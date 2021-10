Vượt bệnh hiểm nghèo, trở thành nữ doanh nhân của người nghèo

Phạm Thị Sáu sinh năm 1967 tại xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hơn 25 năm trước, sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 1, người phụ nữ trẻ này đã rời quê, theo chồng vào Đà Nẵng sinh cơ, lập nghiệp trên đất Thọ Quang (nay thuộc quận Sơn Trà). Cô Phạm Thị Sáu đổi tên thành Phạm Hậu để đem theo một nửa tên quê làm hành trang. Mặc dù có bằng sư phạm, nhưng không xin được việc đúng chuyên môn, Phạm Hậu phải đi bán căng tin thuê.

NGHỊ LỰC VƯỢT QUA NGHÈO ĐÓI, BỆNH NAN Y

Hồi ấy, bán đảo Sơn Trà vô cùng hoang sơ, ít nhà dân, chưa có điện cũng chưa có nước sạch. Từ 3 - 4 giờ sáng, chị Hậu đã phải thức dậy, vượt qua bên kia đồi để xách nước về dùng, rồi đi xin nước gạo về nuôi đàn lợn 6 con...

Năm 2011, một tai họa bất ngờ ập đến, Hậu bị mắc bệnh ung thư vú. Qua xét nghiệm và chẩn đoán, bác sỹ cho biết chị khó có thể qua khỏi trong vài năm. Trong cơn hoảng hốt, chị bỗng nhớ đến 2 con còn nhỏ, đang tuổi ăn học, nếu mình mất đi thì ai nuôi nấng chúng? “Phải bằng mọi cách để chữa trị bệnh để kéo dài thời gian sống, để lo cho các con ngày nào hay ngày nấy” - ý nghĩ ấy đã khiến cho chị thêm nghị lực sống. Ngày ngày chị luôn tuân theo chỉ định chữa bệnh của bác sỹ và kết hợp cùng với một chế độ tập luyện nghiêm ngặt.

Chị được Hội Phụ nữ địa phương và Câu lạc bộ “Sống để yêu thương” của phường Thọ Quang động viên, khích lệ, nhờ đó đã vượt qua sự trầm cảm, buồn lo. Chị tham gia hầu hết các hoạt động do Hội phụ nữ địa phương phát động, nhờ vậy càng thêm yêu đời. Nghị lực sống đã giúp chị chiến thắng bạo bệnh, sức khỏe ổn định dần. Phạm Hậu tiếp tục bắt tay vào công việc còn đang dang dở, không nề hà bất cứ việc gì mà các doanh nghiệp cần khi chị ký hợp đồng làm thuê đủ mọi việc. Ngoài ra chị còn làm thêm đại lý tư vấn bảo hiểm nhân thọ.

Niềm đam mê giúp ích cho người, cho đời như một phép màu không chỉ xua đi mọi cam go của đời sống hôn nhân không mấy hạnh phúc mà còn chiến thắng cả tật bệnh trong cơ thể chị.

Thu nhập liên tục tăng, cuộc sống đỡ cơ cực hơn, chị bắt đầu có của ăn, của để. Khi số tiền dành dụm được dần khấm khá, chị Hậu đầu tư vào kinh doanh, thành lập một doanh nghiệp gia đình. Công việc kinh doanh suôn sẻ, có tiền, chị lại càng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội của Câu lạc bộ “Sống để yêu thương” của phường Thọ Quang. Một tháng 2 lần, chị cùng các thành viên của Câu lạc bộ tới các trung tâm khuyết tật, trại trẻ mồ côi, những hộ khó khăn để trợ giúp…

Chị ngỡ ngàng, sung sướng khi thấy mình khỏe hẳn và như trẻ hơn nhiều so với tuổi tác, so với nhiều năm trước. Tiếp tục nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng phụ nữ và được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp của phụ nữ năm 2019” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng. Đặc biệt, việc thành lập Hội Quý bà Polly cùng CLB “Quý bà” ở địa phương cũng là một thuận lợi lớn cho Phạm Hậu được thể hiện hết khả năng của mình.

SỐNG LÀ CHO, ĐÂU PHẢI NHẬN VỀ MÌNH

Năm 2019, Phạm Hậu tham dự cuộc thi “Người mẫu Quý bà thanh lịch Việt Nam”. Chung kết cuộc thi diễn ra tại Hà Nội với các thí sinh tuổi trung niên được lựa chọn từ vòng sơ khảo tới từ 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đây là sân chơi lớn cho những phụ nữ không còn trẻ, biết vượt lên hoàn cảnh để bảo vệ sức khỏe, nhan sắc, hoàn thiện về nhân cách và lối sống. Phạm Hậu lọt vào top 5, đoạt danh hiệu “Quý bà nhân ái”. Bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Quý bà thanh lịch Việt Nam, Chủ tịch Hội Quý bà thanh lịch TP. Đà Nẵng.

Năm 2020, bà Phạm Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân GIDIFA Việt Nam. Đây là tổ chức phi chính phủ, hoạt động nhằm tạo cầu nối cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngày 10/4/2021, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam đã trao tặng Quý bà nhân ái, doanh nhân Phạm Thị Sáu cúp vàng và bảng vàng cống hiến vì sự nghiệp bảo tồn và phát huy Văn hoá dân tộc trong chương trình “ Vinh quy bái tổ - Xứng danh con cháu Lạc Hồng”.

Nữ doanh nhân Phạm Hậu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện

Từ đầu năm 2020 đến nay, bà Hậu trao hàng ngàn suất quà cho người nghèo trên địa bàn TP. Đà Nẵng, nhiệt tình ủng hộ các lực lượng chống dịch, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho 6 bệnh viện tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, với vai trò là Quý bà Nhân ái Đà Nẵng năm 2019, doanh nhân Phạm Hậu đã vận động các tổ chức, cá nhân, Hội Quý bà thanh lịch trên cả nước ủng hộ lực lượng phòng chống dịch tại Đà Nẵng và quận Sơn Trà số tiền gần 80 triệu đồng. Ngoài ra, sau 5 ngày gửi thư vận động, doanh nhân Phạm Hậu đã xin được nhiều vật dụng như khẩu trang y tế, đồ bảo hộ từ trường Trung cấp Lý luận chính trị TP. Hà Nội; nước sát khuẩn từ một công ty ở tận Sài Gòn và một số nhà thuốc để hỗ trợ cho lực lượng phòng chống dịch tại Sơn Trà và Tp. Đà Nẵng.

Năm 2021, ngay trong những thời điểm Covid-19 bùng phát, bà Hậu đã tích cực liên hệ với các địa phương chở hàng đến hỗ trợ kịp thời cho người nghèo. Trong đó, với sự đồng hành của ông Trần Thanh Vinh – Phó Giám đốc Công Ty TNHH Ngư cụ Cầu Thành cũng tại Tp. Đà Nẵng đã hỗ trợ 3,5 tấn gạo cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn quận Sơn Trà. Đặc biệt, bà Hậu tự nguyện phục vụ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại địa phương.

Chính những hành động thiện nguyện nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng trong giai đoạn khó khăn của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đã tỏa sáng một tấm gương phụ nữ Việt Nam Phạm Thị Sáu – Phạm Hậu giỏi việc nước, đảm việc nhà, sẵn sàng cống hiến và sẻ chia. Nữ doanh nhân Đà Nẵng tiêu biểu Phạm Hậu thật xứng đáng với những tấm bằng khen mà lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các cấp chính quyền trao tặng. Bà là hình mẫu lý tưởng về một doanh nhân thời đại mới “Sống là cho, đâu phải nhận về mình”.