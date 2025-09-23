Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vượt 40% kế hoạch, VIX muốn điều chỉnh lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333%

Hoài An

23/09/2025, 17:22

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, VIX muốn điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333% lần lượt từ 1.500 tỷ lên 5.000 tỷ và từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ.

Sơ đồ giá cổ phiếu VIX trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VIX trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Theo đó, VIX thông báo việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10/2025.

Đại hội dự kiến tổ chức đại hội tại TP.Hà Nội, thời gian tổ chức, địa điểm và chương trình họp cụ thể sẽ được công ty thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp. Nội dung họp nhằm thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trong thông báo mới nhất, Hội đồng Quản trị VIX công bố trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Cụ thể, VIX muốn điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333% lần lượt từ 1.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ đồng.

VnEconomy

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, VIX ghi nhận lãi 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 1.674 tỷ đồng, tăng 486% so với cùng kỳ (285,7 tỷ đồng). Nguyên nhân là do 6 tháng đầu năm, chứng kiến sự tăng trưởng tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi chỉ số VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/06/2025 đạt 1.376 điểm - cao nhất kế từ năm 2022. Đi cùng xu thế của thị trường, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của VIX có sự tăng trưởng ấn tượng tăng 481,8%, tương ứng tăng 2.056 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc ngày 30/06/2025 cũng đặt dấu ấn cho hoạt động cho vay và phải thu của Công ty, khi lần đầu tiên, dư nợ cho vay và phải thu vượt mốc 9 nghìn tỷ, tăng trưởng 161% so với đầu năm, lợi nhuận thu được từ hoạt động phải thu và cho vay của 6 tháng đầu năm 2025 tăng 60,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 1.200 tỷ đồng, VIX đã vượt kế hoạch đề ra tới gần 40%.

Được biết, Hội đồng Quản trị VIX đã thông qua hạn mức tín dụng tại TCB với tổng hạn mức tín dụng là 4.000 tỷ đồng nhằm đầu tư kinh doanh Trái phiếu Chính Phủ/Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh; Đầu tư kinh doanh Trái phiếu Ngân hàng của nhóm Big4: Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV; cho vay Margin

Đồng thời, thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX tại TCB.

Mới đây, theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 27/8, Công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với số vốn ban đầu 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

VIXEX có trụ sở tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hiếu là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần FTG Việt Nam là công ty mẹ của VIXEX khi sở hữu 64,5% vốn; Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C sở hữu 20,5 triệu cổ phần, chiếm 20,5% vốn và Công ty cổ phần Chứng khoán VIX góp 15%.

VIX lên kế hoạch phân phối gần 80 triệu cổ phiếu "ế"

08:29, 14/09/2024

Chứng khoán VIX chi hơn 309 tỷ làm cổ đông lớn của Tập đoàn PC1

16:08, 09/09/2024

Chứng khoán VIX huy động vốn thêm gần 6.500 tỷ đồng, chuẩn bị cho "sóng thần" nâng hạng

12:12, 25/03/2024

Chứng khoán VIX huy động vốn thêm gần 6.500 tỷ đồng, chuẩn bị cho

Từ khóa:

Big4 chứng khoán điều chỉnh tăng lợi nhuận trước và sau thuế ian tăng hạn mức tín dụng TCB VIX VIXEX

Đọc thêm

VEF lấy ý kiến cổ đông tạm ứng cổ tức tỷ lệ 330%

Theo VEF, trên cơ sở số liệu đã được soát xét bởi Công ty TNHH Emst &Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính của VEF đến thời điểm 30/6/2025 là hơn 10.350 tỷ đồng.

Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu SGR

Bất động sản REE đăng ký bán tiếp 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về hơn 12,3 triệu cổ phiếu, chiếm 17,63% vốn điều lệ, từ ngày 23/9-21/10 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

PVI chốt danh sách trả cổ tức năm 2024 tăng 3% so với kế hoạch

Với hơn 234,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PVI sẽ chi gần 737,9 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Chủ tịch PDR bán thỏa thuận thành công 88 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt tại PDR giảm từ 359,8 triệu cổ phiếu, chiếm 36,7% vốn xuống còn 271,8 triệu cổ phiếu, chiếm 27,7% và vẫn là cổ đông lớn nhất.

VIX đã bán 3 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại PC1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Đầu tư

2

Tổng Bí thư: Sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc chính là sức mạnh của lòng dân

Tiêu điểm

3

Hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư từ doanh nghiệp Trung Quốc đổ vào Nghệ An

Đầu tư

4

Mỹ đề xuất “phao cứu sinh” tài chính cho Argentina

Thế giới

5

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy