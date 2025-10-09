VN-Index vượt đỉnh 1.700, công ty chứng khoán vẫn đánh giá thận trọng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/10/2025

Kết phiên 9/10, VN-Index tăng 18,64 điểm, tương đương 1,1% lên mốc 1.716,47 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 1,6 điểm, tương đương 0,59% lên 274,94 điểm

Xu hướng ngắn hạn của thị trường nhiều khả năng vẫn theo hướng tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Sau sự kiện nâng hạng, thị trường sẽ hướng đến mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết với sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ trở lại với diễn biến luân phiên tăng điểm để giúp chỉ số neo giữ điểm số ở vùng cao.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường nhiều khả năng vẫn theo hướng tích lũy để các nhóm cổ phiếu có thêm thời gian cân bằng vào tạo mặt bằng giá mới trước khi hướng đến giai đoạn sôi động hơn ở nửa cuối quý 4.

Đối với các hoạt động mua trading ở giai đoạn này, nhà đầu tư nên ưu tiên lợi thế T+ trên các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục và nên tập trung ở các nhóm cổ phiếu liên quan nâng hạng và có dự báo kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng mạnh”.

Vẫn cần thận trọng chờ xu hướng được củng cố rõ ràng sau khi vượt đỉnh cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index chuyển vùng giao dịch lên phía trên 1.700 trong ngày hôm nay. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1,716.47 điểm, tăng gần 19 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bất động sản.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Phiên hôm nay vượt đỉnh với thanh khoản kém thuyết phục, do vậy nhà đầu tư vẫn cần thận trọng chờ xu hướng được củng cố rõ ràng sau khi vượt đỉnh cũ”.

VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường tích cực sau hơn 01 tháng tích lũy. VN-Index tiếp nối VN30 đang vượt lên đỉnh giá tháng 9/2025 như đã kỳ vọng. Sau khi chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá cao nhất tháng 9/2025 tương ứng 1.710 điểm, VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm. Trong khi VN30 được kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.970 điểm -2.000 điểm.

Sau thông tin nâng hạng lên thị trường mới nổi và với tăng trưởng GDP quý 3/2025 tăng 8,23%. Đồng thời một số doanh nghiệp đã bắt đầu công bố, dự tính kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tích cực. Điều này dẫn đến tâm lý thị trường tích cực hơn, dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc gia tăng vào các cơ hội đầu tư mới, dựa trên mức định giá hợp lý và kết quả kinh doanh quý 3 kỳ vọng tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư dựa trên triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quý 3 và cuối năm 2025.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 19 điểm và kết phiên tại mức 1,716.5 điểm (+1.1%). Chỉ số duy trì sắc xanh trong cả phiên hôm nay với sự hỗ trợ của các cổ phiếu nhóm Vingroup và nhóm Ngân hàng như CTG, VPB, MBB,...

Diễn biến thị trường hôm nay phù hợp với quan điểm tại báo cáo gần nhất của TVS Research. Thanh khoản thị trường hôm nay cao hơn trung bình 10 phiên gần nhất, cho thấy sự cải thiện về lực cầu mua vào của nhà đầu tư. Chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên tiếp theo nhờ dòng tiền duy trì ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực như Chứng khoán, Thủy sản, Bán lẻ, Thép,... sẽ thu hút dòng tiền nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục hướng về mức 1.730 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục hướng về mức 1.730 điểm. Đồng thời, dòng tiền có thể sẽ lan tỏa đồng đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới, đặc biệt nhịp điều chỉnh vẫn có thể xuất hiện trong phiên tới nhưng nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tăng nhẹ cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa quá lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới tại các nhịp điều chỉnh”.

Khả năng diễn biến giằng co vẫn còn xuất hiện trong quá trình chinh phục các mốc điểm cao mới của chỉ số

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm và tiến lên các mốc điểm cao mới nhờ động lực từ nhóm vốn hóa lớn.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung giao cắt với đường biên trên dải Bollinger band, đồng thời chỉ báo MACD và RSI đều hướng lên củng cố cho xu hướng đi lên của VN-Index. Tuy nhiên, đường +DI chưa đồng thuận với đường ADX nên khả năng diễn biến giằng co vẫn còn xuất hiện trong quá trình chinh phục các mốc điểm cao mới của chỉ số.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung duy trì vận động hướng lên phía trên dải mây xanh của mây Ichimoku, các chỉ báo RSI và MACD đều cho tín hiệu đồng thuận với khung đồ thị ngày theo đó củng cố cho xu hướng tăng điểm của VN-Index trong các phiên tiếp theo.

Thị trường đã thành công chinh phục mốc 1.700 trong phiên hôm nay nhờ diễn biến tích cực ở nhóm blue-chips. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bên cạnh việc duy trì danh mục đối với cổ phiếu đang trong xu hướng tăng thì có thể chọn lọc cổ phiếu thuộc nhóm ngành đang thu hút sự chú ý của dòng tiền trong thời điểm các công ty dần công bố kết quả kinh doanh Q3 để giải ngân với mục tiêu đầu tư ngắn hạn. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm Ngân hàng, Đầu tư công, Bán lẻ”.

Xu hướng tăng ngắn hạn được củng cố với mục tiêu dự kiến tại 1.730 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.716,47 điểm, tăng 18,64 điểm (+1,1%). KLGD khớp lệnh 1 tỷ đơn vị.

Chỉ số VN-Index tiếp tục mở rộng đà tăng và xác lập vùng đỉnh mới.

Xu hướng Tăng ngắn hạn được củng cố với mục tiêu dự kiến tại 1.730 điểm, trong khi hỗ trợ gần được nâng lên quanh vùng 1.680 – 1.700 điểm”.

