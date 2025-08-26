Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

WHO hoan nghênh Việt Nam tăng thuế đối với rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát có lượng đường cao

Việt An

26/08/2025, 07:02

Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương Saia Ma'u Piukala hoan nghênh Việt Nam đã thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), tăng thuế đối với rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát có lượng đường cao cũng như việc cấm thuốc lá điện tử...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp ông Saia Ma'u Piukala, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương. Ảnh: VGP.

Chiều 25/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tiếp ông Saia Ma'u Piukala, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương đang có chuyến thăm tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chào mừng ông Saia Ma'u Piukala sang thăm Việt Nam trong dịp đặc biệt – kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, qua đó thể hiện tình cảm gắn bó giữa WHO và Việt Nam, là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa hai bên.

Bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam vào dịp đặc biệt này, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Saia Ma'u Piukala cho biết, ông cảm nhận được không khí hân hoan, niềm tự hào của người dân Việt Nam khi ông chứng kiến hình ảnh người dân đi xem diễu binh, diễu hành. Đây là lần thứ hai ông đến thăm Việt Nam.

Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương chúc mừng Việt Nam về những thành tựu hết sức ấn tượng đã đạt được thời gian gần đây; đồng thời đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam về việc xây dựng đề án với lộ trình từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân trong giai đoạn từ 2030-2035.

Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cũng hoan nghênh Việt Nam đã thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) vào tháng 6/2025 vừa qua, theo đó, tăng thuế đối với rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát có lượng đường cao cũng như việc cấm thuốc lá điện tử. Theo ông, quyết định này có ý nghĩa quan trọng đối với bảo vệ sức khỏe thanh thiếu thiếu niên. Ông cũng cho biết, việc WHO trao tặng Giải thưởng "Ngày Thế giới không thuốc lá" vinh danh cho Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam vào sáng 25/8 cũng minh chứng cho việc thực hiện cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Ông Saia Ma'u Piukala cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác với WHO và khẳng định WHO sẵn sàng cung cấp kỹ thuật, hỗ trợ nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao những ghi nhận của Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương về những nỗ lực và thành tựu của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực y tế.

Theo Phó Thủ tướng, tầm nhìn về việc miễn viện phí cho người dân, khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân là cam kết mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng sống cho người dân. Phó Thủ tướng bày tỏ trân trọng sự ủng hộ và đồng hành của WHO trong hành trình này.

Phó Thủ tướng cũng cảm ơn sự hỗ trợ của WHO dành cho Việt Nam, trong đó có sự góp ý, tham vấn trong quá trình hoạch định chính sách về y tế và hỗ trợ Việt Nam trong nhiều chương trình, dự án cụ thể. Phó Thủ tướng cho biết, quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về chăm sóc sức khỏe người dân rất rõ ràng, nhất quán. Chăm sóc sức khỏe nhân dân là việc chung của cả hệ thống chính trị. Công tác phòng bệnh sẽ được chú trọng hơn nữa, không phải đợi có bệnh mới chữa mà phải làm sao nâng cao sức khỏe con người, giảm số người đi bệnh viện.

Trong quá trình cải cách bộ máy, mặc dù sáp nhập các xã, nhưng hệ thống các trạm y tế xã vẫn giữ nguyên. Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ thông qua nghị quyết về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của WHO trong các lĩnh vực gồm tư vấn chính sách, hỗ trợ đào tạo nhân lực, truyền thông chính sách y tế, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Phó Thủ tướng một lần nữa khẳng định việc tham gia tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc cao cả của Tổ chức Y tế thế giới nhằm nâng cao sức khỏe cho tất cả mọi người.

Từ khóa:

WHO

