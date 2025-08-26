Westlake Square Hanoi: Takashimaya Department Store đầu tiên tại Hà Nội chính thức được hiện thực hoá

Sau lễ khởi công vào đầu tháng 8, Westlake Square Hanoi chính thức bước vào giai đoạn hiện thực hoá, đánh dấu bước tiến chiến lược của Toshin Development và Takashimaya tại thị trường Hà Nội.

Dự án không chỉ mang Takashimaya Department Store đầu tiên tới thủ đô, mà còn định hình một chuẩn mực bán lẻ - thương mại mới. Tọa lạc ngay trung tâm Tây Hồ Tây, Westlake Square Hanoi hứa hẹn trở thành điểm đến biểu tượng, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách thuê cao cấp.

DI SẢN TAKASHIMAYA VÀ TẦM NHÌN TOSHIN DEVELOPMENT

Được thành lập từ năm 1831 tại Kyoto, Takashimaya đã gần 200 năm phát triển, trở thành biểu tượng của ngành bán lẻ Nhật Bản. Không chỉ nổi tiếng với chuỗi cửa hàng bách hóa, Takashimaya còn được biết đến như hiện thân của tinh thần hiếu khách Omotenashi, nghệ thuật phục vụ khách hàng và chiều sâu văn hoá tiêu dùng Nhật Bản.

Westlake Square Hanoi nổi bật với thiết kế đương đại, khẳng định vị thế của chuẩn mực bán lẻ Nhật Bản tại Hà Nội.

Là công ty trực thuộc của Takashimaya, Toshin Development chính là bàn tay kiến tạo nên các tổ hợp thương mại cao cấp hàng đầu tại Nhật Bản và châu Á. Sứ mệnh của Toshin Development không chỉ dừng ở phát triển bất động sản, mà còn là mở rộng giá trị văn hóa Nhật Bản ra thế giới thông qua các công trình gắn liền với phong cách sống mới và thấu hiểu sâu sắc văn hóa bản địa.

Tại Việt Nam, dấu ấn đầu tiên của Toshin Development là Saigon Centre, nơi khai sinh ra khái niệm “mua sắm gắn liền với phong cách sống” cùng Takashimaya Department Store, tổ hợp F&B cao cấp và văn phòng hạng A giữa trung tâm thành phố. Tại Hà Nội, Toshin Development tiếp tục hành trình này với The Loop by Takashimaya mang đến không gian trải nghiệm mua sắm sáng tạo, kết nối giới trẻ tri thức thủ đô.

Sự kết hợp giữa di sản của Takashimaya và năng lực phát triển chiến lược của Toshin Development đã tạo nền móng cho sự ra đời của Westlake Square Hanoi.

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CAO CẤP: ÁP LỰC VÀ CƠ HỘI

Theo Báo cáo Tổng quan về thị trường của Savills, giá thuê mặt bằng tầng trệt tại khu vực trung tâm Hà Nội đã tăng 6% so với cùng kỳ, nhiều vị trí đắc địa ghi nhận mức tăng đến 37%. Trong khi đó, tỷ lệ trống tại các tài sản bán lẻ cao cấp duy trì ở mức thấp, với nguồn cung mới trong ba năm tới chỉ khoảng 4.800 m2, tạo ra áp lực lớn và dư địa tăng trưởng mạnh trong phân khúc cao cấp.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc cấp cao Bộ phận Cho thuê Thương mại tại Savills Việt Nam chia sẻ: "Áp lực thuê mặt bằng tại khu vực trung tâm đang gia tăng rõ rệt với giá thuê leo thang. Điều này khiến các thương hiệu và nhà phát triển đang dịch chuyển sang các trung tâm thương mại được đầu tư bài bản như Westlake Square Hanoi, nơi có tiềm năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng không gian và vận hành.”

WESTLAKE SQUARE HANOI - BIỂU TƯỢNG BÁN LẺ THẾ HỆ MỚI CỦA THỦ ĐÔ

Dự án được phát triển trong khu đô thị mới Starlake, trung tâm hành chính - ngoại giao tương lai của Hà Nội, nơi quy tụ 13 bộ ban ngành và 13 đại sứ quán cùng cộng đồng cư dân quốc tế. Sở hữu kết nối hoàn hảo đến sân bay Nội Bài, tuyến Metro và các trục giao thông vành đai trọng yếu, dự án còn nằm trong định hướng quy hoạch mở rộng đô thị Thủ đô đến năm 2030.

Giai đoạn I của dự án gồm tòa nhà cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 43.000 m2, dự kiến vận hành từ quý 3 năm 2027. Đây sẽ là nơi đặt cửa hàng Takashimaya Department Store đầu tiên tại Hà Nội, thương hiệu bán lẻ lâu đời và danh tiếng hàng đầu Nhật Bản. Takashimaya không chỉ nâng tầm giá trị thương hiệu cho dự án, mà còn tạo ra một điểm hội tụ văn hóa Nhật Bản, không gian mua sắm cá nhân hóa, khác biệt hoàn toàn với mô hình trung tâm thương mại truyền thống.

GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT CỦA WESTLAKE SQUARE HANOI

Westlake Square Hanoi được định hình bởi triết lý thiết kế Nhật Bản đương đại, kết hợp hài hòa giữa công năng, thiên nhiên và tính cộng đồng. Khu vực giếng trời trung tâm thông thoáng là không gian đa chức năng vừa đón ánh sáng tự nhiên, vừa là nơi tổ chức sự kiện, hoạt động nghệ thuật và giao lưu xã hội. Tại đây, các khu vực đa chức năng được bố trí linh hoạt, mang đến trải nghiệm nghỉ ngơi, làm việc và kết nối cộng đồng.

Không gian xanh đa chức năng (POD) – nơi nghỉ ngơi, làm việc linh hoạt và kết nối cộng đồng trong trung tâm thương mại.

Một điểm nhấn khác biệt khác là khu vườn chìm với không gian xanh mở, nơi tạo nên trải nghiệm cân bằng, thư thái ngay giữa lòng đô thị. Đây cũng là không gian độc nhất trong các trung tâm thương mại tại Hà Nội, giúp khách hàng tận hưởng sự kết nối hài hòa với thiên nhiên.

Vườn chìm - không gian xanh độc nhất tại trung tâm thương mại Hà Nội, nơi mang đến trải nghiệm thư giãn và kết nối hài hòa với thiên nhiên.

Westlake Square Hanoi tiên phong kiến tạo mô hình “không gian thứ ba” giữa nhà và nơi làm việc, nơi mỗi cá nhân có thể tái tạo năng lượng, kết nối cộng đồng và tận hưởng bản thân. Mọi không gian, dịch vụ đều hướng tới trải nghiệm hiếu khách chuẩn Nhật, sự chăm sóc tỉ mỉ và cá nhân hóa với tinh thần Omotenashi.

Dự án hướng tới là trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ LEED Platinum (BD+C), nổi bật với mái xanh, vườn chìm thư giãn, tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường kiến tạo không gian sống cân bằng giữa lòng đô thị.

Ngay sau lễ khởi công, dự án đã khởi động các hạng mục thi công móng và chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng tiếp theo. Với tiến độ được cam kết chặt chẽ, Westlake Square Hanoi không chỉ là biểu tượng mới về kiến trúc và bán lẻ, mà còn nhanh chóng trở thành điểm đến ưu tiên cho các thương hiệu quốc tế và trong nước tìm kiếm không gian bán lẻ chuẩn mực mới tại Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030.