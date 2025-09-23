Vượt 40% kế hoạch, VIX muốn điều chỉnh lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333%

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, VIX muốn điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333% lần lượt từ 1.500 tỷ lên 5.000 tỷ và từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Theo đó, VIX thông báo việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10/2025.

Đại hội dự kiến tổ chức đại hội tại TP.Hà Nội, thời gian tổ chức, địa điểm và chương trình họp cụ thể sẽ được công ty thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp. Nội dung họp nhằm thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trong thông báo mới nhất, Hội đồng Quản trị VIX công bố trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Cụ thể, VIX muốn điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333% lần lượt từ 1.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, VIX ghi nhận lãi 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 1.674 tỷ đồng, tăng 486% so với cùng kỳ (285,7 tỷ đồng). Nguyên nhân là do 6 tháng đầu năm, chứng kiến sự tăng trưởng tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi chỉ số VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/06/2025 đạt 1.376 điểm - cao nhất kế từ năm 2022. Đi cùng xu thế của thị trường, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của VIX có sự tăng trưởng ấn tượng tăng 481,8%, tương ứng tăng 2.056 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc ngày 30/06/2025 cũng đặt dấu ấn cho hoạt động cho vay và phải thu của Công ty, khi lần đầu tiên, dư nợ cho vay và phải thu vượt mốc 9 nghìn tỷ, tăng trưởng 161% so với đầu năm, lợi nhuận thu được từ hoạt động phải thu và cho vay của 6 tháng đầu năm 2025 tăng 60,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 1.200 tỷ đồng, VIX đã vượt kế hoạch đề ra tới gần 40%.

Được biết, Hội đồng Quản trị VIX đã thông qua hạn mức tín dụng tại TCB với tổng hạn mức tín dụng là 4.000 tỷ đồng nhằm đầu tư kinh doanh Trái phiếu Chính Phủ/Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh; Đầu tư kinh doanh Trái phiếu Ngân hàng của nhóm Big4: Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV; cho vay Margin

Đồng thời, thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX tại TCB.

Mới đây, theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 27/8, Công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với số vốn ban đầu 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

VIXEX có trụ sở tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hiếu là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần FTG Việt Nam là công ty mẹ của VIXEX khi sở hữu 64,5% vốn; Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C sở hữu 20,5 triệu cổ phần, chiếm 20,5% vốn và Công ty cổ phần Chứng khoán VIX góp 15%.