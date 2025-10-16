Đây là cuộc giao ban đầu tiên sau khi sáp nhập, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

ĐA DẠNG HÓA ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Báo cáo về kết quả công tác 8 tháng và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025 đối với các cơ quan báo chí trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời ban hành các quyết định quan trọng.

Theo đó, thành lập thêm 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là các cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Lao động, Báo Nông thôn Ngày nay, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Sự bổ sung này là một thay đổi lớn, nâng tổng số cơ quan báo chí của Mặt trận từ chỉ có Báo Đại đoàn kết lên 8 cơ quan. Việc mở rộng quy mô, đa dạng hóa đối tượng và nội dung tuyên truyền đã góp phần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên trong khối đại đoàn kết.

Các cơ quan báo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ quản. Đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội và phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ công tác hội quần chúng.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Công tác nội dung, tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã cho thấy sự chủ động, đổi mới, hiệu quả. Các báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, linh hoạt chuyển đổi để thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại; đặc biệt, tận dụng các nền tảng số để tiếp cận rộng rãi độc giả, lan tỏa thông điệp, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Công tác quảng cáo và phát hành của các cơ quan báo chí vẫn tiếp tục được triển khai, các cơ quan báo chí đã có nhiều nỗ lực và giải pháp để thích ứng, duy trì, phát triển nguồn thu; triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

BÁO CHÍ LÀ CÁNH TAY NỐI DÀI, TIẾNG NÓI CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tại giao ban, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về công tác hoạt động trong 8 tháng năm 2025; đưa ra những khó khăn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí trực thuộc quán triệt sâu sắc tôn chỉ, mục đích hoạt động theo đúng quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời bám sát chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên.

Vai trò của báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; là công cụ sắc bén để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo chí còn là cánh tay nối dài, là tiếng nói của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phản ánh đa chiều các hoạt động của Mặt trận từ Trung ương đến địa phương.

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Ngoài ra, đa dạng hóa hình thức truyền tải thông tin, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện như infographic, phóng sự ảnh, video, livestream trên các nền tảng số và mạng xã hội để tiếp cận rộng rãi các đối tượng bạn đọc, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nâng cao tính hấp dẫn, sinh động, dễ hiểu của thông tin, đưa tin chính xác, khách quan và kịp thời. Chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng đó, các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tinh gọn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm.

Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Sớm rà soát, bổ sung, kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt còn thiếu trong Ban Biên tập để đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành được thông suốt, hiệu quả; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy định, quy chế của cơ quan cho phù hợp với tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ mới. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác Mặt trận…