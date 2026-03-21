Vượt sóng biến động toàn cầu, nông nghiệp Việt Nam hướng tới tương lai bền vững

Chu Khôi

21/03/2026, 07:02

Ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi lớn. Sự đồng lòng và nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả các bên liên quan sẽ là “chìa khóa” để vượt qua mọi thách thức, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

Nông nghiệp Việt Nam hướng tới tương lai bền vững.
Nông nghiệp Việt Nam hướng tới tương lai bền vững.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa có thư ngỏ gửi đến cộng đồng Doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường.

Thư nêu rõ: Ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn trong bối cảnh toàn cầu biến động mạnh mẽ. Với sự đóng góp đáng kể từ cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, năm 2025, ngành đã đạt được những thành tựu ấn tượng với GDP tăng 3,78% và kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70,09 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra. Những con số này không chỉ khẳng định vị thế vững chắc của ngành mà còn tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững trong năm 2026.

Tuy nhiên, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đang gây ra những hệ lụy không nhỏ, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy chi phí logistics cùng vật tư đầu vào tăng cao. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định cần tập trung ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung vật tư nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất và logistics để bảo vệ người sản xuất, duy trì chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng chủ động, linh hoạt ứng phó với sự biến động của môi trường kinh doanh, đồng thời chia sẻ khó khăn với người sản xuất. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, được khuyến khích giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh liên kết chuỗi và tiêu thụ nội địa cũng được ưu tiên, với tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa thị trường và chuyển đổi xanh, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Đông Á, Nam Á, EU, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. Việc tận dụng hiệu quả các FTA đã ký kết để mở rộng thị phần cũng là một trong những chiến lược quan trọng.

"Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ lắng nghe, xử lý hoặc tham mưu Chính phủ tháo gỡ kịp thời các khó khăn của doanh nghiệp. Thách thức từ xung đột Trung Đông là khó khăn chung, nhưng cũng là phép thử cho bản lĩnh và sức sáng tạo của ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam", Bộ trưởng nhấn mạnh; đồng thời khẳng định với truyền thống đoàn kết, "tương thân tương ái", sự chủ động linh hoạt, sự đồng lòng giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ giúp biến thách thức thành cơ hội, hoàn thành xuất sắc mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Ngành nông nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông

09:07, 13/03/2026

Ngành nông nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông

Mô hình sản xuất lúa phát thải thấp: Thế mạnh nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

09:47, 12/03/2026

Mô hình sản xuất lúa phát thải thấp: Thế mạnh nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành

10:20, 10/03/2026

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành

biến động toàn cầu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng, chuỗi cung ứng, dùng hàng Việt Nam, giảm chi phí sản xuất, liên kết chuỗi, Ngành nông nghiệp Việt Nam, thị trường tiềm năng, thư ngỏ cộng đồng doanh nghiệp, Xuất khẩu nông lâm thủy sản

Kéo dài thời hạn tạm ngưng Nghị định 46 để chờ Luật mới

Kéo dài thời hạn tạm ngưng Nghị định 46 để chờ Luật mới

Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, nhằm kịp thời tháo gỡ các bất cập phát sinh trong thực tiễn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế

Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô...

Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới...

Thúc đẩy ứng dụng Blockchain và AI trong minh bạch và nâng cao giá trị nông sản

Thúc đẩy ứng dụng Blockchain và AI trong minh bạch và nâng cao giá trị nông sản

Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều động lực từ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc ứng dụng Blockchain, AI trong truy xuất nguồn gốc góp phần nâng cao minh bạch, gia tăng giá trị và củng cố vai trò “trụ đỡ” của ngành…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

