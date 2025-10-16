Người dùng châu Á đang sử dụng Gen AI nhiều nhất thế giới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Châu Á đang trở thành “miền đất hứa” cho các ứng dụng AI tạo sinh, song song với đó là sự tăng trưởng các start-up về AI trong việc phát triển sản phẩm theo xu hướng nội địa hóa...
Báo cáo mới nhất từ Sensor Tower cho thấy châu Á đang nổi lên là trung tâm tăng trưởng hàng đầu của các ứng dụng AI tạo sinh (Gen AI), với hơn 684 triệu lượt tải chỉ trong nửa đầu năm 2025 (H1/2025), chiếm gần 43% tổng lượt tải toàn cầu.
Trước đây, Mỹ và các quốc gia nói tiếng Anh là những khu vực tiên phong trong việc tiếp cận ứng dụng AI tạo sinh, đặc biệt sau khi ChatGPT ra mắt. Trong đó, Bắc Mỹ từng chiếm khoảng 20% tổng lượt tải toàn cầu ở giai đoạn đầu và hiện vẫn giữ vị trí dẫn đầu về doanh thu mua hàng trong ứng dụng (IAP), đạt 762 triệu USD trong nửa đầu năm 2025 (tăng 74% so với nửa cuối năm 2024). Tuy nhiên báo cáo H1/2025 cho thấy lượng tải tại khu vực này đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.
Ngược lại, châu Á chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ ở các thị trường lớn như Ấn Độ và Trung Quốc, giúp khu vực đạt mức tăng trưởng 80% về lượt tải, vượt xa châu Âu (51%) và Bắc Mỹ (39%) trong cùng kỳ. Ngoài ra, các khu vực đang phát triển như châu Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu IAP ấn tượng, dao động từ 130–150% so với cùng kỳ năm trước.
Trong nửa đầu năm 2025, ChatGPT tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn cầu về ứng dụng AI tạo sinh, chiếm khoảng 63% tổng doanh thu thị trường và đạt gần 470 triệu lượt tải trong 6 tháng đầu năm. Tổng lượt tải tích lũy của ứng dụng này đến cuối tháng 6/2025 ước khoảng 940 triệu lượt, bỏ xa các đối thủ như Google Gemini và DeepSeek.
Tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, sự trỗi dậy nhanh chóng của các ứng dụng nội địa đang tạo ra áp lực lớn cho ChatGPT. Tiêu biểu là ứng dụng tạo sinh DeepSeek, ra mắt từ tháng 1/2025, nhanh chóng trở thành ứng dụng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi, thậm chí vượt ChatGPT về lượt tải chỉ sau vài tuần tại thị trường Trung Quốc.
Số liệu từ báo cáo cũng cho thấy các quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc và Indonesia cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của người dùng các ứng dụng như ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini cùng nhiều công cụ AI bản địa khác.
Cụ thể, các ứng dụng AI tạo sinh khác như Grok, Meta AI, Character AI, PolyBuzz và Perplexity cũng đang thu hút người dùng tại khu vực, cho thấy xu hướng đa dạng và bản địa hóa ngày càng rõ nét trong thị trường công nghệ này.
Đặc biệt trong báo cáo H1/2025 của Sensor Tower, thị trường ứng dụng AI tạo sinh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) ghi nhận sự xuất hiện của AI HAY – một ứng dụng từ Việt Nam lọt trong top 5 ứng dụng có lượt tải cao nhất tại Việt Nam, đứng chung với các ứng dụng “ngoại” như Gemini, DeepSeek, Grok. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, AI HAY giữ vị trí thứ 3 về lượt tải tại Việt Nam, chỉ sau ChatGPT và Google Gemini, vượt qua cả DeepSeek và Grok. Đối với bảng xếp hàng về lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), AI HAY còn xếp thứ 2 chỉ sau ChatGPT. Đây cũng là ứng dụng AI tạo sinh duy nhất tại Đông Nam Á góp mặt trong top 5 ứng dụng có MAU cao nhất tại Việt Nam, theo sau lần lượt là Google Gemini, DeepSeek và Adobe Acrobat.
Báo cáo mới nhất của Sensor Tower công bố vào tháng 10/2025 tiếp tục ghi nhận AI Hay là ứng dụng AI duy nhất đến từ Đông Nam Á nằm trong top 10 ứng dụng AI phổ biến nhất khu vực.
Số liệu của Sensor Tower cho thấy người dùng toàn cầu đã dành 15,6 tỷ giờ để sử dụng các ứng dụng AI tạo sinh trong nửa đầu năm 2025, tương đương hơn 86 triệu giờ mỗi ngày. Trung bình, mỗi người dành khoảng 12 ngày mỗi tháng cho các ứng dụng như chatbot hay trợ lý AI. Tổng số phiên truy cập đạt 426 tỷ lượt, tương đương khoảng 50 lượt mỗi người trên toàn cầu. Những con số này cho thấy AI tạo sinh không còn là xu hướng, mà đang trở thành một phần thiết yếu trong đời sống và công việc hàng ngày.
15:26, 04/10/2025
Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói, sinh trắc học mống mắt và đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân…
Bộ Khoa học và Công nghệ và Qualcomm khẳng định thúc đẩy hợp tác chiến lược về công nghệ cao, AI, bán dẫn và hạ tầng số, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của khu vực...
Nhóm Nghiên cứu & Phân tích Toàn cầu (GReAT) của Kaspersky vừa phát hiện hàng loạt quảng cáo trên darknet cung cấp dịch vụ tạo video và âm thanh deepfake theo thời gian thực với chi phí ngày càng rẻ, làm dấy lên lo ngại về những rủi ro an ninh mạng, trong đó có lừa đảo...
Tại phiên họp, Tổng Bí thư nêu rõ Việt Nam không thể chỉ phát triển một cách bình thường mà đòi hỏi phải phát triển ở tốc độ cao, phải tăng tốc, bứt phá, kể cả khoa học, công nghệ là động lực của tăng tốc, bứt phá nhưng bản thân nó cũng phải tăng tốc, bứt phá.
Ngày 15/10, Tập đoàn công nghệ Qualcomm đã phối hợp với Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT) khởi động chương trình "Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2026" (QVIC 2026), nhằm tìm kiếm, ươm tạo và đồng hành cùng các startup công nghệ tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, 5G, IoT, điện toán biên, robot, công nghệ ô tô…
