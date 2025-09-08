Vụ kẹo Kera: Cần “chốt chặn kỹ thuật” để tránh các biến tướng

Liên quan đến vụ án kẹo Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công
an đã đề nghị truy tố với 5 bị can về tội Lừa dối khách hàng gồm Lê Tuấn Linh
(Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng
du mục, Chủ tịch HĐQT Công ty), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh
Vlogs, thành viên Hội đồng Quản trị) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa Bình
quốc tế năm 2021).
Kết luận thể hiện, bản chất kẹo Kera chỉ là loại kẹo thông
thường, mua sẵn bột giao và các chất phụ gia từ các nhà cung cấp để phối trộn.
Tuy nhiên để người tiêu dùng tin tưởng, các bị can giới thiệu sản phẩm được làm
từ 10 loại rau củ tự nhiên, có tác dụng bổ sung chất xơ thay rau, nhiều thông
tin phóng đại công dụng sản phẩm…
Các bị can đã lợi dụng là người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên
mạng xã hội để dàn dựng kịch bản, quay
video quảng cáo, livestream bán hàng trên nền tảng mảng Tiktok nhằm thu lời bất
chính hơn 12,4 tỷ đồng.
DOANH NGHIỆP "ĐĂNG KÝ CHO CÓ"
Từ vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện
các sơ hở, thiếu sót trong hệ thống văn bản pháp luật và công tác quản lý nhà
nước về lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm và quảng bá, giới thiệu,
bán hàng trên không gian mạng…
Theo Bộ Công an, các quy định của Luật An toàn thực phẩm năm
2010 cho phép doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm về chất lượng,
thành phần các chất, tính năng, công dụng đối với đa số sản phẩm.
Do thiếu cơ chế sàng lọc tiền kiểm, không gắn trách nhiệm cơ
quan quản lý dẫn đến tình trạng nhiều nhiều
sản phẩm chỉ “đăng ký cho có”…
Bên cạnh đó, nhiều thực phẩm được quảng bá, giới thiệu, công
bố như “thuốc” nhưng chỉ đăng ký dạng thực phẩm bổ sung để né tránh các yêu cầu
nghiêm ngặt về thử nghiệm lâm sàng, cấp phép lưu hành; gắn mác “hỗ trợ chữa bệnh”,
nhưng không chịu sự quản lý chặt như dược phẩm.
Đặc biệt, quy định Luật Quảng cáo cấm hành vi quảng cáo gian
dối, gây hiểu lầm về sản phẩm. Nhất là trong lĩnh vực thực phẩm, pháp luật
nghiêm cấm khẳng định thực phẩm có tác dụng chữa bệnh như thuốc hoặc sử dụng
người nổi tiếng để xác nhận công dụng khi chưa được kiểm chứng khoa học.
Các quảng cáo phải được thông báo rõ là quảng cáo và minh bạch
mối quan hệ tài trợ. Tuy nhiên, trên thực tế quảng cáo online của người nổi tiếng
thường “biến tướng” dưới hình thức: giới thiệu sản phẩm như trải nghiệm cá
nhân, không gắn nhãn quảng cáo, không tiết lộ được trả tiền, khiến người xem nhầm
tưởng…
Ngoài ra, việc xác thực thông tin người bán, kiểm soát nguồn
gốc, chất lượng hàng hóa (đặc biệt là thực phẩm) trên các nền tảng thương mại điện
tử còn rất hạn chế.
Bên cạnh đó, chế tài xử lý hành chính và hình sự về các vi
phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm, quảng bá sai sự thật, gian lận
công bố kiểm nghiệm sản phẩm và trốn thuế chưa đủ mạnh, không tương xứng với
quy mô lợi nhuận thu được…
CẦN RÀ SOÁT LẠI HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Về quản lý nhà nước, Bộ Công an cũng nhấn mạnh, cơ chế tự
công bố bộc lộ việc thiếu “chốt chặn” kỹ thuật ban đầu để sàng lọc những hồ sơ
bất thường.
Việc công khai dữ liệu tự công bố cũng chưa được thực hiện đầy
đủ để kiểm tra giám sát. Việc phân cấp quản lý hồ sơ công bố gây phân tán thông
tin dẫn đến nhiều đối tượng chỉ kiểm nghiệm qua loa vài chỉ tiêu.
Thậm chí có
việc thông đồng với các Trung tâm kiểm nghiệm được cấp phép hoạt động để mua
bán các phiếu thử nghiệm cho kết quả “đẹp” nhằm hợp thức hóa hồ sơ, đưa ra thị
trường sản phẩm không đúng tiêu chuẩn công bố và thông tin trên nhãn mác, bao
bì sản phẩm.
Thực tế, cơ quan quản lý chỉ phát hiện đến sai phạm sau khi
sản phẩm lưu thông và chỉ khi người dân tố giác.
Cơ chế hậu kiểm về chất lượng sản phẩm theo công bố Bản phẩm
và thông tin in trên nhãn sản phẩm còn lỏng lẻo, không cụ thể, chỉ trông chờ
vào đạo đức của nhà sản xuất, buôn bán thực phẩm.
Do đó, các cơ quan có thẩm quyền cần rà soát toàn diện hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực về sản xuất,
buôn bán hàng hóa là thực phẩm và quảng bá, giới thiệu, bán hàng trên không
gian mạng để bịt kín sơ hở, thiếu sót…