Vượt sóng biến động toàn cầu, nông nghiệp Việt Nam hướng tới tương lai bền vững

Ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi lớn. Sự đồng lòng và nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả các bên liên quan sẽ là “chìa khóa” để vượt qua mọi thách thức, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa có thư ngỏ gửi đến cộng đồng Doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường.

Thư nêu rõ: Ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn trong bối cảnh toàn cầu biến động mạnh mẽ. Với sự đóng góp đáng kể từ cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, năm 2025, ngành đã đạt được những thành tựu ấn tượng với GDP tăng 3,78% và kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70,09 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra. Những con số này không chỉ khẳng định vị thế vững chắc của ngành mà còn tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững trong năm 2026.

Tuy nhiên, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đang gây ra những hệ lụy không nhỏ, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy chi phí logistics cùng vật tư đầu vào tăng cao. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định cần tập trung ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung vật tư nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất và logistics để bảo vệ người sản xuất, duy trì chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng chủ động, linh hoạt ứng phó với sự biến động của môi trường kinh doanh, đồng thời chia sẻ khó khăn với người sản xuất. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, được khuyến khích giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh liên kết chuỗi và tiêu thụ nội địa cũng được ưu tiên, với tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa thị trường và chuyển đổi xanh, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Đông Á, Nam Á, EU, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. Việc tận dụng hiệu quả các FTA đã ký kết để mở rộng thị phần cũng là một trong những chiến lược quan trọng.

"Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ lắng nghe, xử lý hoặc tham mưu Chính phủ tháo gỡ kịp thời các khó khăn của doanh nghiệp. Thách thức từ xung đột Trung Đông là khó khăn chung, nhưng cũng là phép thử cho bản lĩnh và sức sáng tạo của ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam", Bộ trưởng nhấn mạnh; đồng thời khẳng định với truyền thống đoàn kết, "tương thân tương ái", sự chủ động linh hoạt, sự đồng lòng giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ giúp biến thách thức thành cơ hội, hoàn thành xuất sắc mục tiêu tăng trưởng năm 2026.