu, Công ty Phúc Sơn trực tiếp bán hàng sau đó giao cho các đơn vị khác. Ngoài ra, Hậu còn bán số lượng lớn cho một số cá nhân, đơn vị phân phối. Các lô góc, lô có vị trí đẹp, Hậu giữ lại để bán sau.

Doanh nghiệp này đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân và thu về hơn 7.032 tỷ đồng.

Trong số đó, có hơn 5.950 tỷ đồng được ghi nhận trong sổ sách công ty. Còn lại các bị can để ngoài sổ sách hơn 1.076 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Công ty Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo dùng hơn 3.786 tỷ đồng để thực hiện các dự án gồm: Dự án Các tuyến đường giao thông kết nối Sân bay Nha Trang, Dự án Nút giao Ngọc Hội và Dự án Đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội. Số tiền còn lại, Hậu dùng mục đích cá nhân hoặc chi cho các dự án khác.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù dự án chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng song Nguyễn Văn Hậu ký các hợp đồng chuyển nhượng đất, chiếm đoạt số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Văn Hậu đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đề nghị được lấy tài sản của mình để khắc phục hậu quả vụ án. Số tài sản này là những gì còn lại sau khi Hậu thực hiện nghĩa vụ đối với vụ án do TAND TP Hà Nội xử hồi tháng 7/2025.