Vượt 40% kế hoạch, VIX muốn điều chỉnh lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333%
Hoài An
23/09/2025, 17:22
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, VIX muốn điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333% lần lượt từ 1.500 tỷ lên 5.000 tỷ và từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ.
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
Theo đó, VIX thông báo việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10/2025.
Đại hội dự kiến tổ chức đại hội tại TP.Hà Nội, thời gian tổ chức, địa điểm và chương trình họp cụ thể sẽ được công ty thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp. Nội dung họp nhằm thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Trong thông báo mới nhất, Hội đồng Quản trị VIX công bố trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
Cụ thể, VIX muốn điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333% lần lượt từ 1.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, VIX ghi nhận lãi 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 1.674 tỷ đồng, tăng 486% so với cùng kỳ (285,7 tỷ đồng). Nguyên nhân là do 6 tháng đầu năm, chứng kiến sự tăng trưởng tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi chỉ số VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/06/2025 đạt 1.376 điểm - cao nhất kế từ năm 2022. Đi cùng xu thế của thị trường, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của VIX có sự tăng trưởng ấn tượng tăng 481,8%, tương ứng tăng 2.056 tỷ so với cùng kỳ năm trước.
Kết thúc ngày 30/06/2025 cũng đặt dấu ấn cho hoạt động cho vay và phải thu của Công ty, khi lần đầu tiên, dư nợ cho vay và phải thu vượt mốc 9 nghìn tỷ, tăng trưởng 161% so với đầu năm, lợi nhuận thu được từ hoạt động phải thu và cho vay của 6 tháng đầu năm 2025 tăng 60,7% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 1.200 tỷ đồng, VIX đã vượt kế hoạch đề ra tới gần 40%.
Được biết, Hội đồng Quản trị VIX đã thông qua hạn mức tín dụng tại TCB với tổng hạn mức tín dụng là 4.000 tỷ đồng nhằm đầu tư kinh doanh Trái phiếu Chính Phủ/Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh; Đầu tư kinh doanh Trái phiếu Ngân hàng của nhóm Big4: Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV; cho vay Margin
Đồng thời, thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX tại TCB.
Mới đây, theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 27/8, Công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với số vốn ban đầu 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
VIXEX có trụ sở tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hiếu là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
Công ty cổ phần FTG Việt Nam là công ty mẹ của VIXEX khi sở hữu 64,5% vốn; Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C sở hữu 20,5 triệu cổ phần, chiếm 20,5% vốn và Công ty cổ phần Chứng khoán VIX góp 15%.
VIX lên kế hoạch phân phối gần 80 triệu cổ phiếu "ế"
08:29, 14/09/2024
Chứng khoán VIX chi hơn 309 tỷ làm cổ đông lớn của Tập đoàn PC1
16:08, 09/09/2024
Chứng khoán VIX huy động vốn thêm gần 6.500 tỷ đồng, chuẩn bị cho "sóng thần" nâng hạng
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: