Westique Flex: Chính sách thanh toán giãn 30 tháng tạo cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm khu Tây TP.HCM

Theo nhà phát triển VCRE, Westique Flex được thiết kế nhằm giúp nhà đầu tư tối ưu dòng vốn ngay từ giai đoạn đầu. Với khoản thanh toán ban đầu 30%, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng, khách hàng có thể sở hữu căn hộ tại khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng ở phía Tây TP.HCM.
Anh Hoàng Nam, 35 tuổi, chuyên viên tài chính và nhà đầu tư cá nhân tại TP.HCM, cho biết dòng tiền và khả năng sinh lời là những yếu tố anh quan tâm khi đầu tư bất động sản cho thuê.
“Là người làm đầu tư cho thuê lâu năm, điều tôi quan tâm nhất là biên độ lợi nhuận và dòng tiền trả góp hằng tháng phải nhẹ nhàng. Gói Westique Flex thực sự giải quyết được bài toán khó này. Thanh toán 30% là nhận nhà, tôi có thể khai thác cho thuê ngay để lấy tiền đó hỗ trợ ngược lại cho các đợt thanh toán giãn cách sau. Vừa giữ được tài sản giá trị vị trí vàng, vừa không bị bó buộc vốn”, anh Nam chia sẻ.
Sử dụng đòn bẩy tài chính là một trong những phương thức được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhằm tăng tính linh hoạt của dòng tiền, giảm áp lực thanh toán và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn ban đầu.
Với gia đình có nhu cầu sử dụng căn hộ kết hợp đầu tư, tiến độ thanh toán cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Chị Minh Thư, 42 tuổi, nhà đầu tư bất động sản tại khu Tây, cho biết vợ chồng chị lựa chọn căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án sau khi tìm hiểu chính sách thanh toán.
“Ban đầu vợ chồng mình rất thích căn 2 phòng ngủ ở đây vì không gian rộng rãi, con cái có chỗ vui chơi thoải mái mà đi làm khu vực trung tâm cũng thuận tiện. Tuy nhiên, áp lực gom một cục tiền lớn lúc đầu khiến mình khá đắn đo. Khi biết đến chính sách chỉ cần vốn ban đầu 30%, khoảng 1,8 tỷ đồng, và được giãn tiến độ đến 30 tháng, mình quyết định xuống tiền ngay. Vừa đủ thời gian để dòng tiền kinh doanh bên ngoài kịp xoay vòng mà không phải vay mượn, chịu áp lực ngân hàng”, chị Thư cho biết.
Tại The Westique Residences, căn hộ 2 phòng ngủ được định hướng đáp ứng nhu cầu của cả gia đình trẻ lẫn nhà đầu tư cho thuê. Thiết kế tối ưu diện tích, công năng linh hoạt giúp căn hộ vừa bảo đảm không gian sinh hoạt chung cho gia đình, vừa có khả năng đáp ứng nhu cầu thuê nhà tại khu vực.
Bên cạnh đó, dự án nằm trên mặt tiền đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, tạo thuận lợi cho việc kết nối và giao thương. Vị trí này cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình phát triển hạ tầng khu Tây TP.HCM.
Theo thông tin từ dự án, chương trình Westique Flex chỉ áp dụng cho 54 căn hộ 2 phòng ngủ có vị trí đẹp trong tổng số 95 căn. Số lượng giới hạn khiến chương trình trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với khách hàng đang tìm kiếm phương án sở hữu căn hộ với tiến độ thanh toán được giãn cách.
Bên cạnh Westique Flex, The Westique Residences còn cung cấp các phương án thanh toán khác, gồm Westique Balance, Westique Smart và Westique Forward, hướng đến những nhu cầu tài chính và chiến lược đầu tư khác nhau.
Với Westique Balance, người mua thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán, sau đó đóng 5% mỗi quý cho đến khi nhận nhà. Mức chiết khấu áp dụng tối đa 7,6%.
Trong khi đó, Westique Forward dành cho khách hàng lựa chọn phương án thanh toán nhanh 50% hoặc 70%, với mức chiết khấu trực tiếp tương ứng 10,6% và 13,1%.
Đối với Westique Smart, khách hàng có thể sử dụng đòn bẩy tài chính với sự hỗ trợ từ MB Bank và ACB. Theo chính sách được giới thiệu, khách hàng có thể vay tối đa 70% giá trị căn hộ, được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng.
The Westique Residences tọa lạc trên mặt tiền đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, được phát triển theo triết lý “boutique”, chú trọng trải nghiệm thay vì số lượng.
Theo VCRE, tinh thần boutique được thể hiện trong cách tổ chức sản phẩm, từ ngôn ngữ kiến trúc, không gian căn hộ đến hệ thống tiện ích. Các chi tiết được định hướng theo phong cách tinh gọn nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sống của cư dân.
Hệ tiện ích của dự án gồm hồ bơi vô cực ứng dụng công nghệ điện phân muối, khu gym – yoga, jacuzzi, phòng chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng, trạm sạc xe điện và Sky Park trên tầng thượng. Những tiện ích này góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống tại dự án.
Với nhiều phương án thanh toán cùng dòng căn hộ 2 phòng ngủ có số lượng giới hạn, The Westique Residences hướng đến nhóm khách hàng vừa quan tâm đến nhu cầu an cư, vừa tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản tại khu Tây TP.HCM.
Hiện nhà mẫu dự án đã sẵn sàng đón khách tham quan, VCRE cũng ký nhiều hợp tác với 7-Eleven, Savills để bổ sung tiện ích, chất lượng dịch vụ cho cư dân.
Tìm hiểu dự án The Westique Residences
Địa chỉ Nhà mẫu: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP HCM
Địa chỉ dự án: 289 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP HCM
Hotline: 090 181 1819.
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