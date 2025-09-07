Vụ kẹo kera: Các KOL phóng đại công dụng sản phẩm để lừa dối khách hàng
Đỗ Mến
07/09/2025, 10:03
Với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs, Hoa hậu Thùy Tiên (những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội - KOL) đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm sai sự thật, phóng đại công dụng sản phẩm nhằm lừa dối khách hàng...
Ngày 7/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết
luận điều tra vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn
Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.
5 bị can bị đề nghị truy tố tội Lừa dối khách hàng gồm Lê Tuấn
Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng
du mục, Chủ tịch HĐQT Công ty), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh
Vlogs, thành viên Hội đồng Quản trị) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa Bình
quốc tế năm 2021).
Công ty Chị Em Rọt được thành lập năm 2024 gồm 6 cổ đông sáng
lập do Hằng du mục sở hữu 25% vốn, Quang Linh Vlogs 13,67%...
Theo kết luận điều tra, Thực phẩm bổ sung SuperGreens
Gummies (còn gọi “Kẹo Kera") là sản phẩm của Thùy Tiên cùng 6
cổ đông của Công ty Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác.
Tháng 11/2024, các cá nhân này dùng pháp nhân Công ty Chị Em
Rọt ký hợp đồng thuê Công ty Asia thực hiện để kịp ra mắt sản phẩm. Lợi nhuận
được chia theo tỉ lệ góp vốn, cụ thể Tiên 25%; Công ty Chị Em Rọt được chia
75%.
Theo bản tự công bố và nhãn sản phẩm thể hiện, thành phần của
kẹo Kera, gồm 22 nguyên liệu, trong đó 10 loại bột rau củ quả, chiếm tỉ lệ
28,13% nguyên liệu đưa vào sản xuất.
Kết luận thể hiện, Tiên cùng các cổ đông khác không quan tâm
đến chất lượng kẹo Kera, không quan tâm việc Công ty Asia sản xuất bằng nguyên
liệu gì, quy trình ra sao. Họ chỉ ăn thử để góp ý về vị, độ dai, hình thù viên
kẹo; yêu cầu Công ty Asia cung cấp các thông tin về nguyên liệu, quy trình sản
xuất để quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng...
Để bán được nhiều sản phẩm, Công ty Chị Em Rọt giới thiệu,
quảng bá sản phẩm và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook,
Tiktok). Thùy Tiên phối hợp với Quang Linh, Hằng quay video về vùng nguyên liệu,
quy trình sản xuất kẹo Kera tại nhà máy... và đăng tải trên kênh Tiktok của cá
nhân.
Tại phiên livestream bán trên Tiktok vào ngày 12/12/2024, Tiên,
Hằng và Quang Linh đã bán được 2.836 đơn hàng (3.109 hộp kẹo Kera) với tổng số
tiền hơn 400 triệu đồng. Sau đó, Tiên đề nghị và được công ty thống nhất nâng
phần trăm lợi nhuận từ 25% lên 30%.
Với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng, Lê Tuấn
Linh và Lê Thành Công cùng Hằng, Quang Linh và Tiên đã giới thiệu, quảng bá sản
phẩm sai sự thật thể hiện như Kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tự
nhiên, thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGap; có độ ngọt tự nhiên từ
cây cỏ ngọt... Trong đó, Phạm Quang Linh phát ngôn “1 viên tương ứng 1 đĩa rau
luộc" để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng…
Thực tế, Công ty Asia chỉ mua sẵn các loại bột, chất phụ gia
để sản xuất. Hàm lượng bột rau củ quả chỉ chiếm tỉ lệ 0,61-0,75% (theo công bố
28,13%); sử dụng chất Sorbitol 70%, đường cát Sacharose để thay thế Stevia (chiết
xuất từ lá cỏ ngọt)... Trong đó, Sorbitol thuộc nhóm thuốc nhuận tràng, có tác
dụng phụ gây tiêu chảy và đau bụng...
Tính đến tháng 3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn
129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỷ đồng. Sau khi
thanh toán chi phí cho Công ty Asia Life, các bị can thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng.
Sau khi bị người tiêu dùng phản ánh sản phẩm không đúng quảng
cáo, tính đến ngày 28/8/2025, Công ty Chị Em Rọt đã hoàn trả hơn 1,3 tỷ đồng đồng
cho 3.798 khách hàng đã mua 9.692 hộp kẹo Kera.
Theo kết luận điều tra, Tiên chịu trách nhiệm chính trong việc
quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện
cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng
và Công ty Chị Em Rọt.
Thùy Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm thì hàm lượng
chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho
người kén ăn rau... nhưng vẫn trực tiếp phát ngôn: "Công dụng chính của
Kera là bổ sung chất xơ; Một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất
xơ cho 1 người bình thường"... phóng đại công dụng sản phẩm.
Đến cuối tháng 2/2025, mạng xã hội xuất hiện các thông tin
tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera.
Để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày
7/3/2025, Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh ký khống hợp đồng dịch vụ đề ngày 5/12/2024
(trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò
của Tiên với tư cách là cổ đông, sở hữu sản phẩm kẹo Kera. Điều này thể hiện về
mặt truyền thông Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty
Chị Em Rọt.
Quá trình điều tra, Thùy Tiên khai báo thành khẩn, nộp 3,2 tỷ
đồng để khắc phục hậu quả.
