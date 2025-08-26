Westlake Square Hanoi: Takashimaya Department Store đầu tiên tại Hà Nội chính thức được hiện thực hoá
26/08/2025, 07:52
Sau lễ khởi công vào đầu tháng 8, Westlake Square Hanoi chính thức bước vào giai đoạn hiện thực hoá, đánh dấu bước tiến chiến lược của Toshin Development và Takashimaya tại thị trường Hà Nội.
Dự án không chỉ mang Takashimaya Department Store đầu tiên tới thủ đô, mà còn định hình một chuẩn mực bán lẻ - thương mại mới. Tọa lạc ngay trung tâm Tây Hồ Tây, Westlake Square Hanoi hứa hẹn trở thành điểm đến biểu tượng, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách thuê cao cấp.
DI SẢN TAKASHIMAYA VÀ TẦM NHÌN TOSHIN DEVELOPMENT
Được thành lập từ năm 1831 tại Kyoto, Takashimaya đã gần 200 năm phát triển, trở thành biểu tượng của ngành bán lẻ Nhật Bản. Không chỉ nổi tiếng với chuỗi cửa hàng bách hóa, Takashimaya còn được biết đến như hiện thân của tinh thần hiếu khách Omotenashi, nghệ thuật phục vụ khách hàng và chiều sâu văn hoá tiêu dùng Nhật Bản.
Là công ty trực thuộc của Takashimaya, Toshin Development chính là bàn tay kiến tạo nên các tổ hợp thương mại cao cấp hàng đầu tại Nhật Bản và châu Á. Sứ mệnh của Toshin Development không chỉ dừng ở phát triển bất động sản, mà còn là mở rộng giá trị văn hóa Nhật Bản ra thế giới thông qua các công trình gắn liền với phong cách sống mới và thấu hiểu sâu sắc văn hóa bản địa.
Tại Việt Nam, dấu ấn đầu tiên của Toshin Development là Saigon Centre, nơi khai sinh ra khái niệm “mua sắm gắn liền với phong cách sống” cùng Takashimaya Department Store, tổ hợp F&B cao cấp và văn phòng hạng A giữa trung tâm thành phố. Tại Hà Nội, Toshin Development tiếp tục hành trình này với The Loop by Takashimaya mang đến không gian trải nghiệm mua sắm sáng tạo, kết nối giới trẻ tri thức thủ đô.
Sự kết hợp giữa di sản của Takashimaya và năng lực phát triển chiến lược của Toshin Development đã tạo nền móng cho sự ra đời của Westlake Square Hanoi.
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CAO CẤP: ÁP LỰC VÀ CƠ HỘI
Theo Báo cáo Tổng quan về thị trường của Savills, giá thuê mặt bằng tầng trệt tại khu vực trung tâm Hà Nội đã tăng 6% so với cùng kỳ, nhiều vị trí đắc địa ghi nhận mức tăng đến 37%. Trong khi đó, tỷ lệ trống tại các tài sản bán lẻ cao cấp duy trì ở mức thấp, với nguồn cung mới trong ba năm tới chỉ khoảng 4.800 m2, tạo ra áp lực lớn và dư địa tăng trưởng mạnh trong phân khúc cao cấp.
Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc cấp cao Bộ phận Cho thuê Thương mại tại Savills Việt Nam chia sẻ: "Áp lực thuê mặt bằng tại khu vực trung tâm đang gia tăng rõ rệt với giá thuê leo thang. Điều này khiến các thương hiệu và nhà phát triển đang dịch chuyển sang các trung tâm thương mại được đầu tư bài bản như Westlake Square Hanoi, nơi có tiềm năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng không gian và vận hành.”
WESTLAKE SQUARE HANOI - BIỂU TƯỢNG BÁN LẺ THẾ HỆ MỚI CỦA THỦ ĐÔ
Dự án được phát triển trong khu đô thị mới Starlake, trung tâm hành chính - ngoại giao tương lai của Hà Nội, nơi quy tụ 13 bộ ban ngành và 13 đại sứ quán cùng cộng đồng cư dân quốc tế. Sở hữu kết nối hoàn hảo đến sân bay Nội Bài, tuyến Metro và các trục giao thông vành đai trọng yếu, dự án còn nằm trong định hướng quy hoạch mở rộng đô thị Thủ đô đến năm 2030.
Giai đoạn I của dự án gồm tòa nhà cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 43.000 m2, dự kiến vận hành từ quý 3 năm 2027. Đây sẽ là nơi đặt cửa hàng Takashimaya Department Store đầu tiên tại Hà Nội, thương hiệu bán lẻ lâu đời và danh tiếng hàng đầu Nhật Bản. Takashimaya không chỉ nâng tầm giá trị thương hiệu cho dự án, mà còn tạo ra một điểm hội tụ văn hóa Nhật Bản, không gian mua sắm cá nhân hóa, khác biệt hoàn toàn với mô hình trung tâm thương mại truyền thống.
GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT CỦA WESTLAKE SQUARE HANOI
Westlake Square Hanoi được định hình bởi triết lý thiết kế Nhật Bản đương đại, kết hợp hài hòa giữa công năng, thiên nhiên và tính cộng đồng. Khu vực giếng trời trung tâm thông thoáng là không gian đa chức năng vừa đón ánh sáng tự nhiên, vừa là nơi tổ chức sự kiện, hoạt động nghệ thuật và giao lưu xã hội. Tại đây, các khu vực đa chức năng được bố trí linh hoạt, mang đến trải nghiệm nghỉ ngơi, làm việc và kết nối cộng đồng.
Một điểm nhấn khác biệt khác là khu vườn chìm với không gian xanh mở, nơi tạo nên trải nghiệm cân bằng, thư thái ngay giữa lòng đô thị. Đây cũng là không gian độc nhất trong các trung tâm thương mại tại Hà Nội, giúp khách hàng tận hưởng sự kết nối hài hòa với thiên nhiên.
Westlake Square Hanoi tiên phong kiến tạo mô hình “không gian thứ ba” giữa nhà và nơi làm việc, nơi mỗi cá nhân có thể tái tạo năng lượng, kết nối cộng đồng và tận hưởng bản thân. Mọi không gian, dịch vụ đều hướng tới trải nghiệm hiếu khách chuẩn Nhật, sự chăm sóc tỉ mỉ và cá nhân hóa với tinh thần Omotenashi.
Dự án hướng tới là trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ LEED Platinum (BD+C), nổi bật với mái xanh, vườn chìm thư giãn, tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường kiến tạo không gian sống cân bằng giữa lòng đô thị.
Ngay sau lễ khởi công, dự án đã khởi động các hạng mục thi công móng và chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng tiếp theo. Với tiến độ được cam kết chặt chẽ, Westlake Square Hanoi không chỉ là biểu tượng mới về kiến trúc và bán lẻ, mà còn nhanh chóng trở thành điểm đến ưu tiên cho các thương hiệu quốc tế và trong nước tìm kiếm không gian bán lẻ chuẩn mực mới tại Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030.
TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm
Ba dự án phải xác định lại giá đất gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính, dự án cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão
Bộ Xây dựng vừa có công điện số 52/CĐ-BXD gửi các đơn vị về việc triển khai quyết liện công tác khắc phục bão số 5 và mưa lũ sau bão..
Hà Nội: Chủ đầu tư dồn dập ra hàng trước tháng Ngâu
Tháng 7 và tháng 8/2025, thị trường bất động sản Hà Nội chứng kiến làn sóng mở bán rầm rộ từ các chủ đầu tư, bất chấp tâm lý e ngại thường thấy trước tháng Ngâu.
Xây dựng 14 thiết kế mẫu trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
Viện Kiến trúc quốc gia - đơn vị được Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đã xây dựng, hoàn thiện 14 thiết kế mẫu phương án kiến trúc trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền….
Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công
Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị sớm ban hành cơ chế đặc thù về mỏ vật liệu để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ các dự án cao tốc. Đồng thời, các đơn vị khảo sát kỹ nguồn vật liệu ngay từ giai đoạn lập dự án nhằm chủ động nguồn cung…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: