Vương quốc Anh và Mỹ cùng ngăn chặn lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á

Hoàng Tùng

23/10/2025, 09:49

Sự can thiệp được kỳ vọng sẽ chặn đứng dòng tiền phi pháp, đồng thời làm suy yếu cấu trúc tài chính của các đường dây tội phạm, trong đó khu vực Đông Á và Đông Nam với thiệt hại ước tính 37 tỷ USD trong năm 2023…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng lừa đảo xuyên quốc gia ngày càng gia tăng, Vương quốc Anh và Mỹ vừa công bố loạt biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm vào các mạng lưới tội phạm đứng sau các trung tâm lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á. Đây là một phần trong chiến lược hợp tác song phương giữa hai nước nhằm bảo vệ hệ thống tài chính, nhân quyền và an ninh toàn cầu.

Cụ thể, các biện pháp này sẽ ngăn chặn dòng tiền phi pháp chảy vào hệ thống tài chính của Anh, đồng thời giúp phơi bày và ngừng hoạt động của các mạng lưới tội phạm đang tác động xấu đến cả công dân Anh và người dân Đông Nam Á.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, ông Stephen Doughty, cho biết: “Các trung tâm lừa đảo này tồn tại ở nhiều quốc gia Đông Nam Á và là một mối đe dọa xuyên quốc gia, đòi hỏi hành động phối hợp để ngừng dòng tài chính phi pháp, bảo vệ nhân quyền, tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia".

"Chúng tôi đã thực hiện những biện pháp cứng rắn để bảo vệ công dân Anh và bảo đảm tính minh bạch của hệ thống tài chính quốc gia. Chúng tôi nhận thức rõ ràng những tác động tiêu cực mà tài chính phi pháp gây ra cho khu vực này và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các quốc gia Đông Nam Á, hỗ trợ họ trong việc xóa sổ các trung tâm lừa đảo và các mạng lưới tội phạm đứng sau chúng”, ông Stephen Doughty nói thêm.

Các trung tâm lừa đảo đặt tại Đông Nam Á đang lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới với quy mô lớn. Riêng tại Đông Á và Đông Nam Á, thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm 2023 ước tính lên tới 37 tỷ USD, chưa kể các tổn thất lớn hơn trên phạm vi toàn cầu bắt nguồn từ khu vực này.

Các nhóm tội phạm đứng sau các đường dây này đã mua bán hàng chục nghìn người nước ngoài từ hơn 50 quốc gia để làm việc trong các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á. Nạn nhân bị giam giữ trong các khu phức hợp hoặc sòng bạc bỏ hoang, bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa và kiểm soát. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã mô tả đây là một “cuộc khủng hoảng nhân quyền đáng báo động”.

Đây là bước đi tiếp theo trong chuỗi biện pháp trừng phạt mà Vương quốc Anh từng áp dụng vào cuối năm 2023, nhằm vào các tổ chức liên quan đến mua bán người và hoạt động lừa đảo trực tuyến tại khu vực này. Chính phủ Anh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác khu vực để xử lý tận gốc vấn đề, đồng thời tăng cường bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế khỏi các dòng tiền phi pháp bắt nguồn từ hoạt động lừa đảo.

