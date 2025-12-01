VYLT 2025: Thế hệ trẻ logistics Việt Nam kiến tạo tương lai

Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 tạo nên bức tranh toàn cảnh của một hệ sinh thái logistics Việt Nam hiện đại, thông minh và có chiều sâu chiến lược...

Chung kết Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 (VYLT 2025), do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức ngày 30/11/2025 đã chính thức khép lại, tìm ra nhà vô địch xuất sắc nhất.

Sân chơi trí tuệ này đã quy tụ 12 đội thi ưu tú nhất trên toàn quốc, mang đến những đề án công phu, thể hiện tư duy chiến lược sắc bén và khả năng ứng dụng công nghệ vào các bài toán thực tiễn của ngành logistics.

Thành quả ấn tượng của các đội thi là minh chứng rõ ràng cho sự chủ động, bản lĩnh và khát khao đóng góp của thế hệ trẻ trong việc xây dựng ngành logistics Việt Nam hiện đại, hiệu quả, hội nhập sâu rộng và nâng cao năng lực vận hành chuỗi cung ứng.

Sau 3 vòng thi đấu đầy kịch tính và căng thẳng, đội Challengers đến từ Trường Đại học Ngoại thương đã xuất sắc giành Giải Nhất chung cuộc.

Đề tài của đội Challengers tập trung vào việc giải quyết nút thắt hạ tầng cho phương tiện giao thông thế hệ mới và được Ban Giám khảo đánh giá là mang tính chiến lược và tính khả thi cao.

Giải pháp SMARTCHARGE của đội Challengers được triển khai nhằm xây dựng nền tảng chung kết nối toàn bộ trạm sạc non-VinFast trên toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tìm trạm, theo dõi tình trạng sạc và yên tâm trên mọi hành trình, đồng thời hỗ trợ chủ trạm tối ưu vận hành.

Đội Texco của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại không chỉ giành Giải Nhì của cuộc thi mà còn nhận thêm giải "Đội thi có Đề án Triển vọng nhất” với đề tài “Ứng dụng AI – Blockchain – OCR trong quy trình lập Bảng kê khai hàng hóa xuất khẩu đề nghị cấp C/O”.

Đề tài nhằm tự động hóa quy trình kê khai, giảm thời gian, chi phí và sai sót so với phương thức thủ công. Hệ thống kết nối, trích xuất dữ liệu và xác định tiêu chí xuất xứ tự động, đồng thời lưu trữ minh bạch trên blockchain để truy xuất nhanh.

Đề án hứa hẹn một sự thay đổi đột phá trong việc giảm thời gian, chi phí và loại bỏ sai sót trong quy trình lập bảng kê, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Hai đội thi 4PM (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) và 2TWIN (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) đã được vinh danh đồng Giải Ba.

Đội 4PM tập trung vào logistics nông nghiệp với đề tài “Nâng cao giá trị chuỗi cung ứng lúa gạo bằng mô hình liên kết thí điểm tại tỉnh Đồng Tháp”. Dự án sử dụng nền tảng Web Ricelink để liên kết người nông dân với các cơ sở sấy, giúp giảm thiểu hao hụt sau thu hoạch và mang lại tác động xã hội lớn, cải thiện đời sống người nông dân.

Đội 2TWIN lại chọn hướng logistics cảng biển với giải pháp “Decision Support System” dựa trên mô hình Digital Twin. Công nghệ mô phỏng tiên tiến Digital Twin tạo ra mô hình ảo của Depot, cho phép quản lý đưa ra quyết định tối ưu về bố trí container rỗng và luồng xe, trực tiếp giảm ùn tắc và tối đa hóa hiệu suất hoạt động của bãi.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao Giải Khuyến khích cho 8 đội còn lại, ghi nhận chất lượng đề tài và sự cống hiến nghiêm túc tại Vòng Chung kết.

Các đội nhận giải Khuyến khích bao gồm: LogiChain (Trường Đại học Lạc Hồng) , Think Different (Trường Đại học Duy Tân), LogIn (Đại học RMIT Việt Nam), Genlog (Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ), Fortis (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế), Logi - Starlight (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội), P.H.A.T (Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam) và Ninjalog (Học viện Ngoại giao).

Đặc biệt, với số phiếu bình chọn áp đảo từ cộng đồng, đội P.H.A.T của Trường Đại học Hàng hải đã giành giải Đội thi được yêu thích nhất. Thành tích này khẳng định sức hấp dẫn và nhu cầu lớn của xã hội đối với đề tài “IntelliBox: Thùng vận chuyển an toàn cho linh kiện điện tử”.

Đánh giá về cuộc thi, PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA), Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho rằng mỗi đề án tại VYLT 2025 thực sự là một mảnh ghép quan trọng, góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh của một hệ sinh thái logistics Việt Nam hiện đại, thông minh và có chiều sâu chiến lược.

VNYLT 2025 không chỉ dừng lại ở một cuộc thi chuyên môn mà đã trở thành một hệ sinh thái học thuật kết nối sinh viên với nhà trường và doanh nghiệp.

Sự đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp của các đội thi đã vượt qua khuôn khổ một cuộc thi sinh viên, đưa những ý tưởng triển vọng tiến gần hơn với khả năng triển khai trong thực tế doanh nghiệp. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn của thế hệ trẻ Việt Nam trước các thách thức lớn của nền kinh tế.